Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Strandfejlesztéssel indult a nyár, fecskeovival zárul Zebegényben.","shortLead":"Strandfejlesztéssel indult a nyár, fecskeovival zárul Zebegényben.","id":"20190626_Strandot_akartak_fejleszteni_Zebegenyben_de_a_jottek_a_fecskek_es","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b13e00e-e0ad-4398-84d6-3662e6d0499d","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Strandot_akartak_fejleszteni_Zebegenyben_de_a_jottek_a_fecskek_es","timestamp":"2019. június. 26. 17:31","title":"Fészkelő fecskék foglalták el a zebegényi strandot, az önkormányzat pedig igazán menőn reagált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc0b27-e2ec-4785-9dc6-18bd89f3060f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Vigyázz a gondolataidra, mert szavakká válnak” – tartja a híres mondás, és itt még nincs vége. A szavakból tettek, a tettekből szokások, a szokásokból mintázatok lesznek, a tovagyűrűző hatások pedig mederbe terelik egész életünk alakulását. ","shortLead":"„Vigyázz a gondolataidra, mert szavakká válnak” – tartja a híres mondás, és itt még nincs vége. A szavakból tettek...","id":"20190627_10_pelda_arra_hogyan_gondolkodik_az_egeszseges_onbizalmu_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07dc0b27-e2ec-4785-9dc6-18bd89f3060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f15b6bc-6639-486e-b89a-20350b9429cf","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190627_10_pelda_arra_hogyan_gondolkodik_az_egeszseges_onbizalmu_ember","timestamp":"2019. június. 27. 08:15","title":"Így gondolkodik az egészséges önbizalmú ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár aggódna, ha emiatt zaklatnák őket.","shortLead":"Bár aggódna, ha emiatt zaklatnák őket.","id":"20190626_Vilmos_herceg_azt_sem_banna_ha_a_gyerekei_melegek_lennenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a218ad82-9bc2-4a87-9222-05ef83f03346","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Vilmos_herceg_azt_sem_banna_ha_a_gyerekei_melegek_lennenek","timestamp":"2019. június. 26. 18:21","title":"Vilmos herceg azt sem bánná, ha a gyerekei melegek lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d2132-9252-4b44-b9a7-7943f9ca0289","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszéken tárgyalták Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök kiadatási tárgyalását, a bíróság szerint a kiadatás feltételei nem állnak fenn Gruevszki menekültstátusza miatt. A szökött politikus nem volt hajlandó szóba állni a sajtóval.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszéken tárgyalták Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök kiadatási tárgyalását, a bíróság...","id":"20190627_Nikola_Gruevszki_kiadatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958d2132-9252-4b44-b9a7-7943f9ca0289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb5a1fe-c730-481a-82cf-db5dafb98ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Nikola_Gruevszki_kiadatas","timestamp":"2019. június. 27. 10:03","title":"Menekültstátusza miatt nem adták ki Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61ae528-ae31-411b-8b50-0f9505252019","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rosszindulatú támadók vehetik át az irányítást a számítógép felett, ha valaki a VLC egy régebbi verzióját használja, ráadásul ismeretlen forrásból származó fájlokat futtat. Két komoly biztonsági rést is találtak a szoftverben.","shortLead":"Rosszindulatú támadók vehetik át az irányítást a számítógép felett, ha valaki a VLC egy régebbi verzióját használja...","id":"20190627_vlc_medialejatszo_korabbi_verzioi_meghekkelhetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b61ae528-ae31-411b-8b50-0f9505252019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931c11ae-4703-4a00-b543-5153e84f397a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_vlc_medialejatszo_korabbi_verzioi_meghekkelhetok","timestamp":"2019. június. 27. 11:03","title":"Ha ön is használja a VLC lejátszót, akkor gyorsan frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596a56ed-db35-4cf9-abdd-3db982da851c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Simán elkapott egy ablakon kieső kétéves kislányt Isztambulban egy 17 éves algériai fiú.","shortLead":"Simán elkapott egy ablakon kieső kétéves kislányt Isztambulban egy 17 éves algériai fiú.","id":"20190627_Hoskent_unneplik_a_masodikrol_lezuhano_kislanyt_elkapo_kamaszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=596a56ed-db35-4cf9-abdd-3db982da851c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf467d75-b9f2-48a7-85cb-09b84613da60","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Hoskent_unneplik_a_masodikrol_lezuhano_kislanyt_elkapo_kamaszt","timestamp":"2019. június. 27. 19:13","title":"Hősként ünneplik a másodikról lezuhanó kislányt elkapó kamaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e618d2-d717-4453-b801-282212d0a4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A RUTIN alkalmazásban nincsenek felhasználói jelzések, kizárólag a hatóságtól érkező információk jelennek meg rajta. De pont ezért nagyon hasznos. A rendőrség most több új funkcióval bővítette a 2015 óta működő appot.","shortLead":"A RUTIN alkalmazásban nincsenek felhasználói jelzések, kizárólag a hatóságtól érkező információk jelennek meg rajta. De...","id":"20190628_rutin_alkalmazas_rendorseg_utlezaras_dugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74e618d2-d717-4453-b801-282212d0a4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5d6308-5e82-4004-a73c-31e53318ca62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_rutin_alkalmazas_rendorseg_utlezaras_dugo","timestamp":"2019. június. 28. 11:33","title":"Sokat autózik? Megújult a rendőrség alkalmazása, töltse le, segít elkerülni a dugókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kínaiak máshol keresnek szövetségeseket, miközben békülésre bírnák az amerikai vezetést. Európa eddig a nevető harmadik volt, de a G20-csúcs után fordulhat a kocka.","shortLead":"A kínaiak máshol keresnek szövetségeseket, miközben békülésre bírnák az amerikai vezetést. Európa eddig a nevető...","id":"20190627_donald_trump_hszi_csin_ping_usa_kina_kereskedelmi_haboru_oszaka_g20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c57c128-449e-4669-8b20-44061bd82385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_donald_trump_hszi_csin_ping_usa_kina_kereskedelmi_haboru_oszaka_g20","timestamp":"2019. június. 27. 17:15","title":"Kína után Európa lesz Trump következő ellenfele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]