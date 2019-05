Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"306a50e5-15ad-4c62-83a6-04b77e47b171","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy holland kutatás egy bizonyos szempont alapján vizsgált.","shortLead":"Egy holland kutatás egy bizonyos szempont alapján vizsgált.","id":"20190507_On_is_aldozat_a_parkapcsolatban_Ez_lehet_a_nyitja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=306a50e5-15ad-4c62-83a6-04b77e47b171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43efb83f-57d0-454d-a012-13fc0bdabc7a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190507_On_is_aldozat_a_parkapcsolatban_Ez_lehet_a_nyitja","timestamp":"2019. május. 07. 12:15","title":"Ön is áldozat a párkapcsolatában? Ez lehet a nyitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e95a564-5079-4464-8aa5-54c2c5e6ca46","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az öldöklés istenében 25. alkalommal lép színpadra Péterfy Bori az Átriumban.","shortLead":"Az öldöklés istenében 25. alkalommal lép színpadra Péterfy Bori az Átriumban.","id":"20190506_Peterfy_Bori_Az_emberi_termeszet_iszonyatosan_eros_oldala_az_agresszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e95a564-5079-4464-8aa5-54c2c5e6ca46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89c08bb-af7b-42c4-9fc0-cabd48f200d9","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Peterfy_Bori_Az_emberi_termeszet_iszonyatosan_eros_oldala_az_agresszio","timestamp":"2019. május. 06. 11:23","title":"Péterfy Bori: „Az emberi természet iszonyatosan erős oldala az agresszió”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" Az eset az észak-németországi Serengeti Parkban történt. ","shortLead":" Az eset az észak-németországi Serengeti Parkban történt. ","id":"20190506_Etetesi_idoben_ment_be_az_oroszlanokhoz_a_gondozo_nem_volt_jo_otlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be48577b-dee0-44d2-87d7-25f7ed1c683d","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_Etetesi_idoben_ment_be_az_oroszlanokhoz_a_gondozo_nem_volt_jo_otlet","timestamp":"2019. május. 06. 11:35","title":"Etetési időben ment be az oroszlánokhoz a gondozó, épphogy túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A törlesztés ütemezéséről állapodhatott meg a kormány az oroszokkal.","shortLead":"A törlesztés ütemezéséről állapodhatott meg a kormány az oroszokkal.","id":"20190506_Mfor_modositjak_a_paksi_hitelszerzodest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22db145f-bf35-4d75-9db6-f4aa76e065bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_Mfor_modositjak_a_paksi_hitelszerzodest","timestamp":"2019. május. 06. 07:20","title":"Mfor: Módosítják a paksi hitelszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A néppárti csúcsjelölt Bécsben nyilatkozott.","shortLead":"A néppárti csúcsjelölt Bécsben nyilatkozott.","id":"20190505_Manfred_Weber_udvozolte_az_osztrak_kancellar_javaslatat_az_EU_megujitasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c3c11e-e095-4d38-9fc4-2963d31e333b","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Manfred_Weber_udvozolte_az_osztrak_kancellar_javaslatat_az_EU_megujitasarol","timestamp":"2019. május. 05. 18:53","title":"Manfred Weber üdvözölte az osztrák kancellár javaslatát az EU megújításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a2f925-2e95-4735-9ef8-39eb8d1d4c53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Több hegyen néhány centiméteres hóréteg alakult ki a havazás miatt. ","shortLead":"Több hegyen néhány centiméteres hóréteg alakult ki a havazás miatt. ","id":"20190506_hogolyo_szanko_havazas_kekes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2a2f925-2e95-4735-9ef8-39eb8d1d4c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62710abb-1a83-444c-8aa3-12cf323a147a","keywords":null,"link":"/elet/20190506_hogolyo_szanko_havazas_kekes","timestamp":"2019. május. 06. 18:38","title":"Hógolyóztak, szánkóztak ma a Kékesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf64878-06b7-41ac-b731-dd71d3f8e0be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közép- és az emelt szintű megoldásokat, valamint a feladatsort is mutatjuk. ","shortLead":"A közép- és az emelt szintű megoldásokat, valamint a feladatsort is mutatjuk. ","id":"20190507_magyarerettsegi_2019_hivatalos_megoldasok_feladatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf64878-06b7-41ac-b731-dd71d3f8e0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6ff88b-409b-4197-8ad9-ef55c39af25f","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_magyarerettsegi_2019_hivatalos_megoldasok_feladatok","timestamp":"2019. május. 07. 08:57","title":"Megjöttek a 2019-es magyarérettségi hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti prémiummárka tisztán elektromos hajtásláncú újdonsága árban enyhén alávág a riválisainak.","shortLead":"A stuttgarti prémiummárka tisztán elektromos hajtásláncú újdonsága árban enyhén alávág a riválisainak.","id":"20190507_itthon_is_bearaztak_a_mercedes_elso_igazi_villanyautojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34eb65d-9b9c-4e4e-bbb6-ba905e34a525","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_itthon_is_bearaztak_a_mercedes_elso_igazi_villanyautojat","timestamp":"2019. május. 07. 11:21","title":"Itthon is beárazták a Mercedes első igazi villanyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]