Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6fa8d1b-0a3c-455f-bced-8d0c9abf7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orbáni hübrisz jeleit boncolgatja esszéjében Gyurgyák János, aki szerint a társadalom jobbágy mentalitása is felelős a rezsim kiépüléséért.","shortLead":"Az orbáni hübrisz jeleit boncolgatja esszéjében Gyurgyák János, aki szerint a társadalom jobbágy mentalitása is felelős...","id":"20190521_Gyurgyak_Janos_A_magyar_elit_elceciliasodasa_es_mas_rendszertunetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6fa8d1b-0a3c-455f-bced-8d0c9abf7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec807be-b49f-4cd6-9e61-b4fe79437816","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Gyurgyak_Janos_A_magyar_elit_elceciliasodasa_es_mas_rendszertunetek","timestamp":"2019. május. 21. 18:37","title":"Gyurgyák János: A magyar elit elcecíliásodása és más rendszertünetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kivonul a \"lakossági\" közösségi webes felületekről az UniCredit Bank.","shortLead":"Kivonul a \"lakossági\" közösségi webes felületekről az UniCredit Bank.","id":"20190521_unicredit_bank_facebook_kivonulas_messenger_instagram_linkedin_kapcsolatfelveteli_urlap_ugyfelszolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc982e2-5158-4325-835b-b9378d2885be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_unicredit_bank_facebook_kivonulas_messenger_instagram_linkedin_kapcsolatfelveteli_urlap_ugyfelszolgalat","timestamp":"2019. május. 21. 16:03","title":"Erről tudjon: kivonul a Facebookról a harmadik legnagyobb magyar bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1a8982-c66a-4328-8510-1f5e3c5aa7f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A patakban fürdő gyerekekről készülő alkotást Egerben, a Végvári vitézek terére tervezik.","shortLead":"A patakban fürdő gyerekekről készülő alkotást Egerben, a Végvári vitézek terére tervezik.","id":"20190522_Szobor_keszul_az_Egri_csillagok_foszereploirol_Vicuskarol_es_Gergorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa1a8982-c66a-4328-8510-1f5e3c5aa7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33175d2d-c081-4065-8645-634f56575c63","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Szobor_keszul_az_Egri_csillagok_foszereploirol_Vicuskarol_es_Gergorol","timestamp":"2019. május. 22. 14:40","title":"Szobor készül az Egri csillagok főszereplőiről Vicuskáról és Gergőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdff6d3-1ce9-4e5e-a908-c95749e04171","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mezőkövesden készült egy gyönyörű felvétel. ","shortLead":"Mezőkövesden készült egy gyönyörű felvétel. ","id":"20190521_szivarvany_foto_mezokovesd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cdff6d3-1ce9-4e5e-a908-c95749e04171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b796735-6283-42c7-af46-e089fd8afe8f","keywords":null,"link":"/elet/20190521_szivarvany_foto_mezokovesd","timestamp":"2019. május. 21. 08:39","title":"Ennél szebb szivárványt festeni sem lehetne – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamenti testület jobbikos elnöke szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek Magyarországra nézve a kiszivárgott videofelvételen hallható információk.","shortLead":"A parlamenti testület jobbikos elnöke szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek Magyarországra nézve...","id":"20190522_Rendkivuli_ulest_tart_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag_a_Strachebotrany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842cb1e2-e9c8-45b0-ab18-e73dc76810cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Rendkivuli_ulest_tart_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag_a_Strachebotrany_miatt","timestamp":"2019. május. 22. 12:27","title":"Rendkívüli ülést tart a nemzetbiztonsági bizottság a Strache-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4985b1-5f63-4f28-9893-4c7412ca7cfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyanis csak most múlt hatvanéves. ","shortLead":"Ugyanis csak most múlt hatvanéves. ","id":"20190521_Mokka_Nyertes_Zsuzsa_idoskori_szex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f4985b1-5f63-4f28-9893-4c7412ca7cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3292ba6-3998-4ac9-a9c9-727a4ecd9eeb","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Mokka_Nyertes_Zsuzsa_idoskori_szex","timestamp":"2019. május. 21. 14:11","title":"A Mokka Nyertes Zsuzsát hívta beszélgetni az időskori szexről, aki közölte, nem érzi magáénak a \"titulust\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Júniusban állítják a vádlottat bíróság elé.","shortLead":"Júniusban állítják a vádlottat bíróság elé.","id":"20190521_Christchurch_terror","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42fe125-cc3d-45ec-b2ee-2c9ea11d94c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Christchurch_terror","timestamp":"2019. május. 21. 08:13","title":"Hivatalos: terrorizmussal vádolják a christchurchi lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181c9b1d-f0a5-4297-9c1b-303d0eabbd54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett az első teljes előzetes a Downton Abbey mozifilmhez.","shortLead":"Megérkezett az első teljes előzetes a Downton Abbey mozifilmhez.","id":"20190521_Kiralyi_latogatassal_kenyezteti_rajongoit_a_Downton_Abbey_mozifilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181c9b1d-f0a5-4297-9c1b-303d0eabbd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c2ea1a-a351-4aed-9044-17ddddf27e18","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Kiralyi_latogatassal_kenyezteti_rajongoit_a_Downton_Abbey_mozifilm","timestamp":"2019. május. 21. 21:38","title":"Királyi látogatással kényezteti rajongóit a Downton Abbey mozifilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]