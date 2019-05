Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fff9db4-2caf-41d7-b41b-e0d085d9a653","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fel nem használt keret ugyan nem veszik el a Szép-kártyákról, de a bank a lejárat után 3 százalékot levonhat a két évvel korábbi év egyenlegéből.","shortLead":"A fel nem használt keret ugyan nem veszik el a Szép-kártyákról, de a bank a lejárat után 3 százalékot levonhat a két...","id":"20190508_Szepkartya_cafeteria_majus_31","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fff9db4-2caf-41d7-b41b-e0d085d9a653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480f4b06-c3eb-41c2-a9f3-afb72ab6084d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Szepkartya_cafeteria_majus_31","timestamp":"2019. május. 08. 17:14","title":"Szép-kártya: változik a szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaece31-1a30-4a08-a525-8219e7d8b820","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kanadába repült Ászija Bibi, az a pakisztáni keresztény asszony, akit istenkáromlás vádjával ítéltek halálra Pakisztánban. A már Kanadába élő lányaihoz költöző asszonyt 2010-ben ítélték halálra, ám a legfelső bíróság végül megváltoztatta az ítéletet. Ászija Bibi ügye komoly hullámokat vetett az országban, százezres tüntetéseken is tiltakoztak a fanatikusok a felmentés miatt.","shortLead":"Kanadába repült Ászija Bibi, az a pakisztáni keresztény asszony, akit istenkáromlás vádjával ítéltek halálra...","id":"20190508_Veget_erhetnek_a_Pakisztanban_istenkaromlasert_halalra_itelt_Aszija_Bibi_megprobaltatasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbaece31-1a30-4a08-a525-8219e7d8b820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4ebbdc-abe7-4da5-af3f-a72d53bf03c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Veget_erhetnek_a_Pakisztanban_istenkaromlasert_halalra_itelt_Aszija_Bibi_megprobaltatasai","timestamp":"2019. május. 08. 16:16","title":"Véget érhetnek a Pakisztánban istenkáromlásért halálra ítélt Ászija Bibi megpróbáltatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f104f2c-1a24-425c-b511-2de068c6bec3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szeged és Algyő között kellenek az új sínek, a Hódmezővásárhelyig tartó szakasz már megépült, ott beváltak a használtak. Többe fog kerülni, de a tervezett keretet nem fogják túllépni.","shortLead":"Szeged és Algyő között kellenek az új sínek, a Hódmezővásárhelyig tartó szakasz már megépült, ott beváltak...","id":"20190509_Dragul_a_tramtrain_megis_uj_sinek_kellenek_egy_szakaszon_a_hasznaltak_helyett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f104f2c-1a24-425c-b511-2de068c6bec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fdee4dc-5820-46ed-9211-037fba57b588","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Dragul_a_tramtrain_megis_uj_sinek_kellenek_egy_szakaszon_a_hasznaltak_helyett","timestamp":"2019. május. 09. 06:25","title":"Drágul a tram-train, mégis új sínek kellenek egy szakaszon a használtak helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275aba89-3553-41fc-bbca-bf1de6918226","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Egy érettségiztető magániskola pénteken jött rá, hogy már október elején megszűnt az az oktatási intézmény, ahonnan ők még januárban felnőtt tanulókat vettek át, emiatt huszonnyolcan nem is érettségizhetnek most. A visszavont engedélyű iskola korábban biztonsági őrök és vadászvizsgára készülők képzésével foglalkozott.","shortLead":"Egy érettségiztető magániskola pénteken jött rá, hogy már október elején megszűnt az az oktatási intézmény, ahonnan ők...","id":"20190509_Erettsegi_botrany_Bekescsaban_az_utolso_pillanatban_tudtak_meg_hogy_nem_irhatjak_a_matekot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275aba89-3553-41fc-bbca-bf1de6918226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd8ee85-5b75-4312-87ee-0c363b77331f","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Erettsegi_botrany_Bekescsaban_az_utolso_pillanatban_tudtak_meg_hogy_nem_irhatjak_a_matekot","timestamp":"2019. május. 09. 11:32","title":"Érettségi botrány Békéscsabán: az utolsó pillanatban tudták meg, hogy hétfőn mégsem vizsgázhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"3D-s nyomtatóval mentenék meg a korallokat.","shortLead":"3D-s nyomtatóval mentenék meg a korallokat.","id":"20190509_Mesterseges_korallzatonyokat_nyomtatnanak_3Dben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea8306e-02b8-4ef0-a19a-95efb92c16ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_Mesterseges_korallzatonyokat_nyomtatnanak_3Dben","timestamp":"2019. május. 09. 21:16","title":"Mesterséges korallzátonyokat nyomtatnának 3D-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6708de-d90a-4ca7-badf-d1ceee3e0dac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Naivan rácsodálkoztak a KÖNNYŰ történelemérettségire, nagyjából akkor, amikor az Oktatási Hivatal feljelentést tett a tételek kiszivárogtatása miatt. Értenünk kellene az iróniát?","shortLead":"Naivan rácsodálkoztak a KÖNNYŰ történelemérettségire, nagyjából akkor, amikor az Oktatási Hivatal feljelentést tett...","id":"20190508_Az_MTI_vajon_csak_viccel_a_tortenelemerettsegivel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df6708de-d90a-4ca7-badf-d1ceee3e0dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c954e84-8fc3-44dd-a4d4-bf6260adf124","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Az_MTI_vajon_csak_viccel_a_tortenelemerettsegivel","timestamp":"2019. május. 08. 15:51","title":"Az MTI vajon csak viccel a történelemérettségivel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3b532b-4e80-4192-8ad2-f78406f736f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harminc év alatt 70 százalékkal növekedett az alkoholfogyasztás a világon a The Lancet című orvostudományi folyóiratban megjelent nemzetközi tanulmány szerint. A regionális különbségek nagyok. Magyarországon javul a helyzet, de fogalmazunk úgy, hogy volt honnan javulni.","shortLead":"Harminc év alatt 70 százalékkal növekedett az alkoholfogyasztás a világon a The Lancet című orvostudományi folyóiratban...","id":"20190509_globalis_alkoholfogyasztas_alakulasa_betegsegek_ivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af3b532b-4e80-4192-8ad2-f78406f736f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a75b53a-05ed-4963-8704-100b04ea9ffb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_globalis_alkoholfogyasztas_alakulasa_betegsegek_ivas","timestamp":"2019. május. 09. 13:03","title":"Aggódnak az orvosok, 30 év alatt 70%-kal ugrott meg az alkoholfogyasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 73 éves férfi követte el a testi sértést.","shortLead":"Egy 73 éves férfi követte el a testi sértést.","id":"20190510_Kalyhakefe_es_asztallab_csattant_a_meszesi_bufebunyoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5f0fe4-97c4-4fbd-a36a-5ace0f772e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Kalyhakefe_es_asztallab_csattant_a_meszesi_bufebunyoban","timestamp":"2019. május. 10. 09:02","title":"Kályhakefe és asztalláb csattant a meszesi büfébunyóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]