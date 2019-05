Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c57a6fdd-e138-4585-ab54-9eb23ac96d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Technológiai hidegháborúként is emlegetik már a Huawei ellen hozott amerikai szankciókat; Kalocsán épül a szállás, ahova a paksi atomerőmű új blokkjain dolgozó külföldi munkásokat küldik; beadták a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Technológiai hidegháborúként is emlegetik már a Huawei ellen hozott amerikai szankciókat; Kalocsán épül a szállás...","id":"20190526_Es_akkor_paks_huawei_gyed_szarvas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c57a6fdd-e138-4585-ab54-9eb23ac96d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bd62f1-f0d0-49cf-9994-218a37fb6d3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190526_Es_akkor_paks_huawei_gyed_szarvas","timestamp":"2019. május. 26. 07:00","title":"És akkor a kalocsaiak elővehetik a régi orosz nyelvkönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Túl sok hegymászónak adtak engedélyt a hatóságok egy időben a Mount Everest meghódítására, a mászásra alkalmas idő pedig rövid ideig tart, így túl sokan indultak útnak egyszerre.","shortLead":"Túl sok hegymászónak adtak engedélyt a hatóságok egy időben a Mount Everest meghódítására, a mászásra alkalmas idő...","id":"20190526_Harom_nap_alatt_mar_hatan_haltak_meg_a_Himalajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6cec03-d8ff-46a4-9a93-06500603a4e0","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Harom_nap_alatt_mar_hatan_haltak_meg_a_Himalajaban","timestamp":"2019. május. 26. 11:06","title":"Három nap alatt már hatan haltak meg a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A visszalépések miatt változott a női egyes sorsolása, a magyar teniszezőnek szerencséje volt. ","shortLead":"A visszalépések miatt változott a női egyes sorsolása, a magyar teniszezőnek szerencséje volt. ","id":"20190524_Babos_Timea_megis_fotablas_a_Roland_Garroson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c3357-db52-4548-9110-f3d110567dc6","keywords":null,"link":"/sport/20190524_Babos_Timea_megis_fotablas_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. május. 24. 20:39","title":"Babos Tímea mégis főtáblás a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Körülbelül 50 méterre a parttól támadt rá egy cápa egy úszóra Hawaiion. A férfit hamar kimentették, és azonnal megpróbálták őt újraéleszteni, de sikertelenül. ","shortLead":"Körülbelül 50 méterre a parttól támadt rá egy cápa egy úszóra Hawaiion. A férfit hamar kimentették, és azonnal...","id":"20190526_Capatamadasban_meghalt_egy_uszo_Hawaiion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f763f456-34dc-4656-946c-723ac3ec1215","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Capatamadasban_meghalt_egy_uszo_Hawaiion","timestamp":"2019. május. 26. 15:09","title":"Cápatámadásban meghalt egy úszó Hawaiion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf63da9f-af13-42ee-b995-b92f00fa5929","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Csatolj és mehetsz.\" ","shortLead":"\"Csatolj és mehetsz.\" ","id":"20190525_biztonsagi_ov_chevrolet_kzlekedes_biztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf63da9f-af13-42ee-b995-b92f00fa5929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d43a015-9a32-4e29-86df-d4a0adc857b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190525_biztonsagi_ov_chevrolet_kzlekedes_biztonsag","timestamp":"2019. május. 25. 09:27","title":"Addig nem megy sehova az új Chevrolet, amíg nincs bekapcsolva az öv – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6102ecfd-01cc-4035-ae6c-127dacdad6a0","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A BMW X2 M35i több tekintetben is új fejezetet nyit az autógyár történelmében, és bár SUV-jellegű formatervvel bír, a gyakorlatban nem sok választja el egy valódi kompakt sportautótól. ","shortLead":"A BMW X2 M35i több tekintetben is új fejezetet nyit az autógyár történelmében, és bár SUV-jellegű formatervvel bír...","id":"20190525_leglegleg_kiprobaltuk_a_bmw_306_loeros_uj_mini_divatterepjarojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6102ecfd-01cc-4035-ae6c-127dacdad6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15961d3f-aac5-4fa5-a39d-dba1f8bce3e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190525_leglegleg_kiprobaltuk_a_bmw_306_loeros_uj_mini_divatterepjarojat","timestamp":"2019. május. 25. 17:30","title":"Leglegleg: kipróbáltuk a BMW 306 lóerős új mini divatterepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankoknál és az életbiztosítóknál vezetett számlák mellett a Magyar Államkincstárnál (MÁK) lévő számlák tulajdonosainak is azonosítaniuk kell magukat, amennyiben a MÁK-nál nincsenek meg a jogszabályokban előírt adatok. Az Államkincstár tájékoztatja az érintetteket, így aki nem kap értesítést, annak nincs feladata ezzel.","shortLead":"A bankoknál és az életbiztosítóknál vezetett számlák mellett a Magyar Államkincstárnál (MÁK) lévő számlák...","id":"20190526_Szamlaja_van_az_Allamkincstarnal_Ha_nem_vegzi_el_az_adategyeztetest_azt_is_zarolhatjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff97612-4f81-4587-97ff-3a5b638bb17b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190526_Szamlaja_van_az_Allamkincstarnal_Ha_nem_vegzi_el_az_adategyeztetest_azt_is_zarolhatjak","timestamp":"2019. május. 26. 11:43","title":"Számlája van az Államkincstárnál? Ha nem végzi el az adategyeztetést, azt is zárolhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22a5f52-cb4f-4740-b98c-815afa686931","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Emmanuelle Seigner azt rótta fel az amerikai rendezőnek, hogy nem konzultált a férjével a cannes-i filmfesztiválon bemutatott Volt egyszer egy Hollywood című filmjéről. A moziban Polanski 1969-ben brutálisan meggyilkolt feleségének, Sharon Tate-nek az alakja is feltűnik.","shortLead":"Emmanuelle Seigner azt rótta fel az amerikai rendezőnek, hogy nem konzultált a férjével a cannes-i filmfesztiválon...","id":"20190524_quentin_tarantino_roman_polanski_cannes_filmfesztival_volt_egyszer_egy_hollywood","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22a5f52-cb4f-4740-b98c-815afa686931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91d8b27-cdff-45f5-8110-5e8667a37c91","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_quentin_tarantino_roman_polanski_cannes_filmfesztival_volt_egyszer_egy_hollywood","timestamp":"2019. május. 24. 22:40","title":"Felháborodott Tarantino filmjén Polanski felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]