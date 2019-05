Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy palesztin felhívás aktivistákat vonzhat Tel-Avivba, hogy megzavarják az Eurovíziós dalversenyt, amit Izrael mindenképpen el akar kerülni, ezért meg is tilthatja az országba belépést azoknak, akiről ezt feltételezi.

\r

Egy palesztin felhívás aktivistákat vonzhat Tel-Avivba, hogy megzavarják az Eurovíziós dalversenyt, amit Izrael mindenképpen el akar kerülni, ezért meg is tilthatja az országba belépést azoknak, akiről ezt feltételezi.

Izrael kitilthatja azokat, akik az Eurovíziós dalverseny megzavarására érkeznének Tel-Avivba Hány meetinget kellett áttennie helyhiány miatt, és hányszor megy el az életkedve, ha ránéz az irodai asztalára? Szerencsére ma már egyre több cégvezető ismeri fel, hogy a munkahelyi környezet a dolgozók teljesítményére is jó hatással van. Csak ma hányszor érezte úgy a munkahelyén, hogy nincs egy perc nyugalma, és nem tud sehol zavartalanul telefonálni? Hány meetinget kellett áttennie helyhiány miatt, és hányszor megy el az életkedve, ha ránéz az irodai asztalára? Szerencsére ma már egyre több cégvezető ismeri fel, hogy a munkahelyi környezet a dolgozók teljesítményére is jó hatással van. Utánajártunk, mi is az a munkatér-analízis, és miért éri meg belevágni.

Korai utasfelvételi pultot nyit a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a légitársaság és a repteret üzemeltető Budapest Airport, ahol az utasok már indulás előtt három órával bejelentkezhetnek járatukra.

Változtat a Wizz Air Ferihegyen

A jelek szerint a Samsung nem állna meg a lyukasztott kijelzőnél, egy ennél sokkal látványosabb megoldást találtak ki.

Különleges kijelzőn dolgozik a Samsung, "eltűnhet" a szelfikamera

A magyar HBO Gón egyelőre még látni lehet a poharat, de valószínűleg már nem sokáig.

Kiretusálta az HBO a Trónok harcában felejtett Starbucks-poharat Védett területen álló, 180 éves erdőt vágtak ki a Bükki Nemzeti Parkban. A WWF Magyarország szerint a természetvédelmi oltalom alatt álló állami erdőterületeken zajló fakitermelés jelenlegi gyakorlata fenntarthatatlan, ezért átfogó szakmai megoldásra lenne szükség. Védett területen álló, 180 éves erdőt vágtak ki a Bükki Nemzeti Parkban. A WWF Magyarország szerint a természetvédelmi oltalom alatt álló állami erdőterületeken zajló fakitermelés jelenlegi gyakorlata fenntarthatatlan, ezért átfogó szakmai megoldásra lenne szükség.

Kivágták Magyarország egyik legidősebb erdejét, 180 éves volt

Idén 20-25 ezer új ingatlan épülhet meg.

8 éves rekord dőlhet meg a lakásátadásokban Néhány felhasználó után egyre többeknél üt be egy furcsa hiba a Facebookon: nem jelenik meg nekik a hírfolyam.

Megint gond van a Facebooknál, többeknél eltűnt a hírfolyam