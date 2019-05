Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cc19b12-fa89-40de-bbdd-3bdfc4608ea6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idei szövegértési feladatsor nehezebb, mint a tavalyi, száraz szöveget kaptak a középszinten vizsgázók.","shortLead":"Az idei szövegértési feladatsor nehezebb, mint a tavalyi, száraz szöveget kaptak a középszinten vizsgázók.","id":"20190506_Szaraz_a_szoveg__mondta_egy_tanar_a_magyarerettsegirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cc19b12-fa89-40de-bbdd-3bdfc4608ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47382f98-8ed5-489e-a162-3dc4da2e9272","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Szaraz_a_szoveg__mondta_egy_tanar_a_magyarerettsegirol","timestamp":"2019. május. 06. 09:14","title":"„Száraz a szöveg” – mondta egy tanár a magyarérettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aba4dcd-2ca9-48a8-924b-3e9c23d38a19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híres magyar kézilabdázó, Tápai Szabina kisbabája is segít a szülők nélkül élő gyerekeknek. Folytatódik az SOS Gyermekfalvak kampánya, hogy minden gyermek biztonságos otthonra találjon az országban.","shortLead":"A híres magyar kézilabdázó, Tápai Szabina kisbabája is segít a szülők nélkül élő gyerekeknek. Folytatódik az SOS...","id":"20190506_Tapai_Szabina_babaja_a_legfiatalabb_onkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aba4dcd-2ca9-48a8-924b-3e9c23d38a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f72ef2-ebc3-45f2-9082-9b3be9b00586","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Tapai_Szabina_babaja_a_legfiatalabb_onkentes","timestamp":"2019. május. 06. 13:25","title":"Tápai Szabina babája a legfiatalabb önkéntes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867bcf08-df01-4820-832a-bb71e7b098fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mások lassítanak a nagy esőben, ő nem.","shortLead":"Mások lassítanak a nagy esőben, ő nem.","id":"20190506_aquaplaning_mercedes_amg_gt_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=867bcf08-df01-4820-832a-bb71e7b098fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed90192-9428-4e22-b88d-98eeee66a517","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_aquaplaning_mercedes_amg_gt_autos_video","timestamp":"2019. május. 07. 04:07","title":"A túl magabiztos Mercedes AMG GT-t sem kímélte az aquaplaning – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Javította a magyar gazdaság idei és jövő évi növekedési előrejelzését az Európai Bizottság kedden közzétett tavaszi prognózisában, amelyben azonban arra is figyelmeztetett, hogy egyre több jele van a gazdaság túlfűtöttségének.","shortLead":"Javította a magyar gazdaság idei és jövő évi növekedési előrejelzését az Európai Bizottság kedden közzétett tavaszi...","id":"20190507_eurpai_bizottsag_magyarorszag_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3d935a-7b47-4a01-8b28-f4a2c100bfb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_eurpai_bizottsag_magyarorszag_elorejelzes","timestamp":"2019. május. 07. 14:05","title":"Új veszélyre figyelmezteti Magyarországot az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8139488d-eb95-488a-ae6b-6076fe0f48c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország több pontját is hótakaró borítja. ","shortLead":"Magyarország több pontját is hótakaró borítja. ","id":"20190506_Itt_a_tavasz_szakad_a_ho_a_Kekesteton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8139488d-eb95-488a-ae6b-6076fe0f48c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaeabe9-0b4b-43d3-afab-570b8b844797","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Itt_a_tavasz_szakad_a_ho_a_Kekesteton","timestamp":"2019. május. 06. 13:04","title":"Itt a tavasz, szakad a hó a Kékestetőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kovács Zoltán szerint nincs azzal gond, ha a kormánynak köze van egy ilyen hírügynökséghez.","shortLead":"Kovács Zoltán szerint nincs azzal gond, ha a kormánynak köze van egy ilyen hírügynökséghez.","id":"20190505_Nem_tetszik_a_visegradi_orszagoknak_hogy_a_V4_nevet_kapta_Habony_hirportalja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5480578-e039-4808-ae5e-88de80927f73","keywords":null,"link":"/kkv/20190505_Nem_tetszik_a_visegradi_orszagoknak_hogy_a_V4_nevet_kapta_Habony_hirportalja","timestamp":"2019. május. 05. 20:03","title":"Nem tetszik a visegrádi országoknak, hogy a V4 nevet kapta Habony hírportálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada92ae1-ab03-43cc-bf93-b5f1cfed7d7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villamos-bowling talán a leglátványosabb.","shortLead":"A villamos-bowling talán a leglátványosabb.","id":"20190506_villamosvezeto_europa_bajnoksag_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ada92ae1-ab03-43cc-bf93-b5f1cfed7d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5a9373-d1b8-45f8-a285-4d1943dd33fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_villamosvezeto_europa_bajnoksag_video","timestamp":"2019. május. 06. 12:27","title":"Videó: ilyen őrült feladatok vannak a villamosvezető-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0adc358-e7ed-46ec-998d-eea7eb1fd29b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Középszinten 180 percig küzdhetnek a diákok. ","shortLead":"Középszinten 180 percig küzdhetnek a diákok. ","id":"20190507_matekerettsegi_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0adc358-e7ed-46ec-998d-eea7eb1fd29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3620e921-d708-4bda-90fa-ed814814e0b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_matekerettsegi_2019","timestamp":"2019. május. 07. 07:13","title":"Matekkal folytatódik az érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]