[{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke a CNN-nek adott interjúban arról beszélt, hogy a nacionalista politikusok fenyegetik az európai szolidaritást.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke a CNN-nek adott interjúban arról beszélt, hogy a nacionalista politikusok fenyegetik...","id":"20190523_jean_claude_juncker_europai_unio_nacionalista_politikusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff46af5-df6d-4425-8aa7-5e8f104d9c63","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_jean_claude_juncker_europai_unio_nacionalista_politikusok","timestamp":"2019. május. 23. 11:13","title":"Az \"ostoba nacionalistákat\" ostorozza Juncker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyedén meglépett a zsákmánnyal. ","shortLead":"Könnyedén meglépett a zsákmánnyal. ","id":"20190523_medve_video_nyuzsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7760cf91-29d3-4f6d-b135-ff942a6e0526","keywords":null,"link":"/elet/20190523_medve_video_nyuzsi","timestamp":"2019. május. 23. 15:54","title":"Videón azonosították a hargitai tolvajt: 120 kilós, és bundát viselt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető a reggeli műsorában kotyogta el a Gyertek át! című vetélkedő sorsát.","shortLead":"A műsorvezető a reggeli műsorában kotyogta el a Gyertek át! című vetélkedő sorsát.","id":"20190523_Elkaszalta_az_RTL_Sebestyen_Balazs_musorat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72eaa0e9-9161-4c71-a1e4-6e28e36b3f76","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Elkaszalta_az_RTL_Sebestyen_Balazs_musorat","timestamp":"2019. május. 23. 08:59","title":"Elkaszálta az RTL Sebestyén Balázs műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó szerint a Fidesz pártalapítványa és a Miniszterelnökség is szerződött azzal a belga politikussal, akit később érintettnek találtak az Európa Tanács azerbajdzsáni vesztegetési ügyében.","shortLead":"Az Átlátszó szerint a Fidesz pártalapítványa és a Miniszterelnökség is szerződött azzal a belga politikussal, akit...","id":"20190522_stef_goris_fidesz_partalapitvany_szerzodes_tanulmany_azerbajdzsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4777d118-35d2-4192-b2ef-d65eabd64912","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_stef_goris_fidesz_partalapitvany_szerzodes_tanulmany_azerbajdzsan","timestamp":"2019. május. 22. 21:33","title":"Tízmilliókért szerződött egy korrupciós ügyben érintett belga politikus cégével a Fidesz alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6dab7b-8bca-4d1c-8f71-7a312dd1fe27","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ember genetikai összetétele jelentős mértékben befolyásolja, hogy az illető kutyatulajdonossá válik-e, vagy sem – derült ki svéd és brit kutatók tanulmányából.","shortLead":"Az ember genetikai összetétele jelentős mértékben befolyásolja, hogy az illető kutyatulajdonossá válik-e, vagy sem –...","id":"20190523_kutyatartas_genetikai_hattere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad6dab7b-8bca-4d1c-8f71-7a312dd1fe27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d23d2b-a9ea-4b17-a8b2-f9772bb13073","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_kutyatartas_genetikai_hattere","timestamp":"2019. május. 23. 11:18","title":"Érdekes dolog derült ki a kutyatartókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokat javult a tudatosság Magyarországon, de van még hova fejlődni.","shortLead":"Sokat javult a tudatosság Magyarországon, de van még hova fejlődni.","id":"20190523_Atkoztak_es_mar_buntettek_is_miatta_egyeves_a_GDPR","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae64286-dbcf-4729-a283-4c74778966d3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_Atkoztak_es_mar_buntettek_is_miatta_egyeves_a_GDPR","timestamp":"2019. május. 23. 13:41","title":"Átkozták és már büntettek is miatta, egyéves a GDPR","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e87f07-9307-46bd-9891-f415c3bf9ecf","c_author":"","category":"enesacegem","description":"Szerinte vannak még tartalékok a munkaerőpiacon.","shortLead":"Szerinte vannak még tartalékok a munkaerőpiacon.","id":"20190523_A_diakokat_es_a_nyugdijasokat_dolgoztatna_Parragh_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91e87f07-9307-46bd-9891-f415c3bf9ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6179cabd-7ee0-4284-86c6-992ff32e7218","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_A_diakokat_es_a_nyugdijasokat_dolgoztatna_Parragh_Laszlo","timestamp":"2019. május. 23. 14:13","title":"A diákokat és a nyugdíjasokat dolgoztatná Parragh László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e43984-7ece-4ddf-a5e1-a9b0bdf2f108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük kiköltözött Szíriába és összeházasodott az Iszlám Állam két harcosával is, másikuk Németországból támogatott szír merényletkísérlet-szervezőket.","shortLead":"Egyikük kiköltözött Szíriába és összeházasodott az Iszlám Állam két harcosával is, másikuk Németországból támogatott...","id":"20190522_Vadat_emeltek_ket_no_ellen_Nemetorszagban_az_Iszlam_Allam_tamogatasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67e43984-7ece-4ddf-a5e1-a9b0bdf2f108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4b5148-5976-4821-8763-0e48353eecb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Vadat_emeltek_ket_no_ellen_Nemetorszagban_az_Iszlam_Allam_tamogatasa_miatt","timestamp":"2019. május. 22. 14:56","title":"Két, az Iszlám Államot támogató nő ellen emeltek vádat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]