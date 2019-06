Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3b6f34a-aab2-4e84-92d4-c47cf0715e5e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Súlyos összeget fizetett valaki egy mezért. ","shortLead":"Súlyos összeget fizetett valaki egy mezért. ","id":"20190616_Vilag_legdragabb_sportrelikviaja_Babe_Ruth_mez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3b6f34a-aab2-4e84-92d4-c47cf0715e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7169bc-db03-4e5b-bf35-9ee3215d1d71","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Vilag_legdragabb_sportrelikviaja_Babe_Ruth_mez","timestamp":"2019. június. 16. 11:03","title":"5,64 millió dollárt ér a világ legdrágább sportrelikviája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f8bb95-e534-41df-af2b-d7b9888656ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejárja a közösségi oldalakat egy 3D-hatású kép, melynek terjesztői állítják: a három különféle színűnek tűnő golyó valójában pontosan ugyanolyan színárnyalatú.","shortLead":"Bejárja a közösségi oldalakat egy 3D-hatású kép, melynek terjesztői állítják: a három különféle színűnek tűnő golyó...","id":"20190617_optikai_csalodas_illuzio_barna_golyok_munker_white_illuzio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97f8bb95-e534-41df-af2b-d7b9888656ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2512f99f-06c1-4cda-abc1-7576a6053453","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_optikai_csalodas_illuzio_barna_golyok_munker_white_illuzio","timestamp":"2019. június. 17. 08:33","title":"Optikai csalódás: nem fogja elhinni, de mindegyik golyó pontosan ugyanolyan színű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0847d102-265c-4f3c-88ad-bc647fd68078","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi államtitkár további béremelést is beígért az következő évekre. ","shortLead":"Az egészségügyi államtitkár további béremelést is beígért az következő évekre. ","id":"20190615_8_szazalekos_beremelest_kapnak_az_apolok_juliustol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0847d102-265c-4f3c-88ad-bc647fd68078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2724fae-b8ca-46ba-8894-42d039127486","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190615_8_szazalekos_beremelest_kapnak_az_apolok_juliustol","timestamp":"2019. június. 15. 13:18","title":"8 százalékos béremelést kapnak az ápolók júliustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó, a mentés idejére leállt a forgalom a Budapest felé vezető oldalon.","shortLead":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó, a mentés idejére leállt a forgalom a Budapest felé vezető oldalon.","id":"20190616_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalyat_Budapest_hataraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c37eb7-6b83-4572-b91e-7c7b034daeb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalyat_Budapest_hataraban","timestamp":"2019. június. 16. 15:32","title":"Baleset miatt lezárták az M5-ös autópályát Budapest határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Munka közben köszöntötte fel Hszi Csin-pinget Putyin, pedig nagyon ritka, hogy kínai vezetők születésnapjának pontos dátumát közzéteszik.","shortLead":"Munka közben köszöntötte fel Hszi Csin-pinget Putyin, pedig nagyon ritka, hogy kínai vezetők születésnapjának pontos...","id":"20190616_Bator_ember_a_kinai_elnok_meg_merte_enni_Putyin_ajandek_fagyijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f666684b-d6fd-4a8f-9184-dd7d4b8134a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Bator_ember_a_kinai_elnok_meg_merte_enni_Putyin_ajandek_fagyijat","timestamp":"2019. június. 16. 21:26","title":"Bátor ember a kínai elnök, meg merte enni Putyin ajándék fagyiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5077bd-1664-4709-83a5-581abcda0f52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon rosszul érezhette magát egy Greg Benz nevű fotós, amikor kiderült, hogy a sokadszorra javításra küldött MacBook Prójának valójában semmi baja, csak elfelejtette visszaállítani a fényerőt.","shortLead":"Nagyon rosszul érezhette magát egy Greg Benz nevű fotós, amikor kiderült, hogy a sokadszorra javításra küldött MacBook...","id":"20190617_macbook_pro_javitas_touch_bar_vilagitas_kijelzo_fenyereje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5077bd-1664-4709-83a5-581abcda0f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a468b8d1-ad54-4a99-8297-d373dfef9fd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_macbook_pro_javitas_touch_bar_vilagitas_kijelzo_fenyereje","timestamp":"2019. június. 17. 09:03","title":"2,8 millió forint ment el egy MacBook Pro javítására, mert elfelejtették visszaállítani a fényerőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92b2b94-8e85-4893-ac0a-29ce0fd5bed8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos tévében most először volt látható az a pillanat, amikor az utolsó szovjet katonák 1991. június 19-én elhagyták magyarországi főhadiszállásukat. A felvételeket Zámbó László készítette, aki Trabantjában ücsörögve várta, hogy megörökíthesse azt, amire az ország évtizedekig várt.","shortLead":"Országos tévében most először volt látható az a pillanat, amikor az utolsó szovjet katonák 1991. június 19-én elhagyták...","id":"20190615_viktor_silov_szovjet_csapatok_kivonulas_fokusz_plusz_zambo_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a92b2b94-8e85-4893-ac0a-29ce0fd5bed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8469efd-f306-4741-a64f-9996b75aa533","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_viktor_silov_szovjet_csapatok_kivonulas_fokusz_plusz_zambo_laszlo","timestamp":"2019. június. 15. 21:25","title":"Videó: Így hagyta el az utolsó szovjet katona a budapesti főhadiszállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Burger King és a Netflix együtt reklámoznak.","shortLead":"A Burger King és a Netflix együtt reklámoznak.","id":"20190616_Fejjel_lefele_forditott_whoppert_reklamoz_a_Burger_King_es_jo_oka_van_ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb003a7-790d-46a7-a8cd-45ec9c78f201","keywords":null,"link":"/kultura/20190616_Fejjel_lefele_forditott_whoppert_reklamoz_a_Burger_King_es_jo_oka_van_ra","timestamp":"2019. június. 16. 18:37","title":"Fejjel lefelé fordított whoppert reklámoz a Burger King, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]