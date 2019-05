Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BKV szerint balesetveszélyes volt, hogy a gyerekek a jármű elején található ablak előtti magaslaton ültek.","shortLead":"A BKV szerint balesetveszélyes volt, hogy a gyerekek a jármű elején található ablak előtti magaslaton ültek.","id":"20190504_Mar_nem_nezhetik_az_alagutat_a_vezetoablakbol_a_gyerekek_a_4es_metron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9632ebfa-d298-46c2-abc3-445d89e13f82","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Mar_nem_nezhetik_az_alagutat_a_vezetoablakbol_a_gyerekek_a_4es_metron","timestamp":"2019. május. 04. 12:53","title":"Már nem nézhetik az alagutat a vezetőablakból a gyerekek a 4-es metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd4f6ed-6a28-496b-b12c-2d69a6ad58fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokkolta az UNESCO világörökség központjának vezetőit a magyar kormány eljárása, amellyel megpróbálta megakadályozni, hogy a szervezet Budapestre érkező ellenőrei a világörökségi helyszíneken zajló építkezések miatt aggódó civilekkel is beszélhessenek. A turpisság kiderült, az azonban még mindig nem, hogy mit írt/ígért a kormány a beruházásokat évek óta több ponton kifogásoló nemzetközi szervezetnek. ","shortLead":"Sokkolta az UNESCO világörökség központjának vezetőit a magyar kormány eljárása, amellyel megpróbálta megakadályozni...","id":"20190503_UNESCO_vilagorokseg_liget_projekt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dd4f6ed-6a28-496b-b12c-2d69a6ad58fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10791bf-aaba-4848-ae83-0847fdcb612d","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_UNESCO_vilagorokseg_liget_projekt","timestamp":"2019. május. 03. 16:46","title":"Újra Budapesten jártak az UNESCO világörökség-ellenőrei – és ledöbbentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lépéssel sokkal nehezebb lesz az ügyeleteket tervezni a kórházban. ","shortLead":"A lépéssel sokkal nehezebb lesz az ügyeleteket tervezni a kórházban. ","id":"20190503_84_orvos_mondott_nemet_a_szabalytalansagokra_a_baleseti_kozpontban_felmondtak_a_tulmunka_szerzodesuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53a51c8-954b-4068-8a77-00654b763306","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_84_orvos_mondott_nemet_a_szabalytalansagokra_a_baleseti_kozpontban_felmondtak_a_tulmunka_szerzodesuket","timestamp":"2019. május. 03. 15:52","title":"Felmondta a túlmunkaszerződését 84 orvos a baleseti központban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csehországban az egyik olajfinomító már olajtartalékai végén jár, hamarosan a kormányhoz kell fordulnia, mert a Barátság vezetéken nem érkezik orosz olaj, mióta szennyezést találtak benne. Ahogy Magyarország, Csehország és Lengyelország is felszabadította stratégiai olajtartaléka egy részét.","shortLead":"Csehországban az egyik olajfinomító már olajtartalékai végén jár, hamarosan a kormányhoz kell fordulnia, mert...","id":"20190504_A_szomszedban_mar_az_autosokat_nyugtatgatjak_a_szennyezett_orosz_olaj_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444516c8-0593-477e-a797-dfac45508c0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_A_szomszedban_mar_az_autosokat_nyugtatgatjak_a_szennyezett_orosz_olaj_miatt","timestamp":"2019. május. 04. 16:31","title":"A szomszédban már az autósokat nyugtatgatják a szennyezett orosz olaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42f23a7-2c84-4df8-a46b-0292268eba01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Búvárokat is bevetettek az akcióban. ","shortLead":"Búvárokat is bevetettek az akcióban. ","id":"20190503_Video_daruval_emeltek_ki_egy_autot_a_csatornabol_Besenyszognel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f42f23a7-2c84-4df8-a46b-0292268eba01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bc7543-b169-4a5e-8349-ef33053a1843","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_Video_daruval_emeltek_ki_egy_autot_a_csatornabol_Besenyszognel","timestamp":"2019. május. 03. 20:05","title":"Videó: daruval emeltek ki egy autót a csatornából Besenyszögnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A május elsejei összetűzések után szombaton a mozgalom novemberi indulása óta a legkevesebben vettek részt a jobb életkörülményekért tüntető sárgamellényesek franciaországi megmozdulásain.","shortLead":"A május elsejei összetűzések után szombaton a mozgalom novemberi indulása óta a legkevesebben vettek részt a jobb...","id":"20190504_Kevesen_voltak_a_parizsi_sargamellenyesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900ce083-1589-4e02-b9d9-6ce639674e32","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Kevesen_voltak_a_parizsi_sargamellenyesek","timestamp":"2019. május. 04. 22:28","title":"Kevesen voltak a párizsi sárgamellényesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvolt a hatása a bejelentésnek, pedig még egy sor részlet nincs tisztázva.","shortLead":"Megvolt a hatása a bejelentésnek, pedig még egy sor részlet nincs tisztázva.","id":"20190504_Csak_ugy_rohamozzak_az_autokereskedoket_mindeki_hetuleses_autot_akar_venni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ca249b-37f2-4410-a273-c704fec319b5","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Csak_ugy_rohamozzak_az_autokereskedoket_mindeki_hetuleses_autot_akar_venni","timestamp":"2019. május. 04. 14:04","title":"Csak úgy rohamozzák a kereskedéseket, mindeki hétüléses autót akar venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc651643-0e81-47f8-ad56-0526ba20af4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap estétől jöhet a hideg és az erős szél.","shortLead":"Vasárnap estétől jöhet a hideg és az erős szél.","id":"20190503_Majusi_eso_melle_johet_a_ho_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc651643-0e81-47f8-ad56-0526ba20af4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fd027e-2b56-4184-bd5a-8c6bd6483d06","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Majusi_eso_melle_johet_a_ho_is","timestamp":"2019. május. 03. 14:03","title":"Májusi eső mellé jöhet a hó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]