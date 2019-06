Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dylan kódnév alatt olyan eszközön dolgozik az Amazon, amelyik felismeri, hogy a viselője éppen milyen hangulatban van. Arról egyelőre még nincsen információ, hogy mikor kerülhet kereskedelmi forgalomba.","shortLead":"Dylan kódnév alatt olyan eszközön dolgozik az Amazon, amelyik felismeri, hogy a viselője éppen milyen hangulatban van...","id":"20190607_erzelemfelismero_viselheto_eszkoz_amazon_dylan_alexa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adec0687-082b-4d42-b0a4-62ab652a8b9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_erzelemfelismero_viselheto_eszkoz_amazon_dylan_alexa","timestamp":"2019. június. 07. 12:03","title":"Olyan kütyü készül, amelyik felismerheti, ha ön szomorú, vidám vagy éppen haragos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33e9277-9ea5-45e2-8b8c-b39626077e66","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dohányfutárt végül betonoszlop állította meg.","shortLead":"A dohányfutárt végül betonoszlop állította meg.","id":"20190607_8000_doboz_csempeszcigivel_menekult_Tunyogmatolcs_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d33e9277-9ea5-45e2-8b8c-b39626077e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab44bdaf-067f-4b67-9db3-90fe15e3970e","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_8000_doboz_csempeszcigivel_menekult_Tunyogmatolcs_fele","timestamp":"2019. június. 07. 09:50","title":"8000 doboz csempészcigivel menekült Tunyogmatolcs felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69a639f-1663-4e68-a63e-73d58a97bff3","c_author":"T. R.","category":"elet","description":"A 2019-es Pride megnyitóján többek közöt beszédet mondott Mr. Gay Hungary és a Mr. Gay World verseny közönségdíjasa és harmadik helyezette, Pusztai Olivér is. Arról beszélt, a Pride már nem csak egy melegfelvonulás.","shortLead":"A 2019-es Pride megnyitóján többek közöt beszédet mondott Mr. Gay Hungary és a Mr. Gay World verseny közönségdíjasa és...","id":"20190607_Pusztai_Oliver_A_politikusok_par_szavazatert_barmikor_kaphatoak_egy_kis_gyuloletkeltesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f69a639f-1663-4e68-a63e-73d58a97bff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad68629-a5a5-49c6-b080-e3043db16d86","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Pusztai_Oliver_A_politikusok_par_szavazatert_barmikor_kaphatoak_egy_kis_gyuloletkeltesre","timestamp":"2019. június. 07. 19:50","title":"Pusztai Olivér: A politikusok pár szavazatért bármikor kaphatóak egy kis gyűlöletkeltésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tízezren léptek be szombaton Kolumbiába Venezuela felől, miután négy hónapos szünet után a venezuelai hatóságok újra megnyitották a határátkelőket. A venezuelaiak az egyre súlyosabb gazdasági válság és áruhiány miatt menekülnek hazájukból.","shortLead":"Több tízezren léptek be szombaton Kolumbiába Venezuela felől, miután négy hónapos szünet után a venezuelai hatóságok...","id":"20190609_Ismet_tomegesen_menekulnek_Venezuelabol_a_gazdasagi_csod_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e1fed6-c13d-420c-862b-f99dbc28224a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Ismet_tomegesen_menekulnek_Venezuelabol_a_gazdasagi_csod_miatt","timestamp":"2019. június. 09. 08:11","title":"Ismét tömegesen menekülnek Venezuelából a gazdasági csőd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új opció vált lehetővé a hivatalosan is harmadik nemű utazóknak.","shortLead":"Új opció vált lehetővé a hivatalosan is harmadik nemű utazóknak.","id":"20190607_air_italy_gendersemleges_legitarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac24b647-6045-4217-b030-a2e4dfa47fa3","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_air_italy_gendersemleges_legitarsasag","timestamp":"2019. június. 07. 10:58","title":"Az Air Italy az első gendersemleges légitársaság Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5804f8-305b-4fd7-880b-25c19664b736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összeállt a Samsung az AMD-vel, és a partnerségük eredményeként óriásit változhat az okostelefonok grafikai képessége.","shortLead":"Összeállt a Samsung az AMD-vel, és a partnerségük eredményeként óriásit változhat az okostelefonok grafikai képessége.","id":"20190607_samsung_amd_grafika_telefonokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d5804f8-305b-4fd7-880b-25c19664b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7f4332-44e8-4dab-b6c2-83e7bfc8cbd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_samsung_amd_grafika_telefonokban","timestamp":"2019. június. 07. 17:03","title":"Felforgathatja a mobilvilágot az AMD–Samsung-partnerség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heves indulatokat gerjesztett a Budapestről kiebrudalni tervezett Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) dolgozói körében a kormánynak az MTA- és a CEU-ügyhöz hasonló hozzáállása, amely szerint nem baj, ha a költözés miatt felmond az MTM összes muzeológusa, majd keresnek újakat. A kormány terveiről és hozzáállásáról a múzeum főigazgatója is szerette volna elmondani a véleményét, de megtiltották neki, hogy szóba álljon lapunkkal. ","shortLead":"Heves indulatokat gerjesztett a Budapestről kiebrudalni tervezett Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) dolgozói...","id":"20190607_Kiborultak_a_kormany_cinimzmusan_a_Termeszettudomanyi_Muzeum_dolgozoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879f9d48-1170-4807-b015-368164dcd3fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Kiborultak_a_kormany_cinimzmusan_a_Termeszettudomanyi_Muzeum_dolgozoi","timestamp":"2019. június. 07. 13:50","title":" \"Vér, veríték, könnyek\" – A kormány cinizmusa kiborította a Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c2417d-aa69-4d0d-8c51-cefd4ecbdd67","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Intenzív, igényes kultúrafogyasztás, az átlagosnál magasabb iskolázottság és jobb vagyoni helyzet jellemzi a HVG-olvasókat, akik rendszerint heti három órát töltenek el lapunk forgatásával.","shortLead":"Intenzív, igényes kultúrafogyasztás, az átlagosnál magasabb iskolázottság és jobb vagyoni helyzet jellemzi...","id":"201923_a_szamok_tukreben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96c2417d-aa69-4d0d-8c51-cefd4ecbdd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8064fa7c-01c3-484b-b5c0-4175bce934c7","keywords":null,"link":"/kultura/201923_a_szamok_tukreben","timestamp":"2019. június. 08. 11:00","title":"Ez a cikk most Önökről, HVG-olvasókról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]