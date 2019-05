Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A vezetékes szolgáltatások és a műholdas tévé után mobilon is terjeszkedik a Digi.","shortLead":"A vezetékes szolgáltatások és a műholdas tévé után mobilon is terjeszkedik a Digi.","id":"20190527_Digi_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64db74b-0233-499b-9480-011d07e4367b","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Digi_mobil","timestamp":"2019. május. 27. 15:18","title":"Elindította a Digi a mobilszolgáltatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2014-ben már bevezette papírjait a New York-i börzére is.","shortLead":"2014-ben már bevezette papírjait a New York-i börzére is.","id":"20190528_Az_Alibaba_a_hongkongi_tozsdere_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d8aa3e-741d-448a-8f65-b796df567730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Az_Alibaba_a_hongkongi_tozsdere_keszul","timestamp":"2019. május. 28. 07:48","title":"Az Alibaba a hongkongi tőzsdére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c772e8-b199-43e5-97c7-1de9f452fc18","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Felülmúlta a Walt Disney-filmstúdió bemutató előtti várakozásait az élőszereplős Aladdin című filmje, amely a becslések szerint mintegy 105 millió dollárt fog forgalmazni az észak-amerikai mozikban bemutatója négynapos hosszú hétvégéjén hétfő estig.\r

\r

","shortLead":"Felülmúlta a Walt Disney-filmstúdió bemutató előtti várakozásait az élőszereplős Aladdin című filmje, amely a becslések...","id":"20190527_A_mozikban_az_Aladdin_tarolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02c772e8-b199-43e5-97c7-1de9f452fc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4cb3d1-eac8-41a0-85d7-27504878ce2a","keywords":null,"link":"/kultura/20190527_A_mozikban_az_Aladdin_tarolt","timestamp":"2019. május. 27. 09:17","title":"A mozikban az Aladdin tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bekerült az Egészségügyi Világszervezet listájára a videojáték-függőség, amely mostantól hivatalosan is mentális rendellenességnek minősül a WHO szerint.","shortLead":"Bekerült az Egészségügyi Világszervezet listájára a videojáték-függőség, amely mostantól hivatalosan is mentális...","id":"20190527_who_betegseg_videojatek_fuggoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8b1aa7-8787-48b2-83de-3de875f045dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_who_betegseg_videojatek_fuggoseg","timestamp":"2019. május. 27. 10:03","title":"A WHO mostantól hivatalosan is betegségként kezeli a videojáték-függőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kancellária előtt.","shortLead":"A kancellária előtt.","id":"20190528_Fellep_a_Going_to_Ibiza_slagert_szerzo_Vengaboys_a_becsi_tuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dad00ec-5419-4011-b24e-571716cfdd85","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Fellep_a_Going_to_Ibiza_slagert_szerzo_Vengaboys_a_becsi_tuntetesen","timestamp":"2019. május. 28. 05:51","title":"Fellép a Going to Ibiza slágert szerző Vengaboys a bécsi tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kitérő választ adott Tállai András, amikor megkérdezték a letelepedési kötvényprogram részleteiről.","shortLead":"Kitérő választ adott Tállai András, amikor megkérdezték a letelepedési kötvényprogram részleteiről.","id":"20190528_Nem_arulja_el_a_kormany_mennyi_penzt_kaptak_a_letelepedesi_kotvenyes_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962a40b8-a3cb-4805-96ca-95085d614da2","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Nem_arulja_el_a_kormany_mennyi_penzt_kaptak_a_letelepedesi_kotvenyes_cegek","timestamp":"2019. május. 28. 15:49","title":"Nem árulja el a kormány, mennyi pénzt kaptak a letelepedési kötvényes cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b49d93b-4b8b-43ff-b6b6-9bebba2e55d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan processzort villantott a tajvani Computex szakkiállítás apropóján az Intel, amelynek mind a 8 magja extrém magas órajelen képes működni. ","shortLead":"Olyan processzort villantott a tajvani Computex szakkiállítás apropóján az Intel, amelynek mind a 8 magja extrém magas...","id":"20190528_intel_core_i9_9900ks_processzor_computex_tajvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b49d93b-4b8b-43ff-b6b6-9bebba2e55d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49b5004-4de0-4dee-b69d-508d3b53825e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_intel_core_i9_9900ks_processzor_computex_tajvan","timestamp":"2019. május. 28. 10:03","title":"Ez ütős lesz: 8x5 GHz-es processzort készül kiadni az Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6d2d43-aa05-4e12-8987-249ab5be662b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre jobban gyűrűző Huawei-ügyből váratlanul az Apple is rosszul jöhet ki, legalábbis ami a kínai piacot illeti – állítja egy helyi lap.","shortLead":"Az egyre jobban gyűrűző Huawei-ügyből váratlanul az Apple is rosszul jöhet ki, legalábbis ami a kínai piacot illeti –...","id":"20190527_huawei_ugy_apple_kinai_felhasznalok_bojkott_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca6d2d43-aa05-4e12-8987-249ab5be662b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fdb4a0-3e3f-43dd-a0c1-a07e8191b86b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_huawei_ugy_apple_kinai_felhasznalok_bojkott_iphone","timestamp":"2019. május. 27. 09:33","title":"A végén még az Apple is rosszul jön ki a Huawei-ügyből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]