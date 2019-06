Hableány-katasztrófa: két áldozatot eltemettek

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b18643b5-f682-4448-86f4-262dcd816375","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz döntése lesz, hogy az Európai Néppártban látja a leghatékonyabbnak politikája képviseletét vagy más keretek között - mondta Hidvéghi Balázs, a kormánypárt frissen megválasztott európai parlamenti (EP-) képviselője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. ","shortLead":"A Fidesz döntése lesz, hogy az Európai Néppártban látja a leghatékonyabbnak politikája képviseletét vagy más keretek...","id":"20190609_Hidveghi_a_Fidesz_fog_donteni_a_nepparti_tagsagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b18643b5-f682-4448-86f4-262dcd816375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e847022-c859-4add-9a41-586bdefd280c","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Hidveghi_a_Fidesz_fog_donteni_a_nepparti_tagsagrol","timestamp":"2019. június. 09. 08:49","title":"Hidvéghi: a Fidesz fog dönteni a néppárti tagságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Üzletet nyit a Starbucks a Utah államban lévő Provo városában működő Brigham Young Egyetem közvetlen közelében. A gondot csak az jelenti, hogy az intézményt az az Utah államban erős mormon egyház üzemelteti, amely azt kéri a hívőktől, hogy kerüljék el a forró, vagy addikciót okozó italok fogyasztását.","shortLead":"Üzletet nyit a Starbucks a Utah államban lévő Provo városában működő Brigham Young Egyetem közvetlen közelében...","id":"20190609_Ilyen_amikor_osszecsapnak_a_mormonok_a_Starbucksszal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1b09a4-ece0-43ce-8425-d4abd417e795","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Ilyen_amikor_osszecsapnak_a_mormonok_a_Starbucksszal","timestamp":"2019. június. 09. 10:57","title":"Ilyen amikor összecsapnak a mormonok a Starbucksszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8ede4f-59db-4910-a834-a949be115bc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindezt az úzvölgyi katonatemetőnél történt incidensek miatt. ","shortLead":"Mindezt az úzvölgyi katonatemetőnél történt incidensek miatt. ","id":"20190609_Romanmagyar_szolidaritasi_menetet_rendeztek_Kolozsvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a8ede4f-59db-4910-a834-a949be115bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4036462-8393-4827-a81e-7f4cd423409d","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Romanmagyar_szolidaritasi_menetet_rendeztek_Kolozsvaron","timestamp":"2019. június. 09. 10:28","title":"Román-magyar szolidaritási menetet rendeztek Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3e356d-28d7-4fcf-8fb9-948e24988086","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Boris Johnson egykori brit külügyminiszter lecsapta a telefont, amikor azt mondták neki, az éppen Nagy-Britanniában tárgyaló Donald Trump amerikai elnök szeretne vele beszélni. Johnson hozzátette, azt hitte valaki szórakozik vele.","shortLead":"Boris Johnson egykori brit külügyminiszter lecsapta a telefont, amikor azt mondták neki, az éppen Nagy-Britanniában...","id":"20190609_Boris_Johnson_racsapta_Trumpra_a_telefont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3e356d-28d7-4fcf-8fb9-948e24988086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aedeb0f-08a4-426d-93e9-ab8fbc7a41e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Boris_Johnson_racsapta_Trumpra_a_telefont","timestamp":"2019. június. 09. 15:08","title":"Boris Johnson rácsapta Trumpra a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76c6c84-40da-43df-b1e6-ca1cc802f1dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél nap alatt több mint 10 centit apadt a Duna a fővárosnál.","shortLead":"Fél nap alatt több mint 10 centit apadt a Duna a fővárosnál.","id":"20190610_Apad_a_Duna_konnyebb_lehet_a_Hableany_kiemelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d76c6c84-40da-43df-b1e6-ca1cc802f1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1330cba-5ebe-40d8-bd9d-03e55156da42","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Apad_a_Duna_konnyebb_lehet_a_Hableany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 10. 11:00","title":"Apad a Duna, könnyebb lehet a Hableány kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar fejlesztésű biztonsági rendszert telepít az egyik legforgalmasabb amerikai repülőtér.","shortLead":"Magyar fejlesztésű biztonsági rendszert telepít az egyik legforgalmasabb amerikai repülőtér.","id":"20190609_Magyar_biztonsagi_rendszer_vedheti_a_new_yorki_La_Guardia_repteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dcfc9c1-0e09-492d-8d92-530e7ddd3d74","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Magyar_biztonsagi_rendszer_vedheti_a_new_yorki_La_Guardia_repteret","timestamp":"2019. június. 09. 14:02","title":"Magyar biztonsági rendszer védheti a New York-i La Guardia repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jeremy Hunt erős indítással szállt be a Theresa May utódlásáért folyó harcba. ","shortLead":"Jeremy Hunt erős indítással szállt be a Theresa May utódlásáért folyó harcba. ","id":"20190610_Megszunhet_a_tory_part_a_brit_kulugyminiszter_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f858bab-920d-4547-8207-75953445add0","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Megszunhet_a_tory_part_a_brit_kulugyminiszter_szerint","timestamp":"2019. június. 10. 14:45","title":"A kormány és a tory párt is megsemmisülhet a brit külügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajó egyelőre Visegrádon van.","shortLead":"A hajó egyelőre Visegrádon van.","id":"20190610_Elhagyta_Esztergomot_Budapest_fele_tart_a_Viking_Sigyn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1eba2f7-61df-4d47-94a7-f3c07aef60cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Elhagyta_Esztergomot_Budapest_fele_tart_a_Viking_Sigyn","timestamp":"2019. június. 10. 08:23","title":"Elhagyta Esztergomot, Budapest fele tart a Viking Sigyn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]