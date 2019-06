Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3bf68c6-6dde-486b-ac69-0b3579000c5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Felvidéken készültek látványos képek Naprendszerünk Obelixéről.","shortLead":"A Felvidéken készültek látványos képek Naprendszerünk Obelixéről.","id":"20190608_Gomoralmagyon_jart_a_Jupiter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3bf68c6-6dde-486b-ac69-0b3579000c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376be3a6-bc3a-4545-ab9e-1289fb7c262f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190608_Gomoralmagyon_jart_a_Jupiter","timestamp":"2019. június. 08. 15:17","title":"Gömöralmágyon járt a Jupiter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a779233a-728c-4b90-b867-cf4ecd10fb97","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csütörtökön mutatja be a Real Madrid a Chelsea-től érkező sztárigazolását.","shortLead":"Csütörtökön mutatja be a Real Madrid a Chelsea-től érkező sztárigazolását.","id":"20190608_A_Real_Madrid_bejelentette_sztarigazolasat_Eden_Hazardot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a779233a-728c-4b90-b867-cf4ecd10fb97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6cfe3d-ac86-43e5-a70d-f654fa37d595","keywords":null,"link":"/sport/20190608_A_Real_Madrid_bejelentette_sztarigazolasat_Eden_Hazardot","timestamp":"2019. június. 08. 07:35","title":"A Real Madrid bejelentette sztárigazolását, Eden Hazardot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindez egy válasz arra a kijelentésre, hogy Boris Johnson a legfőbb angliai kormányfőjelölt azt sugalmazta egy interjúban, hogy megtagadják a 44 milliárd eurós összeg kifizetését az EU-nak.","shortLead":"Mindez egy válasz arra a kijelentésre, hogy Boris Johnson a legfőbb angliai kormányfőjelölt azt sugalmazta...","id":"20190609_brexit_emanuel_macron_boris_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa778d1-1ef5-4223-a74d-5eba37387ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_brexit_emanuel_macron_boris_johnson","timestamp":"2019. június. 09. 19:28","title":"Ha az angolok nem fizetik ki a Brexit-pénzt, az olyan, mintha az állam csődöt jelenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018e1977-e176-496f-b45f-a972db798947","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK jelöltje szerint a közgyűlés is ellenzéki lesz, a Momentum jelöltje pedig a fideszesekre is számít.","shortLead":"A DK jelöltje szerint a közgyűlés is ellenzéki lesz, a Momentum jelöltje pedig a fideszesekre is számít.","id":"20190608_Kalman_Olga_Budapest_ellenzeki_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=018e1977-e176-496f-b45f-a972db798947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3bd435-0565-408e-92fc-5c1e4d23572e","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Kalman_Olga_Budapest_ellenzeki_lesz","timestamp":"2019. június. 08. 09:59","title":"Kálmán Olga: Budapest ellenzéki lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35d18b6-5ce9-44d8-b240-0f192333404f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 19. század eleji elterjedésük óta a vonatok a modern közlekedés és mérnöki tervezés középpontjában állnak. Mára vasúthálózatok épültek ki szédítő magasságokban, a legsűrűbb vadonban, tengeren és városokban, sőt még a semmi közepén is. Ezekről a technológiai áttörésekről számol be a Spektrum legújabb, Vasút csodák című sorozata.","shortLead":"A 19. század eleji elterjedésük óta a vonatok a modern közlekedés és mérnöki tervezés középpontjában állnak. Mára...","id":"20190608_vasut_csodak_2_csinghaj_tibet_vasutvonal_epitese_permafroszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d35d18b6-5ce9-44d8-b240-0f192333404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfeae45-76e3-4e7a-b7c1-9983b0e09e14","keywords":null,"link":"/tudomany/20190608_vasut_csodak_2_csinghaj_tibet_vasutvonal_epitese_permafroszt","timestamp":"2019. június. 08. 10:03","title":"4000 méter fölött halad a tibeti vasút, amelynek építését 600 orvos felügyelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ae1939-f4d1-4a15-b1d8-4482984dfea4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Köszönik a szolidaritást.","shortLead":"Köszönik a szolidaritást.","id":"20190608_Hableany_meghatotta_koreaiakat_a_magyarok_reszvete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4ae1939-f4d1-4a15-b1d8-4482984dfea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee08be0e-c937-4834-835a-0f92b4379389","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Hableany_meghatotta_koreaiakat_a_magyarok_reszvete","timestamp":"2019. június. 08. 12:00","title":"Hableány: meghatotta koreaiakat a magyarok részvéte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy-két év múlva a technológiai óriáscégeknek, például a Facebooknak és a Google-nek is komoly adókat kell fizetniük attól függetlenül, hogy mely országokban vannak fizikailag is jelen, s hogy milyen profitot mutatnak ki az egyes államokban – írta a Financial Times, amely szerint a G20-ak pénzügyminiszterei egyezségre jutottak arról, hogy radikálisan meg kell változtatni a nemzetközi adózás rendjét.","shortLead":"Egy-két év múlva a technológiai óriáscégeknek, például a Facebooknak és a Google-nek is komoly adókat kell fizetniük...","id":"20190609_Hamarosan_retteghet_az_adohatosagoktol_a_Google_es_a_Facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48a734f-7ad3-476a-b79f-eb341f83ecdc","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Hamarosan_retteghet_az_adohatosagoktol_a_Google_es_a_Facebook","timestamp":"2019. június. 09. 08:55","title":"Komoly pofon érik a Google-nak és a Facebooknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190608_Karambol_volt_Budapesten_az_Alkotas_utcaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bd1b5a-416e-44f4-920e-e5fa5893ee76","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_Karambol_volt_Budapesten_az_Alkotas_utcaban","timestamp":"2019. június. 08. 09:53","title":"Karambol volt Budapesten az Alkotás utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]