Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"336c7bc8-0f23-45a2-9fea-57880ef8952a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutyákra akár halálos betegséget is terjeszthetnek a lepkeszúnyogok. ","shortLead":"Kutyákra akár halálos betegséget is terjeszthetnek a lepkeszúnyogok. ","id":"20190612_Uj_betegseget_terjesztenek_a_szunyogok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=336c7bc8-0f23-45a2-9fea-57880ef8952a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cede84ad-f74e-4512-8ff5-3d9b885e8647","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Uj_betegseget_terjesztenek_a_szunyogok","timestamp":"2019. június. 12. 10:39","title":"Új betegséget terjesztenek a szúnyogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cégek márkaértékének sorrendje éppúgy nincsen kőbe vésve, mint részvényeik összértéke. A legújabb jelentés egy olyan céget hozott ki győztesnek, amely már hosszú évek óta várt erre a megtiszteltetésre.","shortLead":"A cégek márkaértékének sorrendje éppúgy nincsen kőbe vésve, mint részvényeik összértéke. A legújabb jelentés egy olyan...","id":"20190612_kantar_jelentes_2019_legertekesebb_markaja_az_amazon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b0319e-f77e-45cc-9261-f60ebb8ade70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_kantar_jelentes_2019_legertekesebb_markaja_az_amazon","timestamp":"2019. június. 12. 09:06","title":"Trónfosztás több év után: most ez a világ legértékesebb márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4edf0e8-6a3e-4099-86f0-97c84fa80d28","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tizenhat százalékkal csökkent a mézelő méhkolóniák száma 2017-18 telén egy nemzetközi kutatás szerint.","shortLead":"Tizenhat százalékkal csökkent a mézelő méhkolóniák száma 2017-18 telén egy nemzetközi kutatás szerint.","id":"20190611_mezelo_mehkoloniak_szama_2018_mehek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4edf0e8-6a3e-4099-86f0-97c84fa80d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f416be86-f2b6-4f50-9c03-7a607bc8774b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_mezelo_mehkoloniak_szama_2018_mehek","timestamp":"2019. június. 11. 11:03","title":"Megvan az adat: zuhanórepülésben a mézelő méhkolóniák száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szökőkút tűnik a leghatásosabb hűsítőnek. Fotók.","shortLead":"A szökőkút tűnik a leghatásosabb hűsítőnek. Fotók.","id":"20190612_Kepeken_a_hoseg_elleni_kuzdelem_igy_harcol_Budapest_a_nyari_meleggel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ddacf7-6083-4967-b5e0-b351e129bb86","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Kepeken_a_hoseg_elleni_kuzdelem_igy_harcol_Budapest_a_nyari_meleggel","timestamp":"2019. június. 12. 21:09","title":"Képeken a hőség elleni küzdelem: így harcol Budapest a nyári meleggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b72fefd-8a06-4670-93e4-d43ec4e28ee7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Jimny terepjáró képességei már alaphelyzetben sem rosszak, de most sikerült egy kicsit még tovább javítani rajtuk. ","shortLead":"Az új Jimny terepjáró képességei már alaphelyzetben sem rosszak, de most sikerült egy kicsit még tovább javítani...","id":"20190611_magasra_nott_torpe_dakarcsomagot_kapott_az_uj_suzuki_jimny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b72fefd-8a06-4670-93e4-d43ec4e28ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6621b9a1-6b62-4c7a-9bfb-ff75431e6547","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_magasra_nott_torpe_dakarcsomagot_kapott_az_uj_suzuki_jimny","timestamp":"2019. június. 11. 11:21","title":"Magasra nőtt törpe: Dakar-csomagot kapott az új Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc7be26-73ea-49be-994e-0d3e50aa0a0a","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Menstruáció, testnedvek, méhnyak, szexualitás – Cserháti-Herold Janka évek óta harcol azért, hogy ne csak kimondani merjük ezeket a szavakat, hanem meg is értsük, hogyan működik a testünk. Ehhez néha ugyan radikális megoldásokhoz nyúl, de a visszajelzések őt igazolják: tabudöntögető videóival és posztjaival több tízezer fiatalnak segített már ott, ahol a magyar szexuális nevelés csődöt mondott. A hvg.hu-nak adott interjúban azt is elárulta, mi az a termékenységtudat-oktatás, és miért fontos, hogy megtanítsuk a gyerekeinknek, a szex az élet része. ","shortLead":"Menstruáció, testnedvek, méhnyak, szexualitás – Cserháti-Herold Janka évek óta harcol azért, hogy ne csak kimondani...","id":"20190511_Arrol_ki_fog_beszelni_a_fiataloknak_hogy_miert_jo_a_szex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cc7be26-73ea-49be-994e-0d3e50aa0a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11199cae-203f-464d-894e-4057c2807256","keywords":null,"link":"/elet/20190511_Arrol_ki_fog_beszelni_a_fiataloknak_hogy_miert_jo_a_szex","timestamp":"2019. június. 11. 20:39","title":"„Arról ki fog beszélni a fiataloknak, hogy miért jó a szex?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8045d64-5c32-49e0-a5fe-f4bc37950cae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán alulról megérkezett a jegesmedve maga is.\r

\r

","shortLead":"Aztán alulról megérkezett a jegesmedve maga is.\r

\r

","id":"20190611_Megbanta_mint_kacsa_aki_leszallt_a_jegesmedve_tavara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8045d64-5c32-49e0-a5fe-f4bc37950cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056f5d6c-879e-4c81-88eb-8cec863bbc90","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Megbanta_mint_kacsa_aki_leszallt_a_jegesmedve_tavara","timestamp":"2019. június. 11. 19:23","title":"Megbánta, mint a kacsa, amikor leszállt a jegesmedve tavára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9797af8d-7fa7-4ad2-bb60-dafab58825a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"További négy embert még keresnek.","shortLead":"További négy embert még keresnek.","id":"20190611_holttestek_aldozatok_hableany_dunai_hajobaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9797af8d-7fa7-4ad2-bb60-dafab58825a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3ac157-e0db-40ef-83b4-57bc4926fb4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_holttestek_aldozatok_hableany_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 11. 08:38","title":"Négy holttestet hoztak már ki a Hableányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]