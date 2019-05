Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e81e8141-8e91-4eab-9706-4a5be11a9aae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfit fogtak el a nyomozók. ","shortLead":"Két férfit fogtak el a nyomozók. ","id":"20190508_Mehkaptarokban_is_talaltak_eldugott_fegyvereket_a_TEK_emberei_Kalozon__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e81e8141-8e91-4eab-9706-4a5be11a9aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929f1c58-5f9e-4690-8082-03083530be15","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Mehkaptarokban_is_talaltak_eldugott_fegyvereket_a_TEK_emberei_Kalozon__video","timestamp":"2019. május. 08. 09:14","title":"Méhkaptárokban is találtak eldugott fegyvereket a TEK emberei Kálozon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4776f565-1937-48d4-a973-6169ee1853ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felsővezetékes rendszerből a vele kompatibilis járművek elektromos áramot tudnak felvenni.","shortLead":"A felsővezetékes rendszerből a vele kompatibilis járművek elektromos áramot tudnak felvenni.","id":"20190507_lefotoztuk_a_villamositott_autopalyat_nem_lett_tul_szep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4776f565-1937-48d4-a973-6169ee1853ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc79126-2d7f-46b1-8706-cc342a53bd2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_lefotoztuk_a_villamositott_autopalyat_nem_lett_tul_szep","timestamp":"2019. május. 07. 13:21","title":"Lefotóztuk a villamosított autópályát, nem lett túl szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vereséget szenvedett Iszlám Állam terrorszervezet világban szétszéledt tagjainak követése, elfogása a célja az ENSZ goTravel nevű programjának.\r

\r

","shortLead":"A vereséget szenvedett Iszlám Állam terrorszervezet világban szétszéledt tagjainak követése, elfogása a célja az ENSZ...","id":"20190507_Szoftvert_fejlesztett_az_ENSZ_a_terroristak_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410ca9a7-fe3f-47a3-aa08-60b67e264818","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Szoftvert_fejlesztett_az_ENSZ_a_terroristak_ellen","timestamp":"2019. május. 07. 20:43","title":"Szoftvert fejlesztett az ENSZ a terroristák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4929eaff-2316-4151-a59a-831f2b2069af","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Nem finomkodásból maradnak ki a konkrét politikai utalások a szövegekből, hanem azt szeretnék, hogy a dalaiknak általános érvénye legyen, és évek múlva is érthetők legyenek – mondják a csütörtökön a Budapest Parkban koncertező, tavaly év végén az ötödik albummal jelentkező Esti Kornél frontemberei. Páros interjú Lázár Domokossal és Bodor Áronnal.","shortLead":"Nem finomkodásból maradnak ki a konkrét politikai utalások a szövegekből, hanem azt szeretnék, hogy a dalaiknak...","id":"20190507_Esti_Kornel_Egy_kicsit_beutott_ez_a_korosodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4929eaff-2316-4151-a59a-831f2b2069af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4564218-4b54-4e4f-a93c-540a0cd936a3","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Esti_Kornel_Egy_kicsit_beutott_ez_a_korosodas","timestamp":"2019. május. 07. 20:00","title":"Esti Kornél: „Egy kicsit beütött ez a korosodás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két legnépszerűbb típusra közel hárommilliószor kerestek rá negyed év alatt a legnagyobb használt autós oldalon. ","shortLead":"A két legnépszerűbb típusra közel hárommilliószor kerestek rá negyed év alatt a legnagyobb használt autós oldalon. ","id":"20190506_hasznaltaut_top_lista_focus_swift","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf8fd4c-f33d-426e-8779-4fba8a1f5895","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_hasznaltaut_top_lista_focus_swift","timestamp":"2019. május. 06. 16:54","title":"Ezekre a használt autókra keresünk rá a legtöbbször ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai cég szerint az orosz hátterű, fake newst előállító, 500 ezres netes robothadsereg befolyásolja az európai közvéleményt az EP-választás előtt is. Leginkább a migráció témakörében születnek országokra egyénített tartalmak, de bármi jól jöhet, amely növeli a megosztottságot, és gyengíti a demokratikus intézményrendszerbe vetett hitet.



","shortLead":"Egy amerikai cég szerint az orosz hátterű, fake newst előállító, 500 ezres netes robothadsereg befolyásolja az európai...","id":"20190507_240_millio_europai_olvashatott_mar_orosz_eredetu_fake_newst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d89a887-2a9d-425c-b578-7e5d41e134bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_240_millio_europai_olvashatott_mar_orosz_eredetu_fake_newst","timestamp":"2019. május. 07. 16:32","title":"Az európaiak fele olvashatott már orosz eredetű fake newst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ad103-1305-447d-ad40-2b699f2a541f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Alig várjuk, hogy nekilássunk finom ebédünknek, ám ott lappang bennünk a kérdés, hogy az elfogyasztott étel nem ártalmas-e nekünk vagy a bolygónknak. Hogyan közelítenék meg ezt a dilemmát egykori neves filozófusok - játszik el a kérdéssel a Mit tenne Nietzsche? című könyv szerzője.","shortLead":"Alig várjuk, hogy nekilássunk finom ebédünknek, ám ott lappang bennünk a kérdés, hogy az elfogyasztott étel nem...","id":"20190507_Tenyleg_jobban_kene_torodnunk_azzal_hogyan_allitjak_elo_az_elelmiszereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc1ad103-1305-447d-ad40-2b699f2a541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5469942a-b7c1-4cbb-a453-157b6aca0c8e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190507_Tenyleg_jobban_kene_torodnunk_azzal_hogyan_allitjak_elo_az_elelmiszereket","timestamp":"2019. május. 07. 13:15","title":"Tényleg jobban oda kéne figyelnünk arra, hogyan állítják elő mindennapi ételeinket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c430fc5f-1bd8-4311-8be1-b30256b5409a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pasziánsz 1990-ben került be a Windowsba, a Microsoft amolyan oktatóprogramnak is szánta az operációs rendszer használatához. A játékot most beválasztották az örök klasszikusok körébe.","shortLead":"A Pasziánsz 1990-ben került be a Windowsba, a Microsoft amolyan oktatóprogramnak is szánta az operációs rendszer...","id":"20190506_microsoft_windows_pasziansz_solitaire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c430fc5f-1bd8-4311-8be1-b30256b5409a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027354ba-fd54-4e4d-9486-bb749e6bd9d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_microsoft_windows_pasziansz_solitaire","timestamp":"2019. május. 06. 18:03","title":"Ön is kedveli? A windowsos Pasziánsz már hivatalosan is örök klasszikusnak számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]