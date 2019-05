Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"","category":"itthon","description":"A rákospalotai incidens elszenvedője nem hagyta annyiban, útját állta a menekülőnek, és értesítette a rendőröket.","shortLead":"A rákospalotai incidens elszenvedője nem hagyta annyiban, útját állta a menekülőnek, és értesítette a rendőröket.","id":"20190502_Ok_nelkul_megutott_majd_kirabolt_egy_ferfit_egy_buszmegalloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecede77-4a93-43c3-9c19-f797a2fcdec3","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Ok_nelkul_megutott_majd_kirabolt_egy_ferfit_egy_buszmegalloban","timestamp":"2019. május. 02. 19:24","title":"Ok nélkül megütött, majd kirabolt egy férfit egy buszmegállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A portugálnak egyébként még ez az autó sem volt teljesen tökéletes, állítólag kicsit átszabatta.","shortLead":"A portugálnak egyébként még ez az autó sem volt teljesen tökéletes, állítólag kicsit átszabatta.","id":"20190502_cristiano_ronaldo_bugatti_voiture_noire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19774325-06bd-4495-8266-83253cea0945","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_cristiano_ronaldo_bugatti_voiture_noire","timestamp":"2019. május. 02. 15:22","title":"Ronaldo megrendelte a világ legdrágább autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a85b664-12be-4a3b-875f-19314630ad1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a bajor divatterepjárónak nemcsak a mérete, hanem a teljesítménye és nyomatéka is hegyomlásnyi. ","shortLead":"Ennek a bajor divatterepjárónak nemcsak a mérete, hanem a teljesítménye és nyomatéka is hegyomlásnyi. ","id":"20190502_475_loerore_huztak_a_bmw_4turbos_csucsdizelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a85b664-12be-4a3b-875f-19314630ad1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e692a104-b0c3-4828-9fa5-1f51a1b752bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_475_loerore_huztak_a_bmw_4turbos_csucsdizelet","timestamp":"2019. május. 02. 11:21","title":"475 lóerőre húzták a BMW 4-turbós csúcsdízelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tévések visszaélésszerűen érdeklődtek a kastélybevásárlásokról - állítja a bíróság.","shortLead":"A tévések visszaélésszerűen érdeklődtek a kastélybevásárlásokról - állítja a bíróság.","id":"20190503_Kuria_Tiborcz_Istvan_nem_kozszereplo_tilos_leadni_amit_mond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b671152-1a18-4b4f-8968-8cb5bdb9cbc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kuria_Tiborcz_Istvan_nem_kozszereplo_tilos_leadni_amit_mond","timestamp":"2019. május. 03. 13:29","title":"Kúria: Tiborcz István nem közszereplő, tilos leadni, amit mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d2c1f7-0100-4fc8-b1c1-a5c78ad7b9dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letiltottak egy plakátot, Nagy Kriszta gerillaperfomansszal válaszolt.","shortLead":"Letiltottak egy plakátot, Nagy Kriszta gerillaperfomansszal válaszolt.","id":"20190503_Tereskova_Nagy_Kriszta_plakat_Szovetseg_utca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d2c1f7-0100-4fc8-b1c1-a5c78ad7b9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9fdf01-33f8-4084-b580-27b3fb97a69a","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Tereskova_Nagy_Kriszta_plakat_Szovetseg_utca","timestamp":"2019. május. 03. 15:02","title":"Tereskova megint nekivetkőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2382dd-373c-4d47-8e59-25bc52f01eb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azért a tech-világnak is megvannak a maga „sorozatai”: az egyik legérdekesebb most az Apple, az Intel és a Qualcomm főszereplésével zajlik. Most újabb adalék érkezett ahhoz, hogy mennyire előrelátó (vagy inkább számító) volt 5G modem ügyben az Apple.","shortLead":"Azért a tech-világnak is megvannak a maga „sorozatai”: az egyik legérdekesebb most az Apple, az Intel és a Qualcomm...","id":"20190502_qualcomm_intel_apple_modemfejlesztes_vezeto_umashankar_thyagarajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df2382dd-373c-4d47-8e59-25bc52f01eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f204f3-4e0a-461b-a81c-ca12f514c7e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_qualcomm_intel_apple_modemfejlesztes_vezeto_umashankar_thyagarajan","timestamp":"2019. május. 02. 14:03","title":"Micsoda húzás: az Apple a Qualcomm-megegyezés előtt csábított el egy kulcsembert az Inteltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe19a62-c18c-4c30-bedd-ad2e486ca208","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A titkot a Story magazin leplezte le. ","shortLead":"A titkot a Story magazin leplezte le. ","id":"20190502_Titokban_megnosult_Kovacs_Koko_Istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbe19a62-c18c-4c30-bedd-ad2e486ca208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dcae89-6751-4b83-ae1e-b457bc282aef","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Titokban_megnosult_Kovacs_Koko_Istvan","timestamp":"2019. május. 02. 09:11","title":"Titokban megnősült Kovács Kokó István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4e42b0-085a-4fe4-b2d6-ec6925cc96d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgákkal indul a szezon. ","shortLead":"A nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgákkal indul a szezon. ","id":"20190503_Kezdodnek_a_ballagasok_de_van_aki_mar_ma_is_erettsegizik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef4e42b0-085a-4fe4-b2d6-ec6925cc96d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d0b300-02d5-4d64-a924-cf97168b7639","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kezdodnek_a_ballagasok_de_van_aki_mar_ma_is_erettsegizik","timestamp":"2019. május. 03. 06:01","title":"Kezdődnek a ballagások, de van, aki már ma is érettségizik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]