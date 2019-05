Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"236a0e46-070d-463b-a450-d49c2e69a68c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint nincs még egy ország, ahol ennyire lefutott lenne az európai parlamenti választás.","shortLead":"A politikai elemző szerint nincs még egy ország, ahol ennyire lefutott lenne az európai parlamenti választás.","id":"20190522_Torok_Gabor_A_Fidesz_elsopro_gyozelmet_fog_aratni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=236a0e46-070d-463b-a450-d49c2e69a68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53258965-0feb-47d4-bbe5-8d4c2ecb1cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Torok_Gabor_A_Fidesz_elsopro_gyozelmet_fog_aratni","timestamp":"2019. május. 22. 12:39","title":"Török Gábor: A Fidesz elsöprő győzelmet fog aratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c56eabf-a333-4be7-8215-494de09e6af3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy román állampolgár tegnap este akarta az országból kivinni ezt a Mercedest Ártándnál.","shortLead":"Egy román állampolgár tegnap este akarta az országból kivinni ezt a Mercedest Ártándnál.","id":"20190522_lopott_mercedes_artand","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c56eabf-a333-4be7-8215-494de09e6af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b96ae1-ca96-4ac2-83e1-5145f5df34e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_lopott_mercedes_artand","timestamp":"2019. május. 22. 14:19","title":"Nem jutott át a határon ez a lopott, fekete Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec817e92-048b-4c89-8f38-6c3b129ada90","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nem érti, miért nem zavarja a magyar választókat az országot behálózó korrupció, és úgy látja, nem kell különösebb jelentőséget tulajdonítani Orbán Viktor washingtoni látogatásának. Anne Applebaum világhírű amerikai történész-publicista a hvg.hu-val osztotta meg az EP-választásokkal és az európai politikai irányzatokkal kapcsolatos gondolatait, mielőtt Emmanuel Macron francia államfő meghívására a párizsi Élysée-palotában beszélt volna erről.","shortLead":"Nem érti, miért nem zavarja a magyar választókat az országot behálózó korrupció, és úgy látja, nem kell különösebb...","id":"20190523_Anne_Applebaum_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec817e92-048b-4c89-8f38-6c3b129ada90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ce4450-6621-474d-926e-be3b1bffd946","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Anne_Applebaum_interju","timestamp":"2019. május. 23. 06:30","title":"Anne Applebaum: Az európai szélsőjobb valódi célja a lopás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad2c838-8d48-4b79-9f76-1ee801451e2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap este kerül adásba a 60 Minutes című műsor legújabb része, amelyben interjú látható a Bitcoin Pizza Guy néven elhíresült férfival.","shortLead":"Vasárnap este kerül adásba a 60 Minutes című műsor legújabb része, amelyben interjú látható a Bitcoin Pizza Guy néven...","id":"20190521_laszlo_hanyecz_bitcoin_pizza_guy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ad2c838-8d48-4b79-9f76-1ee801451e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990c40e0-4400-4397-9e16-6a37e4f4cc1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_laszlo_hanyecz_bitcoin_pizza_guy","timestamp":"2019. május. 21. 17:03","title":"Megszólalt a férfi, aki 23 milliárd forintnyi Bitcoint költött két pizzára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden tűnt el a lány, a rendőrök jelenleg is keresik. ","shortLead":"Kedden tűnt el a lány, a rendőrök jelenleg is keresik. ","id":"20190521_Eltunt_egy_14_eves_lany_a_II_keruletbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df07117b-9182-4412-9fa9-526ba81406d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Eltunt_egy_14_eves_lany_a_II_keruletbol","timestamp":"2019. május. 21. 21:49","title":"Eltűnt egy 14 éves lány a II. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy minél kevésbé függjenek a Google-től, a Huawei már tavaly elkezdte megszilárdítani saját alkalmazásboltjának alapjait. ","shortLead":"Hogy minél kevésbé függjenek a Google-től, a Huawei már tavaly elkezdte megszilárdítani saját alkalmazásboltjának...","id":"20190522_huawei_app_gallery_play_aruhaz_alternativa_google_androidos_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4b07f3-0829-47ca-8e91-1e3588dc138d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_huawei_app_gallery_play_aruhaz_alternativa_google_androidos_alkalmazas","timestamp":"2019. május. 22. 08:03","title":"A Huawei titokban már elkezdte kidolgozni a haditervet a Google ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jelek szerint az atomcég számára is fontos az összetartás erősítése. ","shortLead":"A jelek szerint az atomcég számára is fontos az összetartás erősítése. ","id":"20190522_csapatepito_trening_paks_ii_zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836da570-cd2d-4d3a-a735-102f10048cff","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_csapatepito_trening_paks_ii_zrt","timestamp":"2019. május. 22. 06:15","title":"Közel 18 millió forintból tartanak csapatépítőket az új paksi blokkokat építőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255cb15e-01d9-4207-a814-be77c21afa59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kapus 43 évesen döntött úgy, hogy befejezi pályafutását.","shortLead":"A kapus 43 évesen döntött úgy, hogy befejezi pályafutását.","id":"20190522_kiraly_gabor_kapus_haladas_foci_visszavonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=255cb15e-01d9-4207-a814-be77c21afa59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ced708b-dee3-43a0-ad49-22528a9849e0","keywords":null,"link":"/sport/20190522_kiraly_gabor_kapus_haladas_foci_visszavonulas","timestamp":"2019. május. 22. 17:17","title":"Király Gábor szögre akasztotta a mackót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]