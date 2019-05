Cikkünk bővül

"Mindent megtettem azért, hogy véghez vigyem a Brexitet, sajnos nem voltam rá képes" - ezzel indokolta Theresa May brit kormányfő, hogy lemond a brit konzervatív párt vezetéséről, ezzel megnyitja az utat új miniszterelnök megválasztásához. Azt is hozzátette: mélyen sajnálja, hogy nem aratott sikert. Felszólalása végén elsírta magát.

May június 7-én távozik, két nappal Donald Trump londoni látogatása után, ezután kezdődhet meg az utódlásáról szóló választási folyamat. Lemondását hivatala, a Downing Street 10 előtt tett nyilatkozatban jelentette be, néhány órával az előtt, hogy pártja kormányzati posztot nem viselő 1922-es bizottsága kihirdette volna egy néhány nappal ezelőtti szavazása eredményét a miniszterelnök sorsáról. A bizottság decemberben már egyszer szavazott a pártelnök sorsáról, akkor megúszta a leváltást.

A miniszterelnök körül nem csak pártjában fogyott el a levegő: miután a parlament háromszor szavazta le a Brexitről szóló megállapodást, az ellenzék fő erejével, a Munkáspárttal folytatott tárgyalások is kudarcba fulladtak. Az EU-ból való kilépésre október 31-ig kapott újabb határidőt országa, ám úgy tűnt, May vezetésével és módszereivel még ezt a vállalást sem tudja teljesíteni. Kormányából összesen 36-an távoztak, a legtöbben tavaly nyár óta, amikor a Brexit-tárgyalásoknál először váltott irányt.

Theresa May 2016 júliusában került a kormányfői székbe, miután David Cameron távozott a Brexit-referendum után. Az első pillanattól nyilvánvaló volt, és a konzervatív politikus vállalása is, hogy miniszterelnöksége fő célja a britek kilépésének levezénylése. Kormányzása azonban bukások sorozatát hozta.

2017-ben pártja népszerűségének csúcspontján választást írt ki hatalma megerősítésére, ám a Munkáspárt mozgósításának következtében végül kisebbségbe kényszerült kormányával. Az unióval folytatott tárgyalásokon is folyamatosan védekezésbe szorult, a Brexit-megállapodás egyik fő pontján pedig képtelen volt változtatni, és nem sikerült neki saját pártja tagjaival sem elfogadtatni. Ez az ír-északír határ átjárhatóságát biztosítani hivatott szükségmegoldás, a backstop, amely a kisebbségi kormányt kívülről támogató északír unionista DUP-ot is szembeállította vele.

Nem aratott tetszést az sem, amikor enyhíteni próbált a "kemény Brexit" feltételein, és mindezek miatt a brit alsóházban tulajdonképpen bukásra volt ítélve az EU vezetőivel is az utolsó előtti pillanatban, tavaly novemberben elfogadott kilépési megállapodás. A dokumentumot háromszor szavazták le, az első eset a brit parlamenti demokrácia legsúlyosabb veresége volt: 230 szavazattal bukott el az indítvány. May ennek ellenére kétszer újra megpróbálkozott, és még a napokban is arról szóltak a hírek, hogy negyedszer is a Ház elé vinné a dokumentumot - az EU ugyanis világossá tette, hogy azt nem fogja újratárgyalni.