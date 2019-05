Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"722f91f0-dc80-4178-8338-22492d0efdc8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Patkányinvázió még nincs a fővárosban, de lesz, ha továbbra is ilyen kaotikus állapotok maradnak a patkányirtás körül.","shortLead":"Patkányinvázió még nincs a fővárosban, de lesz, ha továbbra is ilyen kaotikus állapotok maradnak a patkányirtás körül.","id":"201918__budapesti_patkanyok__szakertelemhiany__kozbeszerzes__zavartalanul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722f91f0-dc80-4178-8338-22492d0efdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a372675-f82c-45ff-9941-18851c023f47","keywords":null,"link":"/kkv/201918__budapesti_patkanyok__szakertelemhiany__kozbeszerzes__zavartalanul","timestamp":"2019. május. 04. 10:00","title":"A szokásos fideszes módszerrel verték át a budapestieket a patkányirtó tenderen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5af5ab-501b-46b4-9fd9-116a8c27d2f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify fejlesztői egy olyan hirdetési formával rukkoltak elő, aminél ha kimondjuk a \"varázsszavakat\", az ahhoz tartozó kontenthez ugrik a lejátszó.","shortLead":"A Spotify fejlesztői egy olyan hirdetési formával rukkoltak elő, aminél ha kimondjuk a \"varázsszavakat\", az ahhoz...","id":"20190505_spotify_interaktiv_reklam_hangvezerelt_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a5af5ab-501b-46b4-9fd9-116a8c27d2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee872b99-e8e9-48a9-8bdf-90471f1d9539","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_spotify_interaktiv_reklam_hangvezerelt_hirdetes","timestamp":"2019. május. 05. 16:03","title":"Olyan hirdetéseket tesztel a Spotify, amivel \"beszélgetni\" is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matolcsy szerint a Nemzeti Bank hamburgi, párizsi, római és New York-i irodái elérték céljukat.","shortLead":"Matolcsy szerint a Nemzeti Bank hamburgi, párizsi, római és New York-i irodái elérték céljukat.","id":"20190504_Mintegy_felmilliard_elkoltott_forint_utan_bezarja_kulfoldi_irodait_az_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044db662-5ac6-4780-a187-8c4c93c19c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190504_Mintegy_felmilliard_elkoltott_forint_utan_bezarja_kulfoldi_irodait_az_MNB","timestamp":"2019. május. 04. 11:22","title":"Bezárja külföldi irodáit az MNB, miután elköltöttek rájuk mintegy félmilliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18405c2-e762-47ce-834a-ac9a545130f1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Balaton felé haladóknak kell torlódásra számítaniuk.","shortLead":"A Balaton felé haladóknak kell torlódásra számítaniuk.","id":"20190504_Dugo_az_M7esen_egy_kamionbaleset_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18405c2-e762-47ce-834a-ac9a545130f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb1f491-da13-4a34-bdfa-b75cb6b78040","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_Dugo_az_M7esen_egy_kamionbaleset_miatt","timestamp":"2019. május. 04. 13:37","title":"Dugó az M7-esen egy kamionbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529d5922-c961-4995-8a14-65556ec68381","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen megsebesültek. ","shortLead":"Többen megsebesültek. ","id":"20190504_Tobb_szaz_raketaval_tamadta_Izraelt_a_palesztin_hadsereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=529d5922-c961-4995-8a14-65556ec68381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54c4bc0-e97a-4486-a856-81cdccf2d9b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Tobb_szaz_raketaval_tamadta_Izraelt_a_palesztin_hadsereg","timestamp":"2019. május. 04. 19:38","title":"Több száz rakétával támadta Izraelt a palesztin hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb38c60e-612c-47dd-8250-ff4ee739dbf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordszintű profitot termeltek a norvég állami nyugdíjalap, a világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapjának befektetései az első negyedévben, különösen a technológiai ágazat cégeinek papírjai hoztak nagy nyereséget.","shortLead":"Rekordszintű profitot termeltek a norvég állami nyugdíjalap, a világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapjának...","id":"20190505_Az_ezer_milliard_dollaros_norveg_nyugdijalap_rekordnyeresege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb38c60e-612c-47dd-8250-ff4ee739dbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317e604b-6c07-45f6-90e0-19249a04d404","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Az_ezer_milliard_dollaros_norveg_nyugdijalap_rekordnyeresege","timestamp":"2019. május. 05. 13:15","title":"Az ezer milliárd dolláros norvég nyugdíjalap rekordnyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef91f6fd-090a-422c-849a-1653c5c9a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első miniszterét, aki a közelmúltban megerősítette, kezdeményezni fogja, hogy hozzanak törvényt egy újabb függetlenségi népszavazás megrendezéséről.","shortLead":"Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első...","id":"20190504_Tobb_tizezren_vonultak_fuggetlensegert_Glasgowban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef91f6fd-090a-422c-849a-1653c5c9a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f65a84-33a2-470e-a2a2-9dd1b24e66af","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Tobb_tizezren_vonultak_fuggetlensegert_Glasgowban","timestamp":"2019. május. 04. 20:24","title":"Több tízezren vonultak a függetlenségért Glasgow-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gazdasági hiba volt a Birodalom presztízsberuházása, a Halálcsillag megépítése? Cersei Lannister vagy Daenerys Targaryen kormányzott jobban? Egy új kötet a sci-fi és kalandfilmek politikáját elemzi, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja, ahol vendégünkkel kitárgyaljuk a témát.","shortLead":"Gazdasági hiba volt a Birodalom presztízsberuházása, a Halálcsillag megépítése? Cersei Lannister vagy Daenerys...","id":"20190504_Fulke_Daenerys_Targaryent_tobben_ismerik_mint_Matyas_kiralyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f7931a-cfb0-4c80-99c2-3c0975daf95d","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_Fulke_Daenerys_Targaryent_tobben_ismerik_mint_Matyas_kiralyt","timestamp":"2019. május. 04. 12:30","title":"Fülke: Daenerys Targaryent többen ismerik, mint Mátyás királyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]