[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy gumilövedékes fegyvert vett elő valaki, de nem lőtt. Több rendőr is a helyszínre vonult. ","shortLead":"Egy gumilövedékes fegyvert vett elő valaki, de nem lőtt. Több rendőr is a helyszínre vonult. ","id":"20190517_tomo_utca_rendorauto_munkasok_fegyver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880109c8-387a-4486-b12f-46d99fe025ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_tomo_utca_rendorauto_munkasok_fegyver","timestamp":"2019. május. 17. 21:50","title":"Balhé volt a munkások közt a VIII. kerületben, valaki fegyvert rántott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig eddig úgy tűnt, nagy az összhang a két politikus között.","shortLead":"Pedig eddig úgy tűnt, nagy az összhang a két politikus között.","id":"20190518_Orban_Viktor_nem_kivanta_kommentalni_HeinzChristian_Strache_lemondasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc56dce7-76ba-4ba3-9b68-f223eb5bdae1","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Orban_Viktor_nem_kivanta_kommentalni_HeinzChristian_Strache_lemondasat","timestamp":"2019. május. 18. 15:46","title":"Orbán Viktor nem kívánta kommentálni Heinz-Christian Strache lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oxyológus szakorvos volt légi mentő és vezette az Istenhegyi Magánklinika Zrt.-t is, egy ideje szabadúszó orvosként és egészségügyi rendszerfejlesztőként dolgozik. Emellett blogot is ír, így derülhetett ki, hogy a múlt hétvégén - a többszörösen sérültek esetében - sorra lemondták a baleseti ügyeletet a budapesti kórházak, és áteresztik az ólommellények a sugárzást a Péterfy-kórházban. A hvg.hu-nak azt mondta, munkája egyáltalán nem szélmalomharc, vannak már apróbb változások. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja, amelynek vendége Kunetz Zsombor.","shortLead":"Az oxyológus szakorvos volt légi mentő és vezette az Istenhegyi Magánklinika Zrt.-t is, egy ideje szabadúszó orvosként...","id":"20190518_Kunetz_Zsombor_Fulkeben_egeszsegugy_letszamhiany_fizetesek_orvosok_apolonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c6dc8c-9e84-48f9-b56c-d1d2ccc9b261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190518_Kunetz_Zsombor_Fulkeben_egeszsegugy_letszamhiany_fizetesek_orvosok_apolonok","timestamp":"2019. május. 18. 16:00","title":"Kunetz Zsombor a Fülkében: Egy főorvosnak 3 millió, egy kezdőnek 600 ezer járna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Donald Trump a képviselőház vizsgálataival szembeszegülve akarja ad acta tenni a Mueller-jelentést és megőrizni adótitkait.","shortLead":"Donald Trump a képviselőház vizsgálataival szembeszegülve akarja ad acta tenni a Mueller-jelentést és megőrizni...","id":"201920__trump_harcol__demokratak_dilemmaja__alkotmanyjogi_vita__frontvonalak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abb0e06-1ce2-463c-825b-2c3ce1ab6902","keywords":null,"link":"/vilag/201920__trump_harcol__demokratak_dilemmaja__alkotmanyjogi_vita__frontvonalak","timestamp":"2019. május. 19. 10:00","title":"Trump mintha csak ki akarná provokálni az alkotmányos vádemelési eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6008b6fa-e9d3-4ead-a930-a415fffa6426","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkapta a magyar és európai uniós szabadalmat az a különleges egértörzs, amelyet az MTA Kísérleti Orvostudományi Intézetében hoztak létre. A rágcsáló sejtjei világítanak, ha a pajzsmirigyhormonok hatni kezdenek az állat szervezetében. ","shortLead":"Megkapta a magyar és európai uniós szabadalmat az a különleges egértörzs, amelyet az MTA Kísérleti Orvostudományi...","id":"20190519_pajzsmirigy_betegseg_kezelese_mta_eger_pajszmirigyhormonok_hormonkezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6008b6fa-e9d3-4ead-a930-a415fffa6426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ee999d-0ed1-44d7-be48-1ef0233a707f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_pajzsmirigy_betegseg_kezelese_mta_eger_pajszmirigyhormonok_hormonkezeles","timestamp":"2019. május. 19. 15:03","title":"Sok tízmillió emberen segíthet az MTA világító egere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8e81f3-1c86-4192-a583-24b89823483d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"\"Salvini, Orbán és szélsőjobboldali barátaik\" megállítását nevezte az európai parlamenti választás tétjének a szocialisták, demokraták számára Tóth Bertalan MSZP-elnök pártja és a Párbeszéd szombati budapesti kampányrendezvényén.","shortLead":"\"Salvini, Orbán és szélsőjobboldali barátaik\" megállítását nevezte az európai parlamenti választás tétjének...","id":"20190518_MSZP_a_valasztas_tetje_a_szelsojobb_megallitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a8e81f3-1c86-4192-a583-24b89823483d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57eea6a9-67f7-4f54-94c7-6a3eba698a2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_MSZP_a_valasztas_tetje_a_szelsojobb_megallitasa","timestamp":"2019. május. 18. 13:07","title":"MSZP: a választás tétje a szélsőjobb megállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0175ebe0-b63b-44f2-8318-29057f6d22a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint különleges játékkal ünnepli a Minecraft közelgő 10. születésnapját a Microsoft. ","shortLead":"Több mint különleges játékkal ünnepli a Minecraft közelgő 10. születésnapját a Microsoft. ","id":"20190518_minecraft_earth_kiterjesztett_valosag_mobiljatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0175ebe0-b63b-44f2-8318-29057f6d22a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9dfeab5-0e38-4d4e-9e3e-3783e8721991","keywords":null,"link":"/tudomany/20190518_minecraft_earth_kiterjesztett_valosag_mobiljatek","timestamp":"2019. május. 18. 10:03","title":"Egészen döbbenetes Minecraft jön, a valóságban is lehet majd építkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb részlet került elő a titokban felvett ibizai videóból.","shortLead":"Újabb részlet került elő a titokban felvett ibizai videóból.","id":"20190518_Sebastian_Kurz_szexorgiairol_pletykalt_HeinzChristian_Strache","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96107194-d3e4-40dc-b534-5882743493bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Sebastian_Kurz_szexorgiairol_pletykalt_HeinzChristian_Strache","timestamp":"2019. május. 18. 15:04","title":"Sebastian Kurz állítólagos szexorgiáiról pletykált Heinz-Christian Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]