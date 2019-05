Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7402d51-2bf7-45ca-8b46-d77c085e0b4f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mintha az anyai kompetencia mérőszáma lenne a kisgyerek étvágya. Ha rendesen eszik, elégedett lehet az édesanya, ha nem, akkor pokollá válhat a család élete. ","shortLead":"Mintha az anyai kompetencia mérőszáma lenne a kisgyerek étvágya. Ha rendesen eszik, elégedett lehet az édesanya, ha...","id":"20190504_Az_anyatol_fugg_hogy_mennyit_eszik_a_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7402d51-2bf7-45ca-8b46-d77c085e0b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10191e9-4f60-49e9-b360-344d08309b96","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190504_Az_anyatol_fugg_hogy_mennyit_eszik_a_gyerek","timestamp":"2019. május. 04. 19:45","title":"Az anyától függ, hogy mennyit eszik a gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909af1c1-3d07-4f0c-bec8-e59591482db9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy kőkemény sportautót, amit kifejezetten versenypályás használatra találtak ki, de végül mégis csak megoldható a közúti vezetése. ","shortLead":"Mutatunk egy kőkemény sportautót, amit kifejezetten versenypályás használatra találtak ki, de végül mégis csak...","id":"20190504_nem_is_lehetne_rendszama_megis_utcara_vihetjuk_ezt_az_elado_sportkocsit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=909af1c1-3d07-4f0c-bec8-e59591482db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5af8f16-e178-4b6d-9d05-d7feb7d1c15e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_nem_is_lehetne_rendszama_megis_utcara_vihetjuk_ezt_az_elado_sportkocsit","timestamp":"2019. május. 04. 06:41","title":"Nem is lehetne rendszáma, mégis utcára vihetjük ezt az eladó hibrid sportkocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7a0c49-9a27-41cd-8ef0-f25167b353fa","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az utóbbi évtizedekben csendes paradigmaváltás zajlik a pszichológiában. Az evolúció elmélete, a XX. század kegyetlenségeit leíró szociálpszichológia, a kapitalizmus logikájának félreértései nyomán az embert agresszív, háborozú, versengő, gátlástalanul szaporodni vágyó lényként ismerhettük meg. A tudomány fejlődésével árnyaltabb kép bontakozik ki: a kutatók az ezredforduló környékén biológiai nyomait írták le annak, hogy együttműködésre vagyunk teremtve - számol be a cikk írója, Schell Gergely tanácsadó szakpszichológus, pár- és családterapeuta\r

