Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8a02eac-6898-42bc-8260-bbdd7e2613a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csontváry Kosztka Tivadar, \"a Napút festője\" 1919. június 20-án halt meg.\r

\r

","shortLead":"Csontváry Kosztka Tivadar, \"a Napút festője\" 1919. június 20-án halt meg.\r

\r

","id":"20190620_Szaz_eve_halt_meg_a_Picasso_altal_is_irigyelt_magyar_zseni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8a02eac-6898-42bc-8260-bbdd7e2613a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c293b38f-495f-4c03-ad57-0330f01324ce","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Szaz_eve_halt_meg_a_Picasso_altal_is_irigyelt_magyar_zseni","timestamp":"2019. június. 20. 14:09","title":"Száz éve halt meg a Picasso által is irigyelt magyar zseni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c74626-7213-4482-980b-dccd6d40f7cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európának meg kell állítani a szégyent, nem kéne hagyni, hogy a saját pénzén számolják fel a demokráciát, az illiberális demokrácia önellentmondás – Timothy Garton Ash történész erős véleménycikket írt az Orbán-rezsimről.\r

\r

","shortLead":"Európának meg kell állítani a szégyent, nem kéne hagyni, hogy a saját pénzén számolják fel a demokráciát...","id":"20190620_A_Guardian_Orbanrol_Az_uj_EUs_vezetoknek_nem_szabad_elfeledni_a_tragediat_Europa_sziveben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80c74626-7213-4482-980b-dccd6d40f7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb137edf-d7be-481b-9628-27b61c48b2b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_A_Guardian_Orbanrol_Az_uj_EUs_vezetoknek_nem_szabad_elfeledni_a_tragediat_Europa_sziveben","timestamp":"2019. június. 20. 13:41","title":"A Guardian Orbánról: Az új EU-s vezetőknek nem szabad elfeledni a \"tragédiát Európa szívében\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b13125-8df1-4be4-bdda-31bf289416a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Tesla Model 3-ast alakított platós terepjáróvá egy vlogger.","shortLead":"Egy Tesla Model 3-ast alakított platós terepjáróvá egy vlogger.","id":"20190618_Megepitettek_az_elso_Tesla_pickupot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4b13125-8df1-4be4-bdda-31bf289416a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f10757-4c4e-4af3-96a9-af91547477ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_Megepitettek_az_elso_Tesla_pickupot","timestamp":"2019. június. 18. 18:21","title":"Megépítették az első Tesla pick-upot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3735ffc0-d342-4075-8256-a0e7e8775fce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szép kis hasznot húzott az osztrák üzletember a G7 szerint, akinek a neve a Strache-botrányban is feljött.","shortLead":"Szép kis hasznot húzott az osztrák üzletember a G7 szerint, akinek a neve a Strache-botrányban is feljött.","id":"20190620_4_milliard_forintot_keresett_a_NERmedia_koruli_ugyleteken_Heinrich_Pecina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3735ffc0-d342-4075-8256-a0e7e8775fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62b4f5f-0c1d-43d7-bc25-5b60ab47f04e","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_4_milliard_forintot_keresett_a_NERmedia_koruli_ugyleteken_Heinrich_Pecina","timestamp":"2019. június. 20. 12:26","title":"4 milliárd forintot keresett a NER-média körüli ügyleteken Heinrich Pecina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d77129a-1fc8-4087-a2ec-3d978564fc88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kis bravúrt sikerült véghez vinnie a kínai Vivónak: olyan megoldással álltak elő, ami percek alatt tölt maximális kapacitásra még egy átlagosnál is nagyobb aksit.","shortLead":"Nem kis bravúrt sikerült véghez vinnie a kínai Vivónak: olyan megoldással álltak elő, ami percek alatt tölt maximális...","id":"20190620_vivo_4000_mah_telefon_akkumulator_gyorstolto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d77129a-1fc8-4087-a2ec-3d978564fc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d53c4a3-fbff-46f4-9add-b76f2aa9abf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_vivo_4000_mah_telefon_akkumulator_gyorstolto","timestamp":"2019. június. 20. 11:33","title":"Itt a technológia, amivel 13-14 percbe telik feltölteni az óriási, 4000 mAh-es aksit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hamarosan Budapestre költöző, orosz vezetésű Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) évek óta szoros kapcsolatot ápol a VTB nevű orosz pénzügyi óriáscéggel, amely a Kreml kontrollja alatt áll, és jelenleg nyugati szankciók sújtják – írja a Direkt36 tényfeltáró központ a 444-en megjelent cikkében.","shortLead":"A hamarosan Budapestre költöző, orosz vezetésű Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) évek óta szoros kapcsolatot ápol a VTB...","id":"20190620_Direkt36_Putyinhoz_bekotott_penzugyi_oriashoz_kotodik_a_Budapestre_koltozo_bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82762226-714e-462d-8146-a2d8a5de43d6","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_Direkt36_Putyinhoz_bekotott_penzugyi_oriashoz_kotodik_a_Budapestre_koltozo_bank","timestamp":"2019. június. 20. 08:06","title":"Direkt36: Putyinhoz bekötött pénzügyi óriáshoz kötődik a Budapestre költöző bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da0a3cc-19a7-4882-9a55-1debec53b79f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős déjà vu érzése lehet az oktatási törvény módosítása után azoknak, akik 1985 előtt már éltek az egypártrendszer gondoskodó kezei között, és érezték annak törődését.\r

\r

","shortLead":"Erős déjà vu érzése lehet az oktatási törvény módosítása után azoknak, akik 1985 előtt már éltek az egypártrendszer...","id":"20190620_Vissza_a_jovobe__jonnek_az_oktatasban_az_1985_elotti_idok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0da0a3cc-19a7-4882-9a55-1debec53b79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9811d78e-8be8-444c-b4a1-23f126adc4cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Vissza_a_jovobe__jonnek_az_oktatasban_az_1985_elotti_idok","timestamp":"2019. június. 20. 15:53","title":"Vissza a jövőbe – jönnek az oktatásban az 1985 előtti idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087cc8d3-b8ed-4a73-9529-8b71a23bfe52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Úgy tűnik, rajta nem fog a golyó\" – mindezt Körösényi András mondta a HVG-nek Orbán Viktor miniszterelnökről. A politológus Gyulai Attilával írt tanulmányt a jelenlegi politikai rendszerről.","shortLead":"\"Úgy tűnik, rajta nem fog a golyó\" – mindezt Körösényi András mondta a HVG-nek Orbán Viktor miniszterelnökről...","id":"20190619_Nemi_kreativitassal_barmeddig_fenntarthato_ez_a_politika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=087cc8d3-b8ed-4a73-9529-8b71a23bfe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05bef3f5-ee56-45f3-8636-adb490eb9e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Nemi_kreativitassal_barmeddig_fenntarthato_ez_a_politika","timestamp":"2019. június. 19. 11:50","title":"\"Némi kreativitással bármeddig fenntartható ez a politika\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]