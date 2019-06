Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bdbac57-17cd-4cd7-9e90-97fd8ba5dcd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar tulajdonban lévő i4p vállalat bemutatta a Trident HSM hardverbiztonsági modulját, amely a világon elsőként alkalmaz többszereplős kriptográfiai megoldást is a biztonság növelésére. A gyakorlatban ez azt teszi lehetővé, magyarázzák a vállalat szakértői, hogy a kormányzati szervek és a vállalatok, valamint az ipar és a pénzügyi szektor képviselői is nagyobb biztonságot garantálhatnak adataik és erőforrásaik számára.","shortLead":"A magyar tulajdonban lévő i4p vállalat bemutatta a Trident HSM hardverbiztonsági modulját, amely a világon elsőként...","id":"20190624_i4p_tridens_hsm_hardverbiztonsag_titkositasi_modul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bdbac57-17cd-4cd7-9e90-97fd8ba5dcd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf12fce4-e04f-462e-9b5b-12fc0485da58","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_i4p_tridens_hsm_hardverbiztonsag_titkositasi_modul","timestamp":"2019. június. 24. 16:33","title":"Amit ezzel a magyar készülékkel titkosítanak, azt aligha fejti meg más egyhamar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Izraeli egyetemisták találták ki, szerintük a rendszert könnyű és egyszerű beépíteni, ráadásul olcsó. ","shortLead":"Izraeli egyetemisták találták ki, szerintük a rendszert könnyű és egyszerű beépíteni, ráadásul olcsó. ","id":"20190624_Megcsinaltak_az_eszkozt_amellyel_jo_esellyel_egy_gyermek_vagy_kutya_sem_hal_meg_tobbe_felforrosodott_kocsiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b505c6e-5f81-4b3a-8471-0ebd69007064","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Megcsinaltak_az_eszkozt_amellyel_jo_esellyel_egy_gyermek_vagy_kutya_sem_hal_meg_tobbe_felforrosodott_kocsiban","timestamp":"2019. június. 24. 17:41","title":"Megcsinálták az eszközt, amellyel jó eséllyel egy gyermek vagy kutya sem hal meg többé felforrósodott kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai titkosszolgálat lezárta a Fehér Házat és a környező utcákat. Az újságírókat, akik épp az épületben voltak, nem engedik ki a sajtószobából.","shortLead":"Az amerikai titkosszolgálat lezárta a Fehér Házat és a környező utcákat. Az újságírókat, akik épp az épületben voltak...","id":"20190624_Gyanus_csomag_miatt_lezartak_a_Feher_Hazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2287eea-6917-4538-b64c-3451edf08526","keywords":null,"link":"/vilag/20190624_Gyanus_csomag_miatt_lezartak_a_Feher_Hazat","timestamp":"2019. június. 24. 17:51","title":"Gyanús csomag miatt lezárták a Fehér Házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09abfa41-bf0f-4952-9181-a58b62c14a7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Aigamo névre keresztelt robot egyelőre csak prototípus, és nem valószínű, hogy tömegtermelésre szánt eszköz lesz belőle – de cukiságban már biztosan felveszi a versenyt az igazi kacsákkal.","shortLead":"Az Aigamo névre keresztelt robot egyelőre csak prototípus, és nem valószínű, hogy tömegtermelésre szánt eszköz lesz...","id":"20190624_kacsa_japan_robot_nissan_rizstermesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09abfa41-bf0f-4952-9181-a58b62c14a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59dbe4c-4f0b-4923-968c-b0fae6cebdfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_kacsa_japan_robot_nissan_rizstermesztes","timestamp":"2019. június. 24. 17:03","title":"Kacsát játszik a japán robot, a rizsföldeken segíthet gyomlálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fogyasztók nyerték a Nutella-háborút?","shortLead":"A fogyasztók nyerték a Nutella-háborút?","id":"20190624_Itt_a_vizsgalat_igy_jutott_az_EU_arra_hogy_nincs_bizonyitek_a_kettos_elelmiszerminosegre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ea15ab-c21a-4989-85e8-6aea59e5803f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Itt_a_vizsgalat_igy_jutott_az_EU_arra_hogy_nincs_bizonyitek_a_kettos_elelmiszerminosegre","timestamp":"2019. június. 24. 18:30","title":"Itt a vizsgálat: így jutott az EU arra, hogy nincs bizonyíték a kettős élelmiszer-minőségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data elemzői egy olyan számítógépes kártevőt fedeztek fel, amely a G Data ikonjával visszaélve a német biztonsági szoftvernek igyekszik álcázni magát.","shortLead":"A G Data elemzői egy olyan számítógépes kártevőt fedeztek fel, amely a G Data ikonjával visszaélve a német biztonsági...","id":"20190624_g_data_virusirto_kartekony_program_gh0st_rat_trojai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c5697d-4b13-4543-9623-a4edd8c3134b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_g_data_virusirto_kartekony_program_gh0st_rat_trojai","timestamp":"2019. június. 24. 09:03","title":"Vigyázzon, népszerű vírusirtónak álcázza magát egy kémprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b29eba-33ed-4fc0-bd68-6cad8d448b6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több részlet derül ki a Ripost által \"kéjbarlangként\" emlegett helyiségről.","shortLead":"Egyre több részlet derül ki a Ripost által \"kéjbarlangként\" emlegett helyiségről.","id":"20190623_Soron_kivuli_beszamolot_ker_az_MTA_vezetese_a_sziv_alaku_agy_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43b29eba-33ed-4fc0-bd68-6cad8d448b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb31134-1b02-47c9-ac37-f870481691b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Soron_kivuli_beszamolot_ker_az_MTA_vezetese_a_sziv_alaku_agy_miatt","timestamp":"2019. június. 23. 22:34","title":"Soron kívüli beszámolót kér az MTA vezetése a szív alakú ágy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5145bf1-19b8-4087-acab-d2bbaa0c3dce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is bízik az Európai Bizottság (EB) elnöki tisztségének megszerzésében Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) jelöltje. ","shortLead":"Továbbra is bízik az Európai Bizottság (EB) elnöki tisztségének megszerzésében Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP...","id":"20190623_Weber_szerint_a_megvalasztasa_az_EU_demokratizalasat_jelentene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5145bf1-19b8-4087-acab-d2bbaa0c3dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f046cf36-cbec-4a48-b9be-99d1d0d78d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Weber_szerint_a_megvalasztasa_az_EU_demokratizalasat_jelentene","timestamp":"2019. június. 23. 16:04","title":"Weber szerint a megválasztása az EU demokratizálását jelentené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]