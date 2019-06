Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a988042-ca45-4a99-846d-7cac17d8ca55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"35 év tapasztalattal a G-Power már tudja, hova kell nyúlni. ","shortLead":"35 év tapasztalattal a G-Power már tudja, hova kell nyúlni. ","id":"20190608_gpower_mercedes_amg_gt_r_tuning","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a988042-ca45-4a99-846d-7cac17d8ca55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dcb819e-729e-4665-a21e-bdf804d037a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_gpower_mercedes_amg_gt_r_tuning","timestamp":"2019. június. 08. 14:23","title":"Hozza a „kötelező” 800 lóerőt a kicsit megcsippelt Mercedes-AMG GT R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek egy 16 éves bolgár fiút, miután robbanószerkezeteket, terrortámadás elkövetésére alkalmas egyéb eszközöket és az Iszlám Állam terrorszervezet zászlaját találtak az otthonában - közölte Ivan Gesev bolgár főügyészhelyettes.","shortLead":"Őrizetbe vettek egy 16 éves bolgár fiút, miután robbanószerkezeteket, terrortámadás elkövetésére alkalmas egyéb...","id":"20190608_Robbantasra_keszult_egy_16_eves_bolgar_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dcb19c-bac3-4dc4-8518-9e43d8001338","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Robbantasra_keszult_egy_16_eves_bolgar_fiu","timestamp":"2019. június. 08. 18:56","title":"Robbantásra készült egy 16 éves bolgár fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c9c353-4f50-4cd9-8b2f-c6e3605ed7d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártónál nemes egyszerűséggel úgy oldották meg a négykerékhajtást, hogy előre és hátulra is szereltek egy-egy motort.","shortLead":"A francia gyártónál nemes egyszerűséggel úgy oldották meg a négykerékhajtást, hogy előre és hátulra is szereltek...","id":"20190609_ket_motor_ket_slusszkulcs_ebben_a_24_millio_forintos_regi_citroen_kacsaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69c9c353-4f50-4cd9-8b2f-c6e3605ed7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de22bd6-d4e2-4aaa-9e31-e956aee9c492","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_ket_motor_ket_slusszkulcs_ebben_a_24_millio_forintos_regi_citroen_kacsaban","timestamp":"2019. június. 09. 06:41","title":"Két motor, két slusszkulcs ebben a 24 millió forintos régi Citroën Kacsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3e356d-28d7-4fcf-8fb9-948e24988086","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Boris Johnson egykori brit külügyminiszter lecsapta a telefont, amikor azt mondták neki, az éppen Nagy-Britanniában tárgyaló Donald Trump amerikai elnök szeretne vele beszélni. Johnson hozzátette, azt hitte valaki szórakozik vele.","shortLead":"Boris Johnson egykori brit külügyminiszter lecsapta a telefont, amikor azt mondták neki, az éppen Nagy-Britanniában...","id":"20190609_Boris_Johnson_racsapta_Trumpra_a_telefont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3e356d-28d7-4fcf-8fb9-948e24988086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aedeb0f-08a4-426d-93e9-ab8fbc7a41e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Boris_Johnson_racsapta_Trumpra_a_telefont","timestamp":"2019. június. 09. 15:08","title":"Boris Johnson rácsapta Trumpra a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a60e42-d2f0-4c53-aa3a-0b0dcbaedf21","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Már a hetvenes-nyolcvanas években luxusautókkal közlekedtek Budapesten a szervezett bűnözői csoportok tagjai, miközben a havi átlagkereset alig 3-4 ezer forint volt. Évtizedekig azért dolgoztak, hogy nagy, nemzetközi maffiát hozzanak létre, de a terv - egyebek között a nyelvtudás hiányában - megbukott. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja, vendégünk a Maffiózók mackónadrágban című könyv szerzője, Dezső András, és Bezsenyi Tamás kriminológus.","shortLead":"Már a hetvenes-nyolcvanas években luxusautókkal közlekedtek Budapesten a szervezett bűnözői csoportok tagjai, miközben...","id":"20190608_Fulke_Akik_meggazdagodtak_az_alvilagban_a_legalis_gazdasagban_is_sokra_vittek_volna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a60e42-d2f0-4c53-aa3a-0b0dcbaedf21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0265bd3f-13f5-4627-9345-1bc59b228b3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Fulke_Akik_meggazdagodtak_az_alvilagban_a_legalis_gazdasagban_is_sokra_vittek_volna","timestamp":"2019. június. 08. 20:00","title":"Fülke: Akik meggazdagodtak az alvilágban, a legális gazdaságban is sokra vitték volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88211bb-dd5c-423d-9478-052f57b4bd48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszország újabb olyan lépésre szánt el magát, aminek eredményeként már csak egy hajszál választja el az országot a kínai szintű internetes cenzúrától.","shortLead":"Oroszország újabb olyan lépésre szánt el magát, aminek eredményeként már csak egy hajszál választja el az országot...","id":"20190610_oroszorszag_virtualis_maganhalozatok_vpn_blokkolas_internetcenzura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b88211bb-dd5c-423d-9478-052f57b4bd48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb92104-8c9a-4d19-b989-bc5caef485ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_oroszorszag_virtualis_maganhalozatok_vpn_blokkolas_internetcenzura","timestamp":"2019. június. 10. 08:03","title":"Orbán nagy keleti szövetségese épp most visz be egy újabb gyomrost a szabad internetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lassan, de folyamatosan csökken a Duna vízszintje Budapestnél szombat délután óta, és további lassú apadás várható. A Tiszán Csongrádnál tetőzött az ár - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Lassan, de folyamatosan csökken a Duna vízszintje Budapestnél szombat délután óta, és további lassú apadás várható...","id":"20190609_Lassan_vonul_le_az_ar_a_Dunan_es_a_Tiszan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7ea201-fbf2-4e98-b710-0864fd3a3878","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Lassan_vonul_le_az_ar_a_Dunan_es_a_Tiszan","timestamp":"2019. június. 09. 13:11","title":"Lassan vonul le az ár a Dunán és a Tiszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7aa135-159d-4c1a-a144-242f80e7ab4c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) fenntartja orosz tagszervezetének (VFLA) az eltiltását.","shortLead":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) fenntartja orosz tagszervezetének (VFLA) az eltiltását.","id":"20190609_iaaf_ororszorszg_dopping","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b7aa135-159d-4c1a-a144-242f80e7ab4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd1e01f-ff10-44af-a9ed-8786ee39666a","keywords":null,"link":"/sport/20190609_iaaf_ororszorszg_dopping","timestamp":"2019. június. 09. 17:07","title":"Nem kegyelmez az oroszoknak az atlétikai szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]