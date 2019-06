Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egészségügyi ellátórendszer és finanszírozása működik, azonban a jelenlegi formájában nem fenntartható. A fenntartható működést a hatékony ellátási struktúra, a valós költségeken alapuló finanszírozás, valamint az átlátható és hatékony gazdálkodás segítheti elő.","shortLead":"Az egészségügyi ellátórendszer és finanszírozása működik, azonban a jelenlegi formájában nem fenntartható...","id":"20190628_Az_ASZ_megvizsgalta_mire_jutott_a_Fidesz_az_egeszsegugyben_es_a_verdikt_nem_hizelgo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea19558-fbb4-4260-abfc-44ce95ec9265","keywords":null,"link":"/kkv/20190628_Az_ASZ_megvizsgalta_mire_jutott_a_Fidesz_az_egeszsegugyben_es_a_verdikt_nem_hizelgo","timestamp":"2019. június. 28. 14:24","title":"Az ÁSZ megvizsgálta, mire jutott a Fidesz az egészségügyben, és a verdikt nem hízelgő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf7ca53-891f-4f65-a3fd-cd0612fca3d6","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Ötven éve zavargások törtek ki New York hippinegyedében a Stonewall Inn nevű melegbárnál. Ettől számolják a modern melegjogi mozgalmak kezdetét, amelynél ott bábáskodtak a meleg közösség kitaszítottjai, a prostituáltak és a transzneműek is. A Greenwich Village-i éjszaka királynője akkoriban Marsha P. Johnson volt, aki már életében legendává vált. Halálának körülményei viszont máig tisztázatlanok.","shortLead":"Ötven éve zavargások törtek ki New York hippinegyedében a Stonewall Inn nevű melegbárnál. Ettől számolják a modern...","id":"20190628_Marsha_P_Johnson_transznemuek_transzvesztitak_stonewall_inn_zavargasok_Pride_melegjogok_melegek_lmbtq_Sylvia_Rivera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbf7ca53-891f-4f65-a3fd-cd0612fca3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b16120-c3ec-4769-816d-f1368d0e65e2","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Marsha_P_Johnson_transznemuek_transzvesztitak_stonewall_inn_zavargasok_Pride_melegjogok_melegek_lmbtq_Sylvia_Rivera","timestamp":"2019. június. 28. 20:00","title":"„Édesem, a melegjogaimat akarom, most!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idei évről még nem adott ki mérést a főváros, de 2018-ban már tartott az ostrom.","shortLead":"Az idei évről még nem adott ki mérést a főváros, de 2018-ban már tartott az ostrom.","id":"20190628_Nepszava_mar_tavaly_elkezdodott_a_patkanyinvazio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db790e3-116e-4ecc-ae22-1252a974c4c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Nepszava_mar_tavaly_elkezdodott_a_patkanyinvazio","timestamp":"2019. június. 28. 07:32","title":"Népszava: már tavaly elkezdődött a patkányinvázió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új szűrő bevezetésekor a mikroblog-szolgáltató ugyan nem említette az amerikai elnök nevét, de nem is kellett.","shortLead":"Az új szűrő bevezetésekor a mikroblog-szolgáltató ugyan nem említette az amerikai elnök nevét, de nem is kellett.","id":"20190627_Twitter_Trump_szuro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742925fc-44c6-44cf-8984-1109d60e7836","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_Twitter_Trump_szuro","timestamp":"2019. június. 27. 19:53","title":"Mostantól megbélyegzi a Trump-féléket a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB 19 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bankra, többek között az ügyfélcsoportképzéssel, a kockázatvállalási döntések előkészítésével, az ügyfél-, partner-, illetve ügyletminősítéssel, valamint a fedezetekre és egyéb hiteladatokra vonatkozó banki nyilvántartásaival kapcsolatban feltárt hiányosságok miatt.","shortLead":"Az MNB 19 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bankra, többek között az ügyfélcsoportképzéssel...","id":"20190628_Az_MNB_szabalytalansagokat_talalt_a_MagNet_Banknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ea394e-988f-4186-a729-443d4154df96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Az_MNB_szabalytalansagokat_talalt_a_MagNet_Banknal","timestamp":"2019. június. 28. 09:48","title":"Az MNB szabálytalanságokat talált a MagNet Banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2780e6-1034-4da3-bcee-4060807486a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új feladatok várnak Fekete Péterre.","shortLead":"Új feladatok várnak Fekete Péterre.","id":"20190629_Cirkuszmuveszeti_miniszteri_biztos_lett_a_kulturalis_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e2780e6-1034-4da3-bcee-4060807486a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3bcfe2-1239-4130-a521-7d12d200a292","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Cirkuszmuveszeti_miniszteri_biztos_lett_a_kulturalis_allamtitkar","timestamp":"2019. június. 29. 09:36","title":"Cirkuszművészeti miniszteri biztos lett a kulturális államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10efcd1b-26d7-47af-9438-008e15961530","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három hónap alatt nagy utat járt be az RPG.","shortLead":"Három hónap alatt nagy utat járt be az RPG.","id":"20190629_Szalasira_emlekeztek_majd_elmentek_a_VOLTra_zenelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10efcd1b-26d7-47af-9438-008e15961530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82be305-afa1-4b85-8455-edeed7d3d4a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Szalasira_emlekeztek_majd_elmentek_a_VOLTra_zenelni","timestamp":"2019. június. 29. 08:38","title":"Szálasira emlékeztek, majd elmentek a VOLT-ra zenélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2cd969-8169-4334-b219-4febf9cc6da2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United labdarúgócsapata ötvenmillió fontért (18 milliárd forint) szerződtette a Crystal Palace-tól Aaron Wan-Bissakát.","shortLead":"A Manchester United labdarúgócsapata ötvenmillió fontért (18 milliárd forint) szerződtette a Crystal Palace-tól Aaron...","id":"20190629_Otvenmillio_fontert_igazolt_vedot_a_Manchester_United","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f2cd969-8169-4334-b219-4febf9cc6da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbc3036-bed5-4d2e-b6cc-97fa92ccddc2","keywords":null,"link":"/sport/20190629_Otvenmillio_fontert_igazolt_vedot_a_Manchester_United","timestamp":"2019. június. 29. 15:43","title":"Ötvenmillió fontért igazolt védőt a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]