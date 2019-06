Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16e47a95-3f95-4730-8e8c-5aa235fd7821","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A szülők elképzelése azzal kapcsolatban, hogy mivel segíthetnék elő gyerekeik boldogulását, gyakran szöges ellentétben áll az ezzel kapcsolatos kutatásokkal. A boldogságnak ugyanis az örömön kívül más összetevői is vannak.","shortLead":"A szülők elképzelése azzal kapcsolatban, hogy mivel segíthetnék elő gyerekeik boldogulását, gyakran szöges ellentétben...","id":"20190602_Mitol_lesz_igazan_boldog_a_gyerekunk_Ime_negy_boldogito_szokas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16e47a95-3f95-4730-8e8c-5aa235fd7821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950e22f3-292d-464c-bee2-e8bd14fd6a14","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190602_Mitol_lesz_igazan_boldog_a_gyerekunk_Ime_negy_boldogito_szokas","timestamp":"2019. június. 02. 19:15","title":"Mitől lesz igazán boldog a gyerekünk? Íme négy boldogító szokás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Forsa közvélemény-kutató felmérése szerint az EP-választási trendek folytatódnak a népszerűsági eredményekben.\r

","shortLead":"A Forsa közvélemény-kutató felmérése szerint az EP-választási trendek folytatódnak a népszerűsági eredményekben.\r

","id":"20190602_Tortenetuk_soran_eloszor_a_Zoldek_a_legnepszerubb_part_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108a6999-63db-47fd-90ce-4b1c9d7f65df","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Tortenetuk_soran_eloszor_a_Zoldek_a_legnepszerubb_part_Nemetorszagban","timestamp":"2019. június. 02. 16:08","title":"Történetük során először a Zöldek a legnépszerűbb párt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31647c49-7eb5-44aa-85a3-c55588e407b7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Richard Carapaznak ez volt az első megnyert háromhetes kerékpáros körversenye.\r

","shortLead":"Richard Carapaznak ez volt az első megnyert háromhetes kerékpáros körversenye.\r

","id":"20190602_Kerekparsport_Eloszor_nyert_ecuadori_a_Giro_dItaliat_Richard_Carapaz_szemelyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31647c49-7eb5-44aa-85a3-c55588e407b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8ce693-4a04-40c8-aa88-c99fa925b49d","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Kerekparsport_Eloszor_nyert_ecuadori_a_Giro_dItaliat_Richard_Carapaz_szemelyeben","timestamp":"2019. június. 02. 18:05","title":"Kerékpársport: Először nyert ecuadori Giro d'Italiát Richard Carapaz személyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ee3572-3896-4c50-b4f8-a6e8123e2213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ellentüntetést is szerveztek a Mi Hazánk beharangozta Nemzeti Légió megalakulása ellen. Toroczkai „cigánymaffiázott”, a roma tiltakozók a tíz évvel ezelőtti terrort emlegették, a civilek a szervezet betiltásáért gyűjtöttek aláírásokat, de jogi lépéseket is tesznek, ha bejegyzik a szervezetet.","shortLead":"Két ellentüntetést is szerveztek a Mi Hazánk beharangozta Nemzeti Légió megalakulása ellen. Toroczkai...","id":"20190601_Tuleroben_voltak_a_Nemzeti_Legio_ellen_tiltakozok_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ee3572-3896-4c50-b4f8-a6e8123e2213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd33d74-5eb3-40d6-b0ec-1716bce03d21","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Tuleroben_voltak_a_Nemzeti_Legio_ellen_tiltakozok_Szegeden","timestamp":"2019. június. 01. 19:30","title":"Túlerőben voltak a Nemzeti Légió ellen tiltakozók Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3586b0df-31cb-48be-b8cf-1df29d434ab9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" 16 éves fiatalember szökött meg Nagykanizsáról

","id":"20190601_16_eves_rab_szokott_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3586b0df-31cb-48be-b8cf-1df29d434ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeacc28b-f71b-4fa0-a5ce-9a83708081a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_16_eves_rab_szokott_meg","timestamp":"2019. június. 01. 17:30","title":"16 éves rab szökött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ea2864-4f9d-4b09-b9af-d97b89ed75c2","c_author":"Csányi Nikolett - Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Dacos zsákmányállatként küzd az MSZP a választási kudarc után. A part egységes - mondjak a választmányi ülés szünetében, majd ki-ki visszamegy felvenni az utolsó kenetet.","shortLead":"Dacos zsákmányállatként küzd az MSZP a választási kudarc után. A part egységes - mondjak a választmányi ülés...","id":"20190601_Fold_alatt_a_mozgalom__video_az_MSZP_valasztmanyi_uleserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ea2864-4f9d-4b09-b9af-d97b89ed75c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c953b3c-d2f2-4d2f-8db0-2a217194a4a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Fold_alatt_a_mozgalom__video_az_MSZP_valasztmanyi_uleserol","timestamp":"2019. június. 01. 14:55","title":"Föld alatt a mozgalom - videó az MSZP választmányi üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32519cd5-4155-4f49-b81a-d3762f84fd7d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint ötmilliárd forintos hasznot csinált 2018-ban a Mészáros és Mészáros Kft. ","shortLead":"Több mint ötmilliárd forintos hasznot csinált 2018-ban a Mészáros és Mészáros Kft. ","id":"20190601_meszaros_es_meszaros_2018_eredmeny_nyereseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32519cd5-4155-4f49-b81a-d3762f84fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479cc9e2-2cb2-48c9-8197-329f2af4d4b5","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_meszaros_es_meszaros_2018_eredmeny_nyereseg","timestamp":"2019. június. 01. 07:45","title":"Mészáros Lőrinc most biztosan azt gondolja, megérte ezt a céget megalapítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d20bfc3-e09a-4c20-9aac-f52f5c8b8284","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Buszsávban legálisan haladva és fjordok mentén kanyarogva egyaránt nyúztuk a 408 lóerős és teljesen hangtalan EQC-t. Ott, ahol a villanyautók olyan gyakoriak, mint Monacóban a luxusautók. Vagy nálunk az olcsó Suzukik.","shortLead":"Buszsávban legálisan haladva és fjordok mentén kanyarogva egyaránt nyúztuk a 408 lóerős és teljesen hangtalan EQC-t...","id":"20190602_a_villanyautok_monacojaban_teszteltuk_az_elso_igazi_elektromos_mercedest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d20bfc3-e09a-4c20-9aac-f52f5c8b8284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b0da6d-eb8e-4f0f-aeab-8056402ca08c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190602_a_villanyautok_monacojaban_teszteltuk_az_elso_igazi_elektromos_mercedest","timestamp":"2019. június. 02. 12:30","title":"A villanyautók Monacójában teszteltük az első igazi elektromos Mercedest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]