[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaesőként akár tizenöt évet is kaphat egy 21 éves férfi, aki a Ludovika téren késelt.","shortLead":"Visszaesőként akár tizenöt évet is kaphat egy 21 éves férfi, aki a Ludovika téren késelt.","id":"20190515_Tizenot_evet_is_kaphat_miutan_egy_talalt_telefon_miatt_keselt_a_VIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c4eff9-c4aa-4842-94a7-f949dd4a44c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Tizenot_evet_is_kaphat_miutan_egy_talalt_telefon_miatt_keselt_a_VIII_keruletben","timestamp":"2019. május. 15. 10:45","title":"Tizenöt évet is kaphat, miután egy talált telefon miatt késelt a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4121e588-4338-43d9-94d8-b912ac3a7f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A földmozgást nem érzékelte a lakosság. ","shortLead":"A földmozgást nem érzékelte a lakosság. ","id":"20190516_Kisebb_foldrenges_volt_Moron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4121e588-4338-43d9-94d8-b912ac3a7f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85e86af-9434-4923-8cd5-9221c7ee8c75","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Kisebb_foldrenges_volt_Moron","timestamp":"2019. május. 16. 13:42","title":"Kisebb földrengés volt Móron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HungaroControl Zrt. hárommillió forintot követel vissza Zuglótól, mert a kerület nem arra használta az adományt, amire a cég adta.","shortLead":"A HungaroControl Zrt. hárommillió forintot követel vissza Zuglótól, mert a kerület nem arra használta az adományt...","id":"20190515_Karacsony_Gergely_feje_most_egy_jatszoter_miatt_fajhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d092cb4-d6ac-4f13-88f2-0418a6ec5ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Karacsony_Gergely_feje_most_egy_jatszoter_miatt_fajhat","timestamp":"2019. május. 15. 07:08","title":"Most egy állami cég kezdte el szorongatni Karácsony Gergely hivatalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovák kormány kezdett lobbizni, hogy összejöjjön a találkozás, egy tátrai üdülőt már ki is néztek helyszínnek.","shortLead":"A szlovák kormány kezdett lobbizni, hogy összejöjjön a találkozás, egy tátrai üdülőt már ki is néztek helyszínnek.","id":"20190516_Nagyon_talalkoznanak_Macronnal_a_V4_vezetoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d048b79-d5be-426f-ab54-6be894926589","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Nagyon_talalkoznanak_Macronnal_a_V4_vezetoi","timestamp":"2019. május. 16. 07:51","title":"Nagyon találkoznának Macronnal a V4 vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186c917b-7f07-4884-b7ee-5f65a1db9ba2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, hogy csak kétszemélyes ez a szupergyors új McLaren, de legalább elférnek benne a két fő csomagjai.","shortLead":"Igaz, hogy csak kétszemélyes ez a szupergyors új McLaren, de legalább elférnek benne a két fő csomagjai.","id":"20190516_ime_a_szupersportkocsi_aminek_hatalmas_a_csomagtere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=186c917b-7f07-4884-b7ee-5f65a1db9ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0d773f-181c-4f3b-ad11-61daa6317b12","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_ime_a_szupersportkocsi_aminek_hatalmas_a_csomagtere","timestamp":"2019. május. 16. 08:21","title":"Íme egy új szupersportkocsi, aminek hatalmas a csomagtere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér László szerint inkább a bevándorlás miatt kellene. ","shortLead":"Kövér László szerint inkább a bevándorlás miatt kellene. ","id":"20190514_Kover_klimavaltozas_migrans","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac87aee-3d18-42f5-9132-da9933160def","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Kover_klimavaltozas_migrans","timestamp":"2019. május. 14. 22:07","title":"Kövér: Az agymosó média miatt félnek az emberek a klímaváltozástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334703ff-37f4-4c10-8037-8b3aefc8d171","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"flower power\" itt aztán hatványozottan igaz azzal, hogy lokálisan teljesen tiszta üzemű a jármű.","shortLead":"A \"flower power\" itt aztán hatványozottan igaz azzal, hogy lokálisan teljesen tiszta üzemű a jármű.","id":"20190515_volkswagen_ID_buzz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=334703ff-37f4-4c10-8037-8b3aefc8d171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9a318e-921b-4d3a-8369-82bfde2841c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_volkswagen_ID_buzz","timestamp":"2019. május. 15. 14:23","title":"A VW elektromos hippibusza a legzöldebbek álomautója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök nem nevezi meg a Huaweit, de a határozatban egyértelműen rájuk gondol. A gyártó nem hagyta szó nélkül a dolgot. ","shortLead":"Az elnök nem nevezi meg a Huaweit, de a határozatban egyértelműen rájuk gondol. A gyártó nem hagyta szó nélkül...","id":"20190516_donald_trump_egyesult_allamok_tiltas_huawei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7229f8-8ce9-4ef4-8d35-14dda53c2e0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_donald_trump_egyesult_allamok_tiltas_huawei","timestamp":"2019. május. 16. 11:07","title":"Reagált a magyar Huawei a Donald Trump-féle szükségállapotra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]