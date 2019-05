Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c89ef434-ebb1-4fca-8057-bfaa5d4bed3e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A Brüsszel elleni hadviselés konoksága láttán egyre többekben vetődik fel a kérdés, nem fogja-e kivezetni az Orbán-kormány Magyarországot az Európai Unióból, illetve nem löki-e el magától renitens tagját az unió vezetése. Bár mindez fikció, nem árt egy pillantást vetni a rémforgatókönyv lehetséges és számszerűsíthető következményeire. Farkas Zoltán elemzésének második része.","shortLead":"A Brüsszel elleni hadviselés konoksága láttán egyre többekben vetődik fel a kérdés, nem fogja-e kivezetni...","id":"20190524_Mi_van_ha_a_Brexit_utan_jon_a_Huxit_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c89ef434-ebb1-4fca-8057-bfaa5d4bed3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b61198f-fd94-4da2-b1d3-35f53c73715f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Mi_van_ha_a_Brexit_utan_jon_a_Huxit_2","timestamp":"2019. május. 24. 15:35","title":"Mi történik a magyar gazdasággal, ha a Brexit után jön a Huxit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f43730-59e6-4d10-a05d-69522ac56348","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Minden jel arra utal, hogy csúszhat az azonnali fizetési rendszer júliusi startja. Úgy néz ki, több idő kell a tesztelésre, hogy a rendszer élesedésekor ne legyenek fennakadások. ","shortLead":"Minden jel arra utal, hogy csúszhat az azonnali fizetési rendszer júliusi startja. Úgy néz ki, több idő kell...","id":"20190524_azonnali_atutalas_mnb_julius","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f43730-59e6-4d10-a05d-69522ac56348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848c3f86-1b3d-4702-ab09-29157f35e519","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_azonnali_atutalas_mnb_julius","timestamp":"2019. május. 24. 17:15","title":"Hiába ígérték, nem kapjuk meg júliustól öt másodpercen belül a banki utalást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39b242a-b3df-4421-b69a-a8cbcaf8bfa7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vonalkód-leolvasós, térképes applikációval mutatná meg a Momentum, NER-közelieket gazdagít-e egy-egy vásárlás. ","shortLead":"Vonalkód-leolvasós, térképes applikációval mutatná meg a Momentum, NER-közelieket gazdagít-e egy-egy vásárlás. ","id":"20190524_Momentum_ner_noligarcha_app","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a39b242a-b3df-4421-b69a-a8cbcaf8bfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3eecb2-fd40-4afe-9234-e2e42a871c68","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_Momentum_ner_noligarcha_app","timestamp":"2019. május. 24. 06:00","title":"A NER-közeli cégeket és termékeiket listázó appot mutatott be a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung, ha tartja magát a menetendhez, jövő tavasszal mutatja majd be a Galaxy S11 készüléket, amitől mindenki azt várja, hogy végre valóban csak a kijelző foglalja majd el az előlapot. Most egy olyan pletyka került elő, amely szerint nem így lesz.","shortLead":"A Samsung, ha tartja magát a menetendhez, jövő tavasszal mutatja majd be a Galaxy S11 készüléket, amitől mindenki azt...","id":"20190523_samsung_galaxy_s11_kiszivargott_informacio_kepernyo_kamera_lyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc46cb1-2925-4ac3-9c90-50c409875598","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_samsung_galaxy_s11_kiszivargott_informacio_kepernyo_kamera_lyuk","timestamp":"2019. május. 23. 15:03","title":"Már a Samsung Galaxy S11-ről is suttognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepődve vette észre egy szegedi férfi, hogy eltűnt a tizedesvessző a frankárfolyamból. A bank később korrigálta a hibát.","shortLead":"Meglepődve vette észre egy szegedi férfi, hogy eltűnt a tizedesvessző a frankárfolyamból. A bank később korrigálta...","id":"20190523_Elnezte_a_bank_az_arfolyamot_veletlenul_70_millio_forintot_talalt_egy_ferfi_a_szamlajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7ebbdd-a705-4066-9288-fe8c31bce924","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Elnezte_a_bank_az_arfolyamot_veletlenul_70_millio_forintot_talalt_egy_ferfi_a_szamlajan","timestamp":"2019. május. 23. 15:05","title":"Elnézte a bank az árfolyamot, véletlenül 70 millió forintot talált egy férfi a számláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Házibarkács módon lassították le a demokrata házelnök beszédének felvételét, hogy részegnek tűnjön. Többen megosztották, de később gyorsan leszedték. Trump azonban nem.\r

\r

","shortLead":"Házibarkács módon lassították le a demokrata házelnök beszédének felvételét, hogy részegnek tűnjön. Többen...","id":"20190525_Gagyi_kamuvideoval_probalja_Trump_lejaratni_ellenfelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090723eb-737a-4ac2-af53-01920480afff","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Gagyi_kamuvideoval_probalja_Trump_lejaratni_ellenfelet","timestamp":"2019. május. 25. 08:49","title":"Gagyi kamuvideóval próbálja Trump lejáratni ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e335baca-bc65-4c4d-96b3-9b121ca8b03e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felvételt tettek közzé péntek este a lyoni robbantás gyanúsítottjáról a francia hatóságok.\r

\r

","shortLead":"Felvételt tettek közzé péntek este a lyoni robbantás gyanúsítottjáról a francia hatóságok.\r

\r

","id":"20190525_Mar_felvetel_is_van_a_lyoni_robbantas_gyanusitottjarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e335baca-bc65-4c4d-96b3-9b121ca8b03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da15b98-fb9a-428e-bd76-b42655f90dcf","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Mar_felvetel_is_van_a_lyoni_robbantas_gyanusitottjarol","timestamp":"2019. május. 25. 08:12","title":"Már felvétel is van a lyoni robbantás gyanúsítottjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9b09fa-7a8b-49bc-a0aa-658552b5045e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem jelezte a szervezőknek a Fidesz, hogy el akar menni a romaellenes kampányesemények ellen fellépni szándékozó összpárti eseményre, amit roma jogvédők szerveznek. Pedig a szervezők meghívták a pártot.\r

\r

","shortLead":"Nem jelezte a szervezőknek a Fidesz, hogy el akar menni a romaellenes kampányesemények ellen fellépni szándékozó...","id":"20190523_A_Fidesz_nem_megy_el_az_antirasszista_minimumrol_szolo_osszparti_beszelgetesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a9b09fa-7a8b-49bc-a0aa-658552b5045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55a1f2f-6f34-4140-aae9-5f115e5022f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_A_Fidesz_nem_megy_el_az_antirasszista_minimumrol_szolo_osszparti_beszelgetesre","timestamp":"2019. május. 23. 14:39","title":"A Fidesz nem megy el az antirasszista minimumról szóló összpárti beszélgetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]