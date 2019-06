Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártkérdéseket módszeresen kerülte Karácsony Gergely az Atv péntek esti műsorában, szerinte párthatározatokkal nem lehet felülírni az ő támogatását.\r

\r

","shortLead":"A pártkérdéseket módszeresen kerülte Karácsony Gergely az Atv péntek esti műsorában, szerinte párthatározatokkal nem...","id":"20190607_Karacsony_Gergely_Meg_fogom_nyerni_az_elovalasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e269138-b816-4032-b786-f33704eda10d","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Karacsony_Gergely_Meg_fogom_nyerni_az_elovalasztast","timestamp":"2019. június. 07. 20:33","title":"Karácsony Gergely: Meg fogom nyerni az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f74f3b-fbef-4a19-bcf8-da998d7f0c9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elektron teszi a dolgát, nem kell hozzá ütni-verni.","shortLead":"Az elektron teszi a dolgát, nem kell hozzá ütni-verni.","id":"20190608_A_hologramcirkuszban_nem_szenved_az_elefant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74f3b-fbef-4a19-bcf8-da998d7f0c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c7604a-03da-408c-8c12-465d24eeac6c","keywords":null,"link":"/elet/20190608_A_hologramcirkuszban_nem_szenved_az_elefant","timestamp":"2019. június. 08. 14:39","title":"A hologramcirkuszban nem szenved az elefánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A zene, a smink és a fehérneműk után a ruhaiparban is kipróbálta magát.","shortLead":"A zene, a smink és a fehérneműk után a ruhaiparban is kipróbálta magát.","id":"20190607_Igy_lett_Rihanna_a_vilag_leggazdagabb_enekesnoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9001b252-47d8-4ef6-9c43-720443931ac7","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_Igy_lett_Rihanna_a_vilag_leggazdagabb_enekesnoje","timestamp":"2019. június. 07. 17:21","title":"Így lett Rihanna a világ leggazdagabb énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" A múlt héten Európába látogatott a Nobel-békedíjat mianmari vezető, Aung Szan Szú Kji. A politikus azonban nem találkozott Emmanuel Macron francia államfővel, illetve Angela Merkel német kancellárral, ám tárgyalt Magyarország megosztó, jobboldali populista, és notórius migránsellenességéről hírhedt kormányfőjével, Orbán Viktorral – írta elemzésében a DW német hírportál.","shortLead":" A múlt héten Európába látogatott a Nobel-békedíjat mianmari vezető, Aung Szan Szú Kji. A politikus azonban nem...","id":"20190608_Elvesztette_tekintelye_maradekat_a_mianmari_Aung_Szan_Szu_Kji_amikor_Orbannal_muszlimellenes_nyilatkozatot_fogadott_el__Deutsche_Welle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b99320-639b-4367-a10a-be44bf9f7e4c","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Elvesztette_tekintelye_maradekat_a_mianmari_Aung_Szan_Szu_Kji_amikor_Orbannal_muszlimellenes_nyilatkozatot_fogadott_el__Deutsche_Welle","timestamp":"2019. június. 08. 16:42","title":"Elvesztette tekintélye maradékát a mianmari Aung Szan Szú Kji, amikor Orbánnal muszlim-ellenes nyilatkozatot fogadott el – Deutsche Welle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b991e9-f4fc-48a1-9b0a-4c79ab2cda41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyit előre elárulunk, hogy Rogán Antal háromszor annyit adózott, mint a miniszterelnök.","shortLead":"Annyit előre elárulunk, hogy Rogán Antal háromszor annyit adózott, mint a miniszterelnök.","id":"20190609_Kiderult_mennyit_keresett_es_mennyi_adot_fizetett_tavaly_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b991e9-f4fc-48a1-9b0a-4c79ab2cda41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71af2608-b57a-4e88-b8fa-ea17e8f6753b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Kiderult_mennyit_keresett_es_mennyi_adot_fizetett_tavaly_Orban_Viktor","timestamp":"2019. június. 09. 09:31","title":"Kiderült, mennyit keresett és mennyi adót fizetett tavaly Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1e8476-a387-4c69-a049-95003cfaec88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új kerékpárutakra, felújítására és korszerűsítésének lehet a fejenként 20-200 millió forintos támogatásokat költeni.","shortLead":"Új kerékpárutakra, felújítására és korszerűsítésének lehet a fejenként 20-200 millió forintos támogatásokat költeni.","id":"20190607_kerekparut_fejlesztes_pest_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac1e8476-a387-4c69-a049-95003cfaec88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a250d27-3481-4375-a018-e9a18eaf0636","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_kerekparut_fejlesztes_pest_megye","timestamp":"2019. június. 07. 17:32","title":"Ez a 29 Pest megyei település kap 4,2 milliárdot kerékpárutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"A Szent János Kórházban is dübörög az egészségügy: nem működik a lift, a betegeket lépcsőn cipelik fel a mentősök.","shortLead":"A Szent János Kórházban is dübörög az egészségügy: nem működik a lift, a betegeket lépcsőn cipelik fel a mentősök.","id":"20190608_Lepcson_kell_vinni_a_betegeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665330ba-7062-4872-8620-f5948e1d7e8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Lepcson_kell_vinni_a_betegeket","timestamp":"2019. június. 08. 19:37","title":"Lépcsőn kell vinni a betegeket a Szent János Kórház urológiáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b10c725-6570-4c55-9b95-1ca09f5204e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törökországnak július végéig döntenie kell arról, hogy korszerű amerikai harci gépeket vesz, vagy megvásárolja Oroszországtól az S-400 légvédelmi rakétarendszert. ","shortLead":"Törökországnak július végéig döntenie kell arról, hogy korszerű amerikai harci gépeket vesz, vagy megvásárolja...","id":"20190608_Amerikai_ultimatumot_adott_Torokorszagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b10c725-6570-4c55-9b95-1ca09f5204e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3c3951-4891-4b57-8035-0d620f6e7aed","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Amerikai_ultimatumot_adott_Torokorszagnak","timestamp":"2019. június. 08. 21:12","title":"Amerika ultimátumot adott Törökországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]