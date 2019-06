Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64c3407a-98cb-4715-842a-a1cf96e1bd16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google új fejlesztése ezúttal a kisebbeket veszi célba: arra igyekszik megtanítani őket egy jópofa játékkal, hogyan ismerjék fel az interneten terjedő valótlanságokat.","shortLead":"A Google új fejlesztése ezúttal a kisebbeket veszi célba: arra igyekszik megtanítani őket egy jópofa játékkal, hogyan...","id":"20190624_google_interland_kamuhir_valotlansag_fake_news_felismerese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64c3407a-98cb-4715-842a-a1cf96e1bd16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa75dd6a-5b16-43fe-ad21-d0f528cff0c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_google_interland_kamuhir_valotlansag_fake_news_felismerese","timestamp":"2019. június. 24. 17:33","title":"Játékos módon segít megtanulni a Google, hogyan lehet kiszűrni a kamuhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyinál is jóval nagyobb a természetes fogyás Magyarországon.","shortLead":"A tavalyinál is jóval nagyobb a természetes fogyás Magyarországon.","id":"20190626_Sokkal_kevesebb_gyerek_szuletett_iden_mint_egy_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab98ef8f-3ec5-48a8-a89f-76c36214f6df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Sokkal_kevesebb_gyerek_szuletett_iden_mint_egy_eve","timestamp":"2019. június. 26. 09:08","title":"Sokkal kevesebb gyerek született idén, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A társaság feltehetőleg ittas volt, antiszemita vicceket is elsütöttek.","shortLead":"A társaság feltehetőleg ittas volt, antiszemita vicceket is elsütöttek.","id":"20190624_Leszallitottak_18_brit_ferfit_egy_izraeli_repulorol_mert_az_egyikuk_bombaval_fenyegetozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a475332-fb2b-4053-9dbb-ca23643d5ac0","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Leszallitottak_18_brit_ferfit_egy_izraeli_repulorol_mert_az_egyikuk_bombaval_fenyegetozott","timestamp":"2019. június. 24. 16:17","title":"Leszállítottak 18 brit férfit egy izraeli repülőről, mert az egyikük bombával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7193f6da-f2e1-49db-bfbb-5f1b55fc7ffe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat kriptopénztolvajt kapcsoltak le néhány órája egy összehangolt nyomozás keretében az európai hatóságok. A banda weboldalak lemásolásával szerzett belépési adatokat a felhasználók digitális pénztárcájához.","shortLead":"Hat kriptopénztolvajt kapcsoltak le néhány órája egy összehangolt nyomozás keretében az európai hatóságok. A banda...","id":"20190626_kriptopenz_lopas_bitcoin_eurojust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7193f6da-f2e1-49db-bfbb-5f1b55fc7ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e345b461-584e-4a71-b0ed-159bf424bb40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_kriptopenz_lopas_bitcoin_eurojust","timestamp":"2019. június. 26. 09:33","title":"Ügyes trükkel loptak több millió eurónyi kriptopénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c75b9a-1b9f-4651-a6a7-78bc277133cb","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Mélypontok mindenki életében vannak, Péterfy-Novák Éva író, az Egyasszony és A rózsaszín ruha szerzője azonban kicsit mintha többet kapott volna ebből a gyerekvállalás környékén. Hogyan nyerhető vissza az erő a trauma után, és mi kell ahhoz, hogy az önbizalom újra az életünk része legyen?","shortLead":"Mélypontok mindenki életében vannak, Péterfy-Novák Éva író, az Egyasszony és A rózsaszín ruha szerzője azonban kicsit...","id":"20190626_Ez_a_gyengesegben_az_ero__traumabol_onbizalmat_epiteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7c75b9a-1b9f-4651-a6a7-78bc277133cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cec5b7-9f2f-4a40-9393-895cb3303ba4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190626_Ez_a_gyengesegben_az_ero__traumabol_onbizalmat_epiteni","timestamp":"2019. június. 26. 10:30","title":"Ez a gyengeségben az erő - traumából önbizalmat építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2003 óta nem lehet változtatni a gyógyászati segédeszközök árain, viszont valamiből ki kell gazdálkodni a dolgozók fizetését. Válságtanácskozást tartottak a szakmai szervezetek.","shortLead":"2003 óta nem lehet változtatni a gyógyászati segédeszközök árain, viszont valamiből ki kell gazdálkodni a dolgozók...","id":"20190624_A_gyogyaszati_segedeszkozok_piacanak_osszeomlasaval_fenyegetnek_a_gyartok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682869b2-1b5f-432b-860a-5c0424898aa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_A_gyogyaszati_segedeszkozok_piacanak_osszeomlasaval_fenyegetnek_a_gyartok","timestamp":"2019. június. 24. 16:11","title":"A gyógyászati segédeszközök piacának összeomlásával fenyegetnek a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új szállítmány érkezett az országba a K-vitamint tartalmazó Konakionból, de sokkal drágábban adják, mint eddig.","shortLead":"Új szállítmány érkezett az országba a K-vitamint tartalmazó Konakionból, de sokkal drágábban adják, mint eddig.","id":"20190626_Tizszeresere_dragul_a_Konakion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8567334-f9e1-40ce-9d20-9e1c9d097a48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Tizszeresere_dragul_a_Konakion","timestamp":"2019. június. 26. 12:18","title":"Tízszeresére drágul a Konakion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f44275-3bae-483d-8c65-e24cc8c8daa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környékbeliek is segítenek a visszaállításban.","shortLead":"A környékbeliek is segítenek a visszaállításban.","id":"20190625_Nem_adja_fel_a_Ketfarku_visszaepitik_az_ejjel_lebontott_buszmegallot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03f44275-3bae-483d-8c65-e24cc8c8daa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7e23bc-d5d9-494c-be12-e7ab22e21c74","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Nem_adja_fel_a_Ketfarku_visszaepitik_az_ejjel_lebontott_buszmegallot","timestamp":"2019. június. 25. 18:41","title":"Nem adja fel a Kétfarkú: visszaépítik az éjjel lebontott buszmegállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]