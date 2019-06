A három legnagyobb európai pártcsaládot képviselő uniós tagállami kormányfők péntek este Brüsszelben egyeztetnek az Európai Bizottság következő elnökének személyéről. A május végi európai parlamenti (EP-) választásokat követő informális EU-csúcsértekezleten a néppárti (EPP), a szociáldemokrata (S&D), illetve a liberális (ALDE) pártcsalád koordinátorokat nevezett ki az uniós tisztújításról szóló egyeztetések lebonyolítására.

Az új megközelítés értelmében az EPP-t Andrej Plenkovic horvát és Krisjanis Karins lett miniszterelnök, az S&D-t Pedro Sánchez spanyol és António Costa portugál kormányfő, az ALDE-t pedig a holland Mark Rutte és a belga Charles Michel képviseli.

A pénteki munkavacsorán döntések nem várhatók, sajtótájékoztatót sem hirdettek meg. Diplomáciai források arról számoltak be, hogy több hasonló találkozót is tartanak majd. Szakértők szerint ezen új koordinátori rendszer gyengíti a parlamenti frakcióvezetők pozícióját, és nem is biztos, hogy elégséges lesz a folyamat zökkenőmentes véghezviteléhez.

Mint a Politico írta, a végső döntés nem is feltétlenül a koordinátori tárgyalások nyomán fog megszületni, miután például a legbefolyásosabbnak tartott két uniós tagállami vezető, Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök nem is vesz részt ezeken, ráadásul egyes, a minősített többségi szavazásokon nagy súlyt képviselő országok esetében az adott kormánypárt nem is a fenti pártcsaládokhoz tartozik. Erre példa az Egyesült Királyság, Lengyelország és Olaszország.

A tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács huszonnyolc tagja között a néppártiak nyolcan, a szociáldemokraták és a liberálisok pedig heten-heten vannak. Legutóbb, 2014-ben az EPP-nek és az S&D-nek megvolt a többsége az Európai Parlamentben, a mostani választási eredmény azonban bonyolultabbá teszi a tisztújítást, ugyanis legkevesebb három frakcióra van szükség a többség eléréséhez, ami az alkupozíciók átrendeződésével jár.