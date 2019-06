Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52bfd643-175d-40fc-9455-814f106c0713","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A robbantási műveletet az olasz hadsereg technikusai irányították. Videót és képeket is mutatunk.","shortLead":"A robbantási műveletet az olasz hadsereg technikusai irányították. Videót és képeket is mutatunk.","id":"20190628_Ezrek_evakualasa_utan_felrobbantottak_a_tavaly_leomlott_genovai_hidat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bfd643-175d-40fc-9455-814f106c0713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79f1d47-7dbc-4d55-a0fd-9cefc928c671","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Ezrek_evakualasa_utan_felrobbantottak_a_tavaly_leomlott_genovai_hidat__video","timestamp":"2019. június. 28. 10:10","title":"Ezrek evakuálása után felrobbantották a tavaly leomlott genovai hidat – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6d31e-ef58-4e5f-a6a1-9a79bafc9893","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"M. Richárdnak bevonták a jogosítványát, és állítása szerint nem vezet közúti forgalomban, csak magánterületen, a Lupa Strand parkolója is ilyen. ","shortLead":"M. Richárdnak bevonták a jogosítványát, és állítása szerint nem vezet közúti forgalomban, csak magánterületen, a Lupa...","id":"20190628_M_Richard_szerint_csak_a_Lupa_parkolojaban_vezetett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aee6d31e-ef58-4e5f-a6a1-9a79bafc9893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ef9f8b-314a-4dbc-9fa3-743676e190dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_M_Richard_szerint_csak_a_Lupa_parkolojaban_vezetett","timestamp":"2019. június. 28. 14:04","title":"M. Richárd szerint csak a Lupa parkolójában vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e55e684-3bb2-47bd-955d-2eeb5ef29c8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brutális hőség pusztít több európai városban.","shortLead":"Brutális hőség pusztít több európai városban.","id":"20190627_Olvado_aszfalt_bezart_iskolak__kinlodik_Europa_a_juniusi_hohullamban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e55e684-3bb2-47bd-955d-2eeb5ef29c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367ec80c-bd9f-4d2e-b629-d5ce215b5afa","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Olvado_aszfalt_bezart_iskolak__kinlodik_Europa_a_juniusi_hohullamban","timestamp":"2019. június. 27. 11:58","title":"Olvadó aszfalt, bezárt iskolák – kínlódik Európa a júniusi hőhullámban.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bb9745-94f5-4b70-989e-a04b94a71c40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha Rosberget Ferrariban akarja látni valaki végre, itt a pillanat.","shortLead":"Ha Rosberget Ferrariban akarja látni valaki végre, itt a pillanat.","id":"20190627_nico_rosberg_ferrari_488_pista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79bb9745-94f5-4b70-989e-a04b94a71c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeebe81e-c171-43f5-82fd-a1d5f276e4ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_nico_rosberg_ferrari_488_pista","timestamp":"2019. június. 27. 14:26","title":"Videó: Nico Rosberg kezei közt sírt a Ferrari 488 Pista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak olyan vitát tud elképzelni, amin \"nem előre megbeszélt témák vannak súgóemberekkel\".","shortLead":"De csak olyan vitát tud elképzelni, amin \"nem előre megbeszélt témák vannak súgóemberekkel\".","id":"20190627_Tarlos_nem_zarja_ki_a_fopolgarmesterjelolti_vitat_Karacsonnyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eda963d-ac69-4fcb-9a06-443d53882168","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Tarlos_nem_zarja_ki_a_fopolgarmesterjelolti_vitat_Karacsonnyal","timestamp":"2019. június. 27. 12:54","title":"Tarlós nem zárja ki a főpolgármester-jelölti vitát Karácsonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tucatnyi szúnyogriasztót teszteltünk a Városligetben. Az biztos, hogy ekkora mennyiségben már hatékony a védekezés. ","shortLead":"Tucatnyi szúnyogriasztót teszteltünk a Városligetben. Az biztos, hogy ekkora mennyiségben már hatékony a védekezés. ","id":"20190627_szunyogriaszto_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e868de4-7600-4439-a098-b61f2158445e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_szunyogriaszto_teszt","timestamp":"2019. június. 27. 19:55","title":"Videó: Feláldoztuk magunkat a szúnyogoknak, hogy önnek már ne kelljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szerint eddig jobban fogytak a Huawei P30 sorozat darabjai, mint a P20-ak, így több rekordot is sikerült megdönteni.","shortLead":"A Huawei szerint eddig jobban fogytak a Huawei P30 sorozat darabjai, mint a P20-ak, így több rekordot is sikerült...","id":"20190627_huawei_p30_okostelefon_eladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46243c28-14f6-4793-b7b1-658d7267a2a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_huawei_p30_okostelefon_eladas","timestamp":"2019. június. 27. 18:06","title":"Milyen bojkott? Nagyon pörgött a Huawei P30 telefonok eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8637-21e7-4cc9-aa0a-7d33f690efdb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül már a második floridai várost támadják meg a hackerek, akik ezútal is Bitcoinban követelték a váltságdíjat a számítógépek titkosításának feloldásáért.","shortLead":"Rövid időn belül már a második floridai várost támadják meg a hackerek, akik ezútal is Bitcoinban követelték...","id":"20190627_hacker_kiberbiztonsag_lake_city_zsarolovirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8637-21e7-4cc9-aa0a-7d33f690efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1e9cf8-0336-4c60-b069-fcf28c3dea25","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_hacker_kiberbiztonsag_lake_city_zsarolovirus","timestamp":"2019. június. 27. 15:03","title":"Újabb amerikai városra csapott le zsarolóvírus, 142 millió forintot fizettek a hackereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]