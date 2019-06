Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"338ff091-0976-473e-957b-be48919409ea","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A szülők és nagyszülők mindig beszéljék át a kényes helyzeteket – hangsúlyozta L. Stipkovits Erika a HVG EXTRA Pszichológia Szalon legutóbbi alkalmán. A legújabb kötete kapcsán tartott összejövetelen szó esett nagyszülői kényeztetésről és rivalizálásról, valamint arról, hogyan győzhetjük le a generációkon átívelő traumáinkat.","shortLead":"A szülők és nagyszülők mindig beszéljék át a kényes helyzeteket – hangsúlyozta L. Stipkovits Erika a HVG EXTRA...","id":"20190608_Nemcsak_a_szuleinkrol_hanem_a_veluk_kapcsolatos_komplexusainkrol_is_le_kell_valnunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=338ff091-0976-473e-957b-be48919409ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d36e497-02f7-4b56-972a-94490106fd6c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190608_Nemcsak_a_szuleinkrol_hanem_a_veluk_kapcsolatos_komplexusainkrol_is_le_kell_valnunk","timestamp":"2019. június. 08. 13:15","title":"Ez az egyik legjobb fejlődési lehetőség, ami történhet velünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boszporusz partján lévő egyik isztambuli luxusszállodában tartotta meg esküvőjét Mesut Özil, a német labdarúgó válogatott egykori, török származású sztárja, s a szertartáson Recep Tayyip Erdogan, török államfő a focista tanújaként vett részt. Az elnök jelenlétével valószínűleg azt hálálta meg, hogy a tavalyi törökországi választások előtt Özil Erdogannal együtt fényképezkedett, s ezzel egyértelműen kiállt az önkényuralmi módszerekkel kormányzó államfő mellett.","shortLead":"A Boszporusz partján lévő egyik isztambuli luxusszállodában tartotta meg esküvőjét Mesut Özil, a német labdarúgó...","id":"20190608_Erdogan_lett_Ozil_eskuvoi_tanuja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc83ac3-7fb7-4ac8-8919-8f1b6cba2d32","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Erdogan_lett_Ozil_eskuvoi_tanuja","timestamp":"2019. június. 08. 14:08","title":"Erdogan lett Özil esküvői tanúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82bed29-a312-4652-a30f-f8bef1922534","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napsütésbe néha bele fog rondítani egy kis eső, de azért többnyire az évszaknak megfelelő lesz az időjárásunk az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint.","shortLead":"A napsütésbe néha bele fog rondítani egy kis eső, de azért többnyire az évszaknak megfelelő lesz az időjárásunk...","id":"20190609_idojaras_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a82bed29-a312-4652-a30f-f8bef1922534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e8b04d-8eed-4cd2-9190-c2ae66e659ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_idojaras_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2019. június. 09. 12:35","title":"Itt a friss, hétnapos időjárás előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A katasztrófavédelem hiányosságokat talált. ","shortLead":"A katasztrófavédelem hiányosságokat talált. ","id":"20190607_Leallitottak_a_termelest_a_magyar_mutragyakiraly_szolnoki_gyaraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eba4556-3613-4552-a160-e495fa648ada","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_Leallitottak_a_termelest_a_magyar_mutragyakiraly_szolnoki_gyaraban","timestamp":"2019. június. 07. 15:42","title":"Leállították a termelést a magyar műtrágyakirály szolnoki gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4736f1d2-d008-4e34-9e9c-eca6a5c9c848","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos áldozat nincs, de súlyos sérültje van a No 5 Elbe vitorláshajó balesetének.","shortLead":"Halálos áldozat nincs, de súlyos sérültje van a No 5 Elbe vitorláshajó balesetének.","id":"20190608_Hajoval_utkozott_es_elsullyedt_egy_tortenelmi_vitorlas_Hamburg_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4736f1d2-d008-4e34-9e9c-eca6a5c9c848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbb3733-a26f-4ad3-b353-ab2bf9af617f","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Hajoval_utkozott_es_elsullyedt_egy_tortenelmi_vitorlas_Hamburg_mellett","timestamp":"2019. június. 08. 19:37","title":"Hajóval ütközött és elsüllyedt egy történelmi vitorlás Hamburg mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dddbc09-f254-4d00-bce7-1be01f0d5a67","c_author":"Pálmai Erika","category":"kkv","description":"A legismertebb hazai Renault-kereskedés alapítójáról, Baumgartner Antalról elsősorban fia, Zsolt autóversenyzői karrierje ugrik be, azt már kevesen tudják, hogy a 73 éves üzletember ma mangalicákat tenyészt, éttermet üzemeltet, és közben Orbán Viktor politikájának híve. A HVG hetilap Portré rovatában megjelent interjú bővebb verzióját olvashatják.","shortLead":"A legismertebb hazai Renault-kereskedés alapítójáról, Baumgartner Antalról elsősorban fia, Zsolt autóversenyzői...","id":"20190608_Baumgartner_Antal_autokereskedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dddbc09-f254-4d00-bce7-1be01f0d5a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f0e968-dcc5-42b2-9674-0d2fd88894d8","keywords":null,"link":"/kkv/20190608_Baumgartner_Antal_autokereskedo","timestamp":"2019. június. 08. 16:30","title":"Baumgartner Antal: Ha Orbán Viktor lett volna a miniszterelnök, tovább mehettünk volna a Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Beszélgetőkönyv jelenik meg az Athenaeum Kiadónál, Kálmán Olga kérdezte Márki-Zay Pétert, a kötet címe Szeretemország. A hvg.hu a kiadó engedélyével részleteket közölhet a jövő pénteken megjelenő könyvből. Kiderül például, hogy két dolog meg van tiltva Márki-Zay számára. Hogy igent és nemet mondjon arra, akar-e miniszterelnök lenni. Azt is megtudhatjuk, mit talált a mostani polgármester Demján Sándor lakásán, amikor a tengerentúlon dolgozott.","shortLead":"Beszélgetőkönyv jelenik meg az Athenaeum Kiadónál, Kálmán Olga kérdezte Márki-Zay Pétert, a kötet címe Szeretemország...","id":"20190609_MarkiZay_Kalman_Olganak_A_legelhivatottabb_fideszes_voltam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb850ab-ce21-4153-9fbc-99a6cc437526","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_MarkiZay_Kalman_Olganak_A_legelhivatottabb_fideszes_voltam","timestamp":"2019. június. 09. 11:00","title":"Márki-Zay Kálmán Olgának: A legelhivatottabb fideszes voltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hazai kaszinópiac 2018-ban összesen 37,2 milliárd forint árbevételt és 11,4 milliárd forint profitot termelt a tulajdonosoknak a céges beszámolók alapján. Budapest mellett Sopronban is rekordnak örülhetnek – írja a Napi.hu.","shortLead":"A hazai kaszinópiac 2018-ban összesen 37,2 milliárd forint árbevételt és 11,4 milliárd forint profitot termelt...","id":"20190609_Megint_bebizonyosodott_hosszutavon_a_kaszino_nyer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacf51ec-806d-4c55-a15c-cda49599339a","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Megint_bebizonyosodott_hosszutavon_a_kaszino_nyer","timestamp":"2019. június. 09. 10:38","title":"Megint bebizonyosodott, hosszútávon mindig a kaszinó nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]