Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b108bb5-97af-48c9-9f71-8ba0dd380e34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti több előadását is díjazták Pécsett.","shortLead":"A Nemzeti több előadását is díjazták Pécsett.","id":"20190615_Megvannak_a_POSZT_nyertesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b108bb5-97af-48c9-9f71-8ba0dd380e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e88a4f6-5d5d-407b-8f85-d1c1baf7f269","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Megvannak_a_POSZT_nyertesei","timestamp":"2019. június. 15. 21:06","title":"Megvannak a POSZT nyertesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok erősen kezdett a Mare Nostrum sorozat befejező versenyén. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok erősen kezdett a Mare Nostrum sorozat befejező versenyén. ","id":"20190615_hosszu_katinka_mare_nostrum_uszoverseny_barcelona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c777fdec-a5c6-466e-8636-07d5d6d960b6","keywords":null,"link":"/sport/20190615_hosszu_katinka_mare_nostrum_uszoverseny_barcelona","timestamp":"2019. június. 15. 19:56","title":"Pazar időt úszott Hosszú, két aranyat is nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ee9e0e-30df-4925-a09e-37ac8f66993f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bekapcsolva maradt a facebookos cicás filter egy pakisztáni politikus sajtótájékoztatóján, és ezt több helyi felhasználó is kiszúrta. A Twitteren hamar felkapták a dolgot. ","shortLead":"Bekapcsolva maradt a facebookos cicás filter egy pakisztáni politikus sajtótájékoztatóján, és ezt több helyi...","id":"20190615_Cicas_filterrel_kozvetitette_sajtotajekoztatojan_egy_pakisztani_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28ee9e0e-30df-4925-a09e-37ac8f66993f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cf7803-1059-45c8-9f38-3eab5e568fa5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190615_Cicas_filterrel_kozvetitette_sajtotajekoztatojan_egy_pakisztani_politikus","timestamp":"2019. június. 15. 10:13","title":"Cicás filterrel közvetítette sajtótájékoztatóját egy pakisztáni politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9651a2b2-9d23-4c8b-a177-6dbdbcab50d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A két szlovák felségjelzésű kisrepülő nem létesített rádiókapcsolatot a magyar légi irányítással.","shortLead":"A két szlovák felségjelzésű kisrepülő nem létesített rádiókapcsolatot a magyar légi irányítással.","id":"20190615_gripen_riasztas_budaors_kisrepulo_magyar_honvedseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9651a2b2-9d23-4c8b-a177-6dbdbcab50d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd449e58-e913-4e8d-b304-b7338a3f2dff","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_gripen_riasztas_budaors_kisrepulo_magyar_honvedseg","timestamp":"2019. június. 15. 21:31","title":"Szlovák repülők miatt riasztották a Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e42e92-5379-4c30-b0b8-0ee76e5fc2cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gép német pilótája meghalt.\r

","shortLead":"A gép német pilótája meghalt.\r

","id":"20190615_plock_legibemutato_pilota_lezuhant_repulo_visztula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27e42e92-5379-4c30-b0b8-0ee76e5fc2cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1080c5b-a669-4468-9e89-98a4c1b503db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190615_plock_legibemutato_pilota_lezuhant_repulo_visztula","timestamp":"2019. június. 15. 18:54","title":"A Visztulába zuhant egy repülő egy lengyel légiparádén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad49732-b22b-4376-a522-6d68d8fcd1a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idővel mesterséges zátony lesz belőle, amelynél a remények szerint szívesen búvárkodnak majd a pénzes turisták. ","shortLead":"Idővel mesterséges zátony lesz belőle, amelynél a remények szerint szívesen búvárkodnak majd a pénzes turisták. ","id":"20190615_torokorszag_repulogep_airbus_mesterseges_zatony_buvarok_marvany_tenger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ad49732-b22b-4376-a522-6d68d8fcd1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe380e7-34f2-40c8-a693-6d57455ea1ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190615_torokorszag_repulogep_airbus_mesterseges_zatony_buvarok_marvany_tenger","timestamp":"2019. június. 15. 17:25","title":"Szándékosan süllyesztettek el egy repülőt Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42d159c-caf8-4650-aef8-f204f1c8b803","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először láthatjuk, hogyan fest most a katedrális belseje.","shortLead":"Először láthatjuk, hogyan fest most a katedrális belseje.","id":"20190615_Dramai_kepek_a_NotreDame_elso_misejen_a_tuzeset_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f42d159c-caf8-4650-aef8-f204f1c8b803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2e2a5a-95da-4f5e-b20b-ea9fc0e76495","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Dramai_kepek_a_NotreDame_elso_misejen_a_tuzeset_ota","timestamp":"2019. június. 15. 18:58","title":"Drámai képek a Notre-Dame első miséjén az áprilisi tűzeset óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy telitalálatos szelvényt adtak fel a hatoslottózók ezek a héten.","shortLead":"Egy telitalálatos szelvényt adtak fel a hatoslottózók ezek a héten.","id":"20190616_Ezekkel_a_szamokkal_nyert_valaki_72_millio_forintot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197c744b-cd0b-481e-961b-5b98128b1739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190616_Ezekkel_a_szamokkal_nyert_valaki_72_millio_forintot","timestamp":"2019. június. 16. 18:20","title":"Ezekkel a számokkal nyert valaki 72 millió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]