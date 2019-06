Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Remélik, a történelmi mélyponton lévő SPD hamar megtalálja az új elnökét.\r

\r

","shortLead":"Remélik, a történelmi mélyponton lévő SPD hamar megtalálja az új elnökét.\r

\r

","id":"20190602_A_CDUCSU_szovetseg_az_SPD_vezetojenek_lemondasa_utan_is_fenntartana_a_kormanyzo_koaliciot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7a6459-ca4e-43a1-8284-146d8fa26c24","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_A_CDUCSU_szovetseg_az_SPD_vezetojenek_lemondasa_utan_is_fenntartana_a_kormanyzo_koaliciot","timestamp":"2019. június. 02. 17:27","title":"A CDU-CSU szövetség az SPD vezetőjének lemondása után is fenntartaná a német kormányzó koalíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d01d68-67c5-4947-a6cc-7db6393a7e4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Félmilliárd forinttal nőtt a Market Építő Zrt. profitja egy év alatt, a nyereség kétharmadát kifizetik osztalékként.","shortLead":"Félmilliárd forinttal nőtt a Market Építő Zrt. profitja egy év alatt, a nyereség kétharmadát kifizetik osztalékként.","id":"20190601_47_milliard_forintot_vesznek_ki_osztalekkent_a_Market_Zrtbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1d01d68-67c5-4947-a6cc-7db6393a7e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13085a9-4157-48e1-ab66-260483a6c18c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_47_milliard_forintot_vesznek_ki_osztalekkent_a_Market_Zrtbol","timestamp":"2019. június. 01. 07:15","title":"4,7 milliárd forintot vesznek ki osztalékként a Market Zrt.-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szabadságot a tudománynak, szabadságot az Akadémiának címmel tartanak felvonulást vasárnap Budapesten, hogy így tiltakozzanak a kormány ellen, kiállnak a Magyar Tudományos Akadémia mellett.","shortLead":"Szabadságot a tudománynak, szabadságot az Akadémiának címmel tartanak felvonulást vasárnap Budapesten...","id":"20190602_Ezrek_tuntetnek_most_az_MTA_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4cb6d7-0069-4a10-af0a-9d4c6915b90b","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Ezrek_tuntetnek_most_az_MTA_mellett","timestamp":"2019. június. 02. 14:57","title":"Ezrek tüntetnek az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331d7fe3-f74c-4e1d-8c5b-28dcde2641f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgárőrök tetten érték a párost, jelentették a rendőröknek, akik lecsaptak.","shortLead":"A polgárőrök tetten érték a párost, jelentették a rendőröknek, akik lecsaptak.","id":"20190602_Szemetteleprol_loptak_elfogtak_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=331d7fe3-f74c-4e1d-8c5b-28dcde2641f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72de8813-f8d2-4c66-bd05-a1e56bf72ad3","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Szemetteleprol_loptak_elfogtak_oket","timestamp":"2019. június. 02. 09:14","title":"Szeméttelepről loptak, elfogták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van üzlet a magyar fociban, közel négymilliárdos profitot hozott tavaly a Videotonról Mol Vidire átkeresztelt csapat. ","shortLead":"Van üzlet a magyar fociban, közel négymilliárdos profitot hozott tavaly a Videotonról Mol Vidire átkeresztelt csapat. ","id":"20190601_Egy_ev_alatt_15szorosere_nott_a_Fehervar_FC_Kft_nyeresege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc45d376-6f77-4c42-a1e4-f3f45b7ba28b","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_Egy_ev_alatt_15szorosere_nott_a_Fehervar_FC_Kft_nyeresege","timestamp":"2019. június. 01. 08:30","title":"Egy év alatt 15-szörösére nőtt a Fehérvár FC Kft. nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A friss magyar bajnok a kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében 33-30-ra győzött a Kielce ellen. A Veszprém 2015 és 2016 után harmadszor szerepelhet a legrangosabb európai kézilabdakupa négyes döntőjének fináléjában.","shortLead":"A friss magyar bajnok a kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében 33-30-ra győzött a Kielce ellen. A Veszprém 2015 és...","id":"20190601_kezilabda_bajnokok_ligaja_veszprem_elodonto_kielce","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eb74f8-d146-46ce-9b96-604bfc5476f0","keywords":null,"link":"/sport/20190601_kezilabda_bajnokok_ligaja_veszprem_elodonto_kielce","timestamp":"2019. június. 01. 16:55","title":"BL-döntős a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18abcc4e-02fe-44b6-a20d-6d32dad0a1a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Veszprém klasszisa megsérült a Bajnokok Ligája elődöntőjében, kérdéses a játéka a fináléban. A kapus Sterbik Árpád is kihagyni kényszerülhet a meccset. ","shortLead":"A Veszprém klasszisa megsérült a Bajnokok Ligája elődöntőjében, kérdéses a játéka a fináléban. A kapus Sterbik Árpád is...","id":"20190601_veszprem_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto_nagy_laszlo_sterbik_arpad_mikler_roland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18abcc4e-02fe-44b6-a20d-6d32dad0a1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbd97c1-f31f-448d-a087-c04dc65f0480","keywords":null,"link":"/sport/20190601_veszprem_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto_nagy_laszlo_sterbik_arpad_mikler_roland","timestamp":"2019. június. 01. 20:22","title":"Nagy László: Éreztem, hogy valami megreccsen a vállamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c7d4bd-26bb-49f4-b831-e6d724ec3b21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész több szálon is kötődik Seress Rezsőhöz. Veiszer Alindának arról is mesélt, hogy a színpadra lépések közötti szünetben hogy lehet megszerezni a doktori címet.","shortLead":"A színész több szálon is kötődik Seress Rezsőhöz. Veiszer Alindának arról is mesélt, hogy a színpadra lépések közötti...","id":"20190602_Fesztbaum_Bela_Nekem_soha_nem_szomoruak_a_vasarnapok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4c7d4bd-26bb-49f4-b831-e6d724ec3b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2e46f4-c56b-40ba-a396-7ebcfb593145","keywords":null,"link":"/kultura/20190602_Fesztbaum_Bela_Nekem_soha_nem_szomoruak_a_vasarnapok","timestamp":"2019. június. 02. 11:00","title":"Fesztbaum Béla: Nekem soha nem szomorúak a vasárnapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]