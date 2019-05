Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3743ef5b-7209-4f8a-9995-f61a11d11f1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez egy államtitkári válaszból derült ki. ","shortLead":"Ez egy államtitkári válaszból derült ki. ","id":"20190510_A_kormany_szerint_mar_leteznek_egyeni_nyugdijszamlak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3743ef5b-7209-4f8a-9995-f61a11d11f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864045bb-1f48-44bb-b008-e76dda4fd286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_A_kormany_szerint_mar_leteznek_egyeni_nyugdijszamlak","timestamp":"2019. május. 10. 16:27","title":"A kormány szerint már léteznek egyéni nyugdíjszámlák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napfény elleni védelmet már most el kell kezdeni.\r

\r

","shortLead":"A napfény elleni védelmet már most el kell kezdeni.\r

\r

","id":"20190510_Szolariumozik_A_borrakot_kockaztatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8abf49e-4103-46a6-9d1b-afcee5c22911","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Szolariumozik_A_borrakot_kockaztatja","timestamp":"2019. május. 10. 20:16","title":"Szoláriumozik? A bőrrákot kockáztatja - egyre több a beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos tipp most nem volt.","shortLead":"Telitalálatos tipp most nem volt.","id":"20190511_Elo_a_szelvenyekkel_kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bc9b18-da18-4d8f-a737-b5930a16d2b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Elo_a_szelvenyekkel_kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2019. május. 11. 19:41","title":"Elő a szelvényekkel, kihúzták az ötös lottó nyerőszámait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan jól sikerült, hogy még a mentőszolgálat is gratulált hozzá.","shortLead":"Olyan jól sikerült, hogy még a mentőszolgálat is gratulált hozzá.","id":"20190511_Profi_segedanyagot_keszitett_a_nagyi_gyogyszereihez_az_unoka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df49725-e82e-459b-94ed-38da1a616ad6","keywords":null,"link":"/elet/20190511_Profi_segedanyagot_keszitett_a_nagyi_gyogyszereihez_az_unoka","timestamp":"2019. május. 11. 21:56","title":"Profi segédanyagot készített a nagyi gyógyszereihez az unoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190510_Ariak_helyett_a_gepek_zaja_igy_nez_ki_most_az_Operahaz_belulrol_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5f02b8-41a7-4976-baed-f0367453c862","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Ariak_helyett_a_gepek_zaja_igy_nez_ki_most_az_Operahaz_belulrol_fotok","timestamp":"2019. május. 10. 17:12","title":"Áriák helyett a gépek zaja: így néz ki most az Operaház belülről (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f6d45a-52a5-43a1-8290-9e54fd6cde35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190510_Igy_kell_egy_hiuzt_egy_napernyonyitoval_tavozasra_birni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54f6d45a-52a5-43a1-8290-9e54fd6cde35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f838b1f-a43d-4415-b2ca-87b754ade075","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Igy_kell_egy_hiuzt_egy_napernyonyitoval_tavozasra_birni","timestamp":"2019. május. 10. 16:38","title":"Így kell egy hiúzt egy napernyőnyitóval távozásra bírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végrehajtási eljárás indult az úszófenomén egyik cégénél. Nem ez az első hasonló eset.","shortLead":"Végrehajtási eljárás indult az úszófenomén egyik cégénél. Nem ez az első hasonló eset.","id":"20190511_Bajszot_akasztottak_az_adohatosaggal_Hosszu_Katinkaek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8549db-9d3c-4e52-a660-5c94820da112","keywords":null,"link":"/kkv/20190511_Bajszot_akasztottak_az_adohatosaggal_Hosszu_Katinkaek","timestamp":"2019. május. 11. 15:15","title":"Bajszot akasztottak az adóhatósággal Hosszú Katinkáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282f78c6-9edc-43b8-8e62-bfc31ef3c050","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A litván nemzeti pavilon Sun & Sea (Marina) című projektje nyerte el az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé legjobb nemzeti kiállításnak járó Arany Oroszlán-díjat a seregszemle szombati eredményhirdetésén, a főkurátori válogatás legjobb művésze pedig az amerikai Arthur Jafa lett.","shortLead":"A litván nemzeti pavilon Sun & Sea (Marina) című projektje nyerte el az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé...","id":"20190511_Litvania_nyerte_el_a_Velencei_Biennale_Arany_Oroszlanjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=282f78c6-9edc-43b8-8e62-bfc31ef3c050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9f18f5-c6b7-4485-8a1d-cc4c911b251a","keywords":null,"link":"/kultura/20190511_Litvania_nyerte_el_a_Velencei_Biennale_Arany_Oroszlanjat","timestamp":"2019. május. 11. 16:55","title":"Litvánia nyerte el a Velencei Biennálé Arany Oroszlánját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]