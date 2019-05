Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a1c911c-5fb8-4916-a3a6-904a0b5069ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az úttörő mérnöki munkának köszönhetően egészen hihetetlen gépötletek is valóra váltak, legyen szó különleges szállítóhajókról, szuperteherautókról, vagy a világ leggyorsabb vonatáról. A Spektrum legújabb sorozata a legkülönlegesebb mérnöki találmányokat mutatja be.","shortLead":"Az úttörő mérnöki munkának köszönhetően egészen hihetetlen gépötletek is valóra váltak, legyen szó különleges...","id":"20190504_olajfuro_torony_szallitasa_spektrum_a_gepek_forradalma_mernoki_talalmanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1c911c-5fb8-4916-a3a6-904a0b5069ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260cdf6b-3ca2-4cd3-a7a1-fbd0ab103537","keywords":null,"link":"/tudomany/20190504_olajfuro_torony_szallitasa_spektrum_a_gepek_forradalma_mernoki_talalmanyok","timestamp":"2019. május. 04. 08:03","title":"Mégis hogy pakolnak arrébb egy olajfúró tornyot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568c07d6-0482-4cc1-be15-684a3b7eeada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett a hvg.hu cikke nyomán fordult a testülethez.","shortLead":"Szél Bernadett a hvg.hu cikke nyomán fordult a testülethez.","id":"20190505_Elutasitotta_a_valasztasi_bizottsag_az_ovodai_alairasgyujtes_miatti_beadvanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568c07d6-0482-4cc1-be15-684a3b7eeada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7e67b4-1b15-47ca-91fe-6a225739f4f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Elutasitotta_a_valasztasi_bizottsag_az_ovodai_alairasgyujtes_miatti_beadvanyt","timestamp":"2019. május. 05. 12:19","title":"Elutasította a választási bizottság az óvodai aláírásgyűjtés miatti beadványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Naruhito már hercegként is sokat szenvedett a szigorú protokoll miatt, csak három jó éve volt, amikor Oxfordban tanult, ahol még bevásárolni is egyedül járhatott.","shortLead":"Naruhito már hercegként is sokat szenvedett a szigorú protokoll miatt, csak három jó éve volt, amikor Oxfordban tanult...","id":"201918_naruhito_japan_uj_csaszara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4fd26e-d7f8-47ab-9e5e-5fc39e52341c","keywords":null,"link":"/vilag/201918_naruhito_japan_uj_csaszara","timestamp":"2019. május. 05. 15:00","title":"Hétköznapi életre vágyik az új japán császár, de már soha nem lesz szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b237255e-e459-42fb-83a8-0ad851badb8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiderült, hogy mikor és legkevesebb mennyi pénzért lesznek beszerezhetők az Asus idei legerősebb, játékosok igényeire szabott laptopjai.","shortLead":"Kiderült, hogy mikor és legkevesebb mennyi pénzért lesznek beszerezhetők az Asus idei legerősebb, játékosok igényeire...","id":"20190504_asus_rog_laptopok_2019_magyar_arak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b237255e-e459-42fb-83a8-0ad851badb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52ac3a0-28dc-40ad-a9e8-a16fb37e6a04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190504_asus_rog_laptopok_2019_magyar_arak","timestamp":"2019. május. 04. 12:03","title":"Megvannak az Asus nagyon erős számítógépeinek magyar árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef91f6fd-090a-422c-849a-1653c5c9a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első miniszterét, aki a közelmúltban megerősítette, kezdeményezni fogja, hogy hozzanak törvényt egy újabb függetlenségi népszavazás megrendezéséről.","shortLead":"Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első...","id":"20190504_Tobb_tizezren_vonultak_fuggetlensegert_Glasgowban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef91f6fd-090a-422c-849a-1653c5c9a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f65a84-33a2-470e-a2a2-9dd1b24e66af","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Tobb_tizezren_vonultak_fuggetlensegert_Glasgowban","timestamp":"2019. május. 04. 20:24","title":"Több tízezren vonultak a függetlenségért Glasgow-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindazonáltal most nem tűnik úgy, az USA haderővel avatkozik be a hatalmi és gazdasági válságban lévő ország ügyeibe, de Trump és csapata áttekintette a lehetőségeket.\r

\r

","shortLead":"Mindazonáltal most nem tűnik úgy, az USA haderővel avatkozik be a hatalmi és gazdasági válságban lévő ország ügyeibe...","id":"20190503_Az_USA_vedelmi_minisztere_a_venezuelai_beavatkozasrol_Minden_elkepzelheto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758ceb32-a146-4259-9fd3-6294647ae8ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Az_USA_vedelmi_minisztere_a_venezuelai_beavatkozasrol_Minden_elkepzelheto","timestamp":"2019. május. 03. 21:57","title":"Az USA védelmi minisztere a venezuelai beavatkozásról: \"Minden elképzelhető\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c8385f4-141f-4d80-8fe0-cd6f9d1f2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tajvan külügyminisztériuma tiltakozását fejezte ki, amiért a magyar kormány közbenjárására a Debreceni Egyetem tajvani diákoknak megtiltotta, hogy Tajvan vagy Kínai Köztársaság név alatt vegyenek részt az International Food Day-en.","shortLead":"Tajvan külügyminisztériuma tiltakozását fejezte ki, amiért a magyar kormány közbenjárására a Debreceni Egyetem tajvani...","id":"20190505_Debrecen_a_kinaitajvani_gasztroharc_kereszttuzeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c8385f4-141f-4d80-8fe0-cd6f9d1f2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ce9068-c1c9-494b-b4e3-ac7ee7cccb04","keywords":null,"link":"/kultura/20190505_Debrecen_a_kinaitajvani_gasztroharc_kereszttuzeben","timestamp":"2019. május. 05. 08:21","title":"Debrecen a kínai-tajvani gasztroharc kereszttüzében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5af5ab-501b-46b4-9fd9-116a8c27d2f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify fejlesztői egy olyan hirdetési formával rukkoltak elő, amelynél ha kimondjuk a \"varázsszavakat\", az ahhoz tartozó tartalomhoz ugrik a lejátszó.","shortLead":"A Spotify fejlesztői egy olyan hirdetési formával rukkoltak elő, amelynél ha kimondjuk a \"varázsszavakat\", az ahhoz...","id":"20190505_spotify_interaktiv_reklam_hangvezerelt_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a5af5ab-501b-46b4-9fd9-116a8c27d2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee872b99-e8e9-48a9-8bdf-90471f1d9539","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_spotify_interaktiv_reklam_hangvezerelt_hirdetes","timestamp":"2019. május. 05. 16:03","title":"Olyan hirdetéseket tesztel a Spotify, amelyekkel \"beszélgetni\" is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]