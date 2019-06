Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja a legalkalmasabbnak.","shortLead":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja...","id":"20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a44f384-c668-4b56-9063-262db0bb861c","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 22. 08:38","title":"A 100 éves Bálint gazda is szavazott az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e484ad-1ee8-4bfb-a05e-ad29acc3911c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elhagyott halászhálóba gabalyodva pusztult el egy nagy ámbráscet és borja a Tirrén-tengeren az olasz partoknál, Lazio tartomány magasságában – közölte a Marevivo olasz környezetvédelmi szervezet. Az anyaállat valószínűleg a borját szerette volna kiszabadítani.","shortLead":"Elhagyott halászhálóba gabalyodva pusztult el egy nagy ámbráscet és borja a Tirrén-tengeren az olasz partoknál, Lazio...","id":"20190622_elhagyott_halaszhalo_kisertethalo_nagy_ambrascet_es_borja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e484ad-1ee8-4bfb-a05e-ad29acc3911c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11d1152-12df-4030-af0f-eb5b04e12dca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190622_elhagyott_halaszhalo_kisertethalo_nagy_ambrascet_es_borja","timestamp":"2019. június. 22. 09:03","title":"Szívszorító tragédia: elhagyott hálóba gabalyodva pusztult el egy nagy ámbráscet és borja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt egy kis nyugi, de ez tényleg pár napig tartott csak.","shortLead":"Volt egy kis nyugi, de ez tényleg pár napig tartott csak.","id":"20190623_Jovo_heten_visszater_a_kanikula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96156971-9057-4138-bb76-456a473ef6eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Jovo_heten_visszater_a_kanikula","timestamp":"2019. június. 23. 15:17","title":"Jövő héten visszatér a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4614d90-f0b2-45d8-836a-fe0a0fb3c836","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megtartották vasárnap az elmúlt években már hagyománnyá vált melegfelvonulást Kijev belvárosában, amelyen idén először katonák is részt vettek.","shortLead":"Megtartották vasárnap az elmúlt években már hagyománnyá vált melegfelvonulást Kijev belvárosában, amelyen idén először...","id":"20190623_Az_eddigi_legbekesebb_es_legnagyobb_melegfelvonulast_tartottak_Kijevben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4614d90-f0b2-45d8-836a-fe0a0fb3c836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ad89e2-c47f-4cab-b721-4cbd49fdcdd4","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Az_eddigi_legbekesebb_es_legnagyobb_melegfelvonulast_tartottak_Kijevben","timestamp":"2019. június. 23. 16:49","title":"Az eddigi legbékésebb és legnagyobb melegfelvonulást tartották Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07718605-97de-4b1e-a928-238ab6cc38b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Blaha Lujza térnél gondolták úgy, hogy jó poén lesz így utazni. ","shortLead":"A Blaha Lujza térnél gondolták úgy, hogy jó poén lesz így utazni. ","id":"20190622_tujazas_combino_villamos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07718605-97de-4b1e-a928-238ab6cc38b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434d3b4a-a772-4d06-915b-408ce911ab71","keywords":null,"link":"/cegauto/20190622_tujazas_combino_villamos","timestamp":"2019. június. 22. 07:59","title":"Élőben közvetítették, ahogy egy fiú tujázott a Combinón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6514b494-db4f-4f99-8298-f7c924bd606b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötször nagyobbak az állatok, mint 50 éve, de a méretükkel együtt az étvágyunk is nőtt. Kérdés, meddig akarjuk ezt folytatni.","shortLead":"Ötször nagyobbak az állatok, mint 50 éve, de a méretükkel együtt az étvágyunk is nőtt. Kérdés, meddig akarjuk ezt...","id":"20190621_csirke_etel_fogyasztas_elelmiszeripar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6514b494-db4f-4f99-8298-f7c924bd606b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb99e0a6-a196-4141-a7f7-4be9a2a7e3e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_csirke_etel_fogyasztas_elelmiszeripar","timestamp":"2019. június. 21. 19:05","title":"Mit hozott az állatok számára, hogy csirkefüggő lett az emberiség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csü Tung-jü kínai mezőgazdasági miniszterhelyettest választotta meg az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete új főigazgatójának vasárnap a szervezet legfőbb szerve, a Konferencia.","shortLead":"Csü Tung-jü kínai mezőgazdasági miniszterhelyettest választotta meg az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete...","id":"20190623_Az_elso_kinai_a_FAO_elen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c60aff2-3bd4-4e4f-9b91-0721a8f13c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Az_elso_kinai_a_FAO_elen","timestamp":"2019. június. 23. 17:10","title":"Az első kínai a FAO élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legmagasabb francia polgári kitüntetést, a Francia Köztársaság Becsületrendjét kapta meg Elton John.","shortLead":"A legmagasabb francia polgári kitüntetést, a Francia Köztársaság Becsületrendjét kapta meg Elton John.","id":"20190622_Elton_John_Becsuletrendet_kapott_Macrontol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b1e8d7-e5c3-4fb1-8fc8-98261ab96151","keywords":null,"link":"/kultura/20190622_Elton_John_Becsuletrendet_kapott_Macrontol","timestamp":"2019. június. 22. 14:25","title":"Elton John Becsületrendet kapott Macrontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]