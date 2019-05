Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba0ee669-33c5-4551-8ece-eb2e0e0e2999","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár korábban folytak találgatások, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank a brexit miatt elhagyja Londont, de kiderült, várost nem csak épületet vált a bank.","shortLead":"Bár korábban folytak találgatások, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank a brexit miatt elhagyja Londont, de...","id":"20190501_Simor_Andras_marad_Londonban_az_EBRD","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0ee669-33c5-4551-8ece-eb2e0e0e2999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cede32d0-da6f-4863-988b-e11a9c661e91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190501_Simor_Andras_marad_Londonban_az_EBRD","timestamp":"2019. május. 01. 18:32","title":"Simor András: marad Londonban az EBRD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint éppen a világszervezet bátorítja a terrorizmust, hiszen felcsapott a terroristák védőügyvédjének. ","shortLead":"Szijjártó Péter szerint éppen a világszervezet bátorítja a terrorizmust, hiszen felcsapott a terroristák...","id":"20190430_Vizsgalatot_kezdemenyez_az_ENSZ_Ahmed_H_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150ece4d-746b-4330-aacd-80573d0f20ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Vizsgalatot_kezdemenyez_az_ENSZ_Ahmed_H_ugyeben","timestamp":"2019. április. 30. 19:23","title":"Vizsgálatot kezdeményez az ENSZ Ahmed H. ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54cc24b3-a746-4729-9522-3df9dc46c632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján több olyan funkcióról is lerántották a leplet, amiket a következő hónapokban kaphat meg a Facebook Messenger.","shortLead":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján több olyan funkcióról is lerántották a leplet, amiket a következő hónapokban...","id":"20190501_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_facebook_messenger_uj_funkciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54cc24b3-a746-4729-9522-3df9dc46c632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9610b92-bc52-49a2-8c18-078798881bec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_facebook_messenger_uj_funkciok","timestamp":"2019. május. 01. 08:03","title":"Új funkciók jönek a Facebook Messengerbe: kevesebb helyet foglal majd, és a számítógépére is letöltheti majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd1811f-d333-4997-8a7f-51174ac87a06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marylandi Egyetem gyakorló kórházában április 19-én fogaták a vesét, amit végül egy 44 éves baltimore-i nő kapott meg.","shortLead":"A Marylandi Egyetem gyakorló kórházában április 19-én fogaták a vesét, amit végül egy 44 éves baltimore-i nő kapott meg.","id":"20190501_dron_marylandi_egyetem_gyakorlo_korhaza_ummc_atultetes_transzplantacio_vese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdd1811f-d333-4997-8a7f-51174ac87a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ccc937-742b-4188-ba5c-bf4b936016b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_dron_marylandi_egyetem_gyakorlo_korhaza_ummc_atultetes_transzplantacio_vese","timestamp":"2019. május. 01. 12:03","title":"Először vittek egy átültetésre szánt vesét drónnal a kórházba, de ez még csak a kezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7eed33-82de-47c4-9039-48dc3bc2b190","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az előzetes beharangozó után hétfőn végre közzétette a 2019 első negyedévére vonatkozó pénzügyi jelentését.","shortLead":"A Samsung az előzetes beharangozó után hétfőn végre közzétette a 2019 első negyedévére vonatkozó pénzügyi jelentését.","id":"20190430_samsung_penzugyi_jelentes_2019q1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b7eed33-82de-47c4-9039-48dc3bc2b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ffcef-91b4-4474-b5a5-0a92309cc98c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_samsung_penzugyi_jelentes_2019q1","timestamp":"2019. április. 30. 09:33","title":"Nem megy a Samsungnak: hatalmas összeget buktak egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen megemelkedhet a tandíj az angol egyetemeken az Európai Unió tagállamaiból érkező hallgatók számára – tudta meg hétvégén a BuzzFeed. A lap szerint a brit kormány arra készül, hogy már a 2021/2022-es tanévben eltörölje a szabályozást, amelynek értelmében az intézmények ugyanakkora költségtérítést kérnek az EU-ból érkező diákoktól, mint a britektől.","shortLead":"Jelentősen megemelkedhet a tandíj az angol egyetemeken az Európai Unió tagállamaiból érkező hallgatók számára – tudta...","id":"20190429_brexit_brit_kormany_felsooktatas_angol_felsooktatas_tandij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2ab54c-af1b-463e-9daf-cf30eb66a3e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_brexit_brit_kormany_felsooktatas_angol_felsooktatas_tandij","timestamp":"2019. április. 29. 22:08","title":"Rossz hírt kaphatnak az Angliába készülő diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John Bolton amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó felszólította a Nicolás Maduro venezuelai elnök környezetében lévő magasrangú tisztségviselőket, hogy ne támogassák tovább az államfőt, és adják át békésen a hatalmat az USA által elismert ideiglenes államfőnek, Juan Guaidónak. Egyben felszólította Oroszországot, hogy ne avatkozzon be a latin-amerikai ország ügyeibe.","shortLead":"John Bolton amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó felszólította a Nicolás Maduro venezuelai elnök környezetében lévő...","id":"20190430_Minden_opcio_nyitott_Venezuelaban__mondta_az_amerikai_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1327add6-d7b3-44b6-9dda-cc44add59fa7","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Minden_opcio_nyitott_Venezuelaban__mondta_az_amerikai_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2019. április. 30. 21:49","title":"Minden opció nyitott Venezuelában – mondta az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akár 750 euróra is büntethetik a zaklatókat.","shortLead":"Akár 750 euróra is büntethetik a zaklatókat.","id":"20190430_Szazakat_buntettek_meg_miota_helyszini_birsag_jar_a_zaklatasert_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1b1e22-3ef2-4d65-b795-6a6643a79b64","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Szazakat_buntettek_meg_miota_helyszini_birsag_jar_a_zaklatasert_Franciaorszagban","timestamp":"2019. április. 30. 12:22","title":"Százakat büntettek meg, mióta helyszíni bírság jár a zaklatásért Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]