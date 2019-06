Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bátran elmondhatja véleményét, azt, hogy pontosan hányan szavaztak a jelöltekre, a szavazás lezárulta után, szerda délután hozzuk nyilvánosságra. ","shortLead":"Bátran elmondhatja véleményét, azt, hogy pontosan hányan szavaztak a jelöltekre, a szavazás lezárulta után, szerda...","id":"20190625_On_szerint_ki_nyeri_az_elovalasztast_Szavazzon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d86660-1ffe-4dfc-8542-fa99d8cdbb54","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_On_szerint_ki_nyeri_az_elovalasztast_Szavazzon","timestamp":"2019. június. 25. 15:52","title":"Ön szerint ki nyeri az előválasztást? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76526397-7628-4090-a912-da048bb8613a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 40 éves Kaláka Fesztivált ünnepli hétvégén az idén 50 éves zenekar.","shortLead":"A 40 éves Kaláka Fesztivált ünnepli hétvégén az idén 50 éves zenekar.","id":"20190625_Gryllus_Daniel_Jo_celokert_szovetkeztunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76526397-7628-4090-a912-da048bb8613a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51486f01-8a65-4f9d-adff-ffe0f6300a0b","keywords":null,"link":"/kultura/20190625_Gryllus_Daniel_Jo_celokert_szovetkeztunk","timestamp":"2019. június. 25. 12:16","title":"Gryllus Dániel: \"Jó célokért szövetkeztünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c607053-cb95-4c2c-8688-33cec85eab70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lejárt a moratórium, eladhatóvá vált a festmény, de a csütörtöki aukcióra váróknak kellemetlen hírt kellett megtudniuk. A képet 2014-ben találták egy padláson, ahol 150 évig bujkált.\r

\r

","shortLead":"Lejárt a moratórium, eladhatóvá vált a festmény, de a csütörtöki aukcióra váróknak kellemetlen hírt kellett megtudniuk...","id":"20190625_Eladtak_az_allitolagos_Caravaggiofestmenyt_jelentettek_be_ket_nappal_az_arveres_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c607053-cb95-4c2c-8688-33cec85eab70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bc2e32-9197-4e9f-8718-cc8ea87cfd61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Eladtak_az_allitolagos_Caravaggiofestmenyt_jelentettek_be_ket_nappal_az_arveres_elott","timestamp":"2019. június. 25. 19:04","title":"Eladták az állítólagos Caravaggio-festményt, jelentették be két nappal az árverés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Peking szerint az amerikaiak is megszenvedhetik a szankciókat, ami árthat Donald Trump újraválasztási esélyeinek is.","shortLead":"Peking szerint az amerikaiak is megszenvedhetik a szankciókat, ami árthat Donald Trump újraválasztási esélyeinek is.","id":"20190625_usa_kina_kereskedelmi_haboru_g20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc3412e-c0ed-44a7-ada4-98cae96e984c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_usa_kina_kereskedelmi_haboru_g20","timestamp":"2019. június. 25. 13:22","title":"Kibékülhet az USA és Kína a G20-csúcson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a4f613-19c5-4f19-94e1-afb1dbed0d7e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Keringési panaszokat és fokozódó allergiás tüneteket is hozhat a csütörtökig tartó hőhullám - hívta fel a figyelmet Pintér Ferenc \"meteogyógyász\".","shortLead":"Keringési panaszokat és fokozódó allergiás tüneteket is hozhat a csütörtökig tartó hőhullám - hívta fel a figyelmet...","id":"20190626_Meg_rosszabbul_erezhetik_magukat_a_hohullamban_az_allergiasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0a4f613-19c5-4f19-94e1-afb1dbed0d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de5ea2d-3219-4b9d-bbc1-02c4bf685645","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Meg_rosszabbul_erezhetik_magukat_a_hohullamban_az_allergiasok","timestamp":"2019. június. 26. 14:12","title":"Még rosszabbul érezhetik magukat a hőhullámban az allergiások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5085f55-9b59-423f-af4a-4db6fdbbd72b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Olyan világsztárokat adhatnak el idén, mint Gareth Bale vagy James Rodriguez.","shortLead":"Olyan világsztárokat adhatnak el idén, mint Gareth Bale vagy James Rodriguez.","id":"20190625_A_Real_Madrid_szamuzottjei_boven_erosebb_kezdot_alkotnanak_mint_az_europai_csapatok_tobbsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5085f55-9b59-423f-af4a-4db6fdbbd72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c47803c-a728-47c4-9c6c-7f45d55bb875","keywords":null,"link":"/sport/20190625_A_Real_Madrid_szamuzottjei_boven_erosebb_kezdot_alkotnanak_mint_az_europai_csapatok_tobbsege","timestamp":"2019. június. 25. 14:26","title":"A Real Madrid száműzöttjei bőven erősebb kezdőt alkotnának, mint az európai csapatok többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg szerint Huawei-alkalmazottak legalább tíz katonai projekt munkálataiban vettek részt az elmúlt évtizedben. ","shortLead":"A Bloomberg szerint Huawei-alkalmazottak legalább tíz katonai projekt munkálataiban vettek részt az elmúlt évtizedben. ","id":"20190627_A_Huawei_tobb_alkalmazottja_is_dolgozhatott_a_kinai_hadseregnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d899e2fc-bf16-437b-84bd-7a79a1a5beac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_A_Huawei_tobb_alkalmazottja_is_dolgozhatott_a_kinai_hadseregnek","timestamp":"2019. június. 27. 06:57","title":"A Huawei több alkalmazottja is dolgozhatott a kínai hadseregnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a8a8fa-46b8-48ca-9340-ccfac83d9b27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat a bajor gyártó új 8-as szériájának puttonyos kivitele, mellyel egy komplett család és csomagjaik is villámgyorsan elérhetnek úti céljukra. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat a bajor gyártó új 8-as szériájának puttonyos kivitele, mellyel egy komplett család és...","id":"20190625_praktikum_es_sportossag_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_kombi_8as_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52a8a8fa-46b8-48ca-9340-ccfac83d9b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77f5252-9ed8-427b-a058-2f3a0cbff772","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_praktikum_es_sportossag_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_kombi_8as_bmw","timestamp":"2019. június. 25. 15:21","title":"Praktikum és sportosság: íme a magyar kéz által rajzolt kombi 8-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]