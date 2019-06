Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d55816b-988e-4d80-a433-3fb113ca50f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány órával azt követően, hogy a Raspberry bemutatta Pi számítógépének új, negyedik generációs változatait, meg is jelentek a(z erősebb) kütyüről készült első tesztek. Az eredmények beszédesek.","shortLead":"Néhány órával azt követően, hogy a Raspberry bemutatta Pi számítógépének új, negyedik generációs változatait, meg is...","id":"20190624_raspberry_pi_4_teszt_velemeny_4k_monitor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d55816b-988e-4d80-a433-3fb113ca50f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b852101-93e5-4adc-9c6c-567e02931c6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_raspberry_pi_4_teszt_velemeny_4k_monitor","timestamp":"2019. június. 24. 19:33","title":"Nem csak olcsó, de egészen erős is az új zsebszámítógép, amire 4K-s monitort is köthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8e2de8-6bfd-42b6-83c0-6cc1c3301832","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"A lakáshitelt felvevőknek, a nagycsaládos és a fiatal lakásvásárlóknak, valamint az idős, illetve a látássérült személyeknek egyes eljárásokért a korábbinál kevesebb közjegyzői díjat kell leszurkolniuk.","shortLead":"A lakáshitelt felvevőknek, a nagycsaládos és a fiatal lakásvásárlóknak, valamint az idős, illetve a látássérült...","id":"mokk_20190621_Nagycsalados_vagy_fiatal_lakasvasarlo_Julius_1jetol_kevesbe_kell_a_zsebebe_nyulnia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c8e2de8-6bfd-42b6-83c0-6cc1c3301832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4774bfa6-c9cf-4ecf-bdb4-34323b3f2fae","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190621_Nagycsalados_vagy_fiatal_lakasvasarlo_Julius_1jetol_kevesbe_kell_a_zsebebe_nyulnia","timestamp":"2019. június. 24. 19:30","title":"Nagycsaládos vagy fiatal lakásvásárló? Július 1-jétől kevésbé kell a zsebébe nyúlnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"5acf884a-696d-4634-b657-108e15feafc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Jupiter viharosan kavargó felhőiről készített felvételeket a NASA Juno nevű űrszondája. A végeredményként kiadott kép négy fotóból áll össze.","shortLead":"A Jupiter viharosan kavargó felhőiről készített felvételeket a NASA Juno nevű űrszondája. A végeredményként kiadott kép...","id":"20190624_jupiter_felhok_juno_urszonda_felvetele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5acf884a-696d-4634-b657-108e15feafc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7c3735-67ee-4854-a1ae-9b1c8497e74b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_jupiter_felhok_juno_urszonda_felvetele","timestamp":"2019. június. 24. 10:03","title":"Viharosan kavargó fotót küldött haza a Jupiterről a NASA űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c085b14e-eced-4d9b-a656-19b7dcc96e91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soha többé nem szabad alábecsülni Németországban a szélsőjobboldali terrorizmus veszélyét - figyelmeztetett Frank-Walter Steinmeier német államfő vasárnap Kasselben, ahol a hónap elején meggyilkoltak egy magas beosztású helyi politikai tisztségviselőt, a hatóságok szerint szélsőjobboldali indíttatásból.","shortLead":"Soha többé nem szabad alábecsülni Németországban a szélsőjobboldali terrorizmus veszélyét - figyelmeztetett...","id":"20190623_Nemet_allamfo_nem_szabad_alabecsulni_a_szelsojobboldali_terror_veszelyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c085b14e-eced-4d9b-a656-19b7dcc96e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011d9c32-35dd-49cc-a0cd-69b664953c95","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Nemet_allamfo_nem_szabad_alabecsulni_a_szelsojobboldali_terror_veszelyet","timestamp":"2019. június. 23. 17:47","title":"Német államfő: nem szabad alábecsülni a szélsőjobboldali terror veszélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf49b414-e239-477b-a9b1-4c166162607b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt éven belül az óvodapedagógusok harmada nyugdíjba megy vagy elhagyhatja a pályát.","shortLead":"Öt éven belül az óvodapedagógusok harmada nyugdíjba megy vagy elhagyhatja a pályát.","id":"20190624_Lasszoval_sem_lehet_ovonenit_fogni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf49b414-e239-477b-a9b1-4c166162607b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3e3d6a-9b40-4505-b020-63c61eea43f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Lasszoval_sem_lehet_ovonenit_fogni","timestamp":"2019. június. 24. 07:52","title":"Lasszóval sem lehet óvó nénit fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Varga Mihály augusztus 31-ét szerette volna végső határidőnek a banki azonosítás elvégzésére, a bankok szeptember 30-át, ehhez képest október 31-e lehet a hivatalos dátum.","shortLead":"Varga Mihály augusztus 31-ét szerette volna végső határidőnek a banki azonosítás elvégzésére, a bankok szeptember...","id":"20190624_Meg_annal_is_tovabb_csuszik_a_banki_adategyeztetes_hatarideje_mint_amit_a_kormany_igert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1216ab-3ec1-4042-ba0d-657b8252c2bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_Meg_annal_is_tovabb_csuszik_a_banki_adategyeztetes_hatarideje_mint_amit_a_kormany_igert","timestamp":"2019. június. 24. 17:20","title":"Még annál is tovább csúszik a banki adategyeztetés határideje, mint amit a kormány ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy motoros gázolt el egy gyalogost kedden.","shortLead":"Egy motoros gázolt el egy gyalogost kedden.","id":"20190625_Sulyos_baleset_tortent_ejjel_a_Blahan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e91f32f-d3ec-442e-abc4-1c69138f2e86","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_Sulyos_baleset_tortent_ejjel_a_Blahan","timestamp":"2019. június. 25. 05:46","title":"Súlyos baleset történt éjjel a Blahán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy évre szóló keretszerződést kötött a Városliget Ingatlanfejlesztő a Valton-Securityvel.","shortLead":"Négy évre szóló keretszerződést kötött a Városliget Ingatlanfejlesztő a Valton-Securityvel.","id":"20190624_620_millio_forintert_orizheti_a_Valton_a_Varosligetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20eba5b6-cfb5-403c-8f81-2c5c53413572","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_620_millio_forintert_orizheti_a_Valton_a_Varosligetet","timestamp":"2019. június. 24. 19:01","title":"620 millió forintért őrizheti a Valton a Városligetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]