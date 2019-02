Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keszthelyt javasolja Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere az idei Red Bull Air Race helyszínének, amiről levélben tájékoztatta is a szervezőt - közölte szombati számában a Zalai Hírlap.","shortLead":"Keszthelyt javasolja Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere az idei Red Bull Air Race helyszínének, amiről levélben...","id":"20190209_Keszthely_befogadna_a_Budapestrol_eluzott_Red_Bull_Air_Racet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed836e66-036c-4f5a-b6b8-fb8ba048ff9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Keszthely_befogadna_a_Budapestrol_eluzott_Red_Bull_Air_Racet","timestamp":"2019. február. 09. 10:25","title":"Keszthely befogadná a Budapestről elűzött Red Bull Air Race-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehetetlen helyzet állna elő Hódmezővásárhelyen, ha megszavazták volna a helyi Fidesz javaslatait. A kormánypárti képviselők elmennének a falig, egymilliárd forintot adnának az állami kórháznak úgy, hogy a város hitelt se vegyen fel. A költségvetést levették a napirendről, de azért az egymás heccelése nem maradt el.","shortLead":"Lehetetlen helyzet állna elő Hódmezővásárhelyen, ha megszavazták volna a helyi Fidesz javaslatait. A kormánypárti...","id":"20190208_Hodmezovasarhelyi_necces_koltsegvetes_Jovo_hetre_halasztottak_a_dontest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3c808e-6c56-414d-bdab-4f8a8193cbf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Hodmezovasarhelyi_necces_koltsegvetes_Jovo_hetre_halasztottak_a_dontest","timestamp":"2019. február. 08. 13:22","title":"Kapott egy hét haladékot a Fidesztől Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016d8783-acdd-4074-b54e-beb0fd5d2c51","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A férfi váltóval olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor ezüstérmet nyert szombaton az 500 méteres versenyben a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának torinói záróállomásán.\r

\r

","shortLead":"A férfi váltóval olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor ezüstérmet nyert szombaton az 500 méteres versenyben a rövidpályás...","id":"20190209_Ezustermes_lett_a_gyorskorcsolya_vilagkupan_Liu_Shaolin_Sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=016d8783-acdd-4074-b54e-beb0fd5d2c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185eafc5-1493-47e7-ae07-42c11d8453c0","keywords":null,"link":"/sport/20190209_Ezustermes_lett_a_gyorskorcsolya_vilagkupan_Liu_Shaolin_Sandor","timestamp":"2019. február. 09. 17:43","title":"Ezüstérmes lett a gyorskorcsolya világkupán Liu Shaolin Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adb64b2-0083-4364-93c6-b92e57cadab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kísérletet folytatott le a Georgiai Tudományegyetem kutatója, Olga Shishkov csapata, amelyet a Vice ismertet. A fiatal tudósok tízezer légylárvának kínáltak fel egy sajtos pizzát, majd gyorsított felvételt készítettek a folyamatról.","shortLead":"Érdekes kísérletet folytatott le a Georgiai Tudományegyetem kutatója, Olga Shishkov csapata, amelyet a Vice ismertet...","id":"20190208_Tizezer_kukac_es_egy_pizza_ma_meg_csak_szep_holnap_mar_finom_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8adb64b2-0083-4364-93c6-b92e57cadab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8e9a09-b6ba-41c8-a270-87d9fb31cf54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_Tizezer_kukac_es_egy_pizza_ma_meg_csak_szep_holnap_mar_finom_is","timestamp":"2019. február. 08. 14:47","title":"10 000 kukac és egy pizza: ma még csak szép, holnap már finomság – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86e8314-5e90-4ec0-8af1-a3fa6951954e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a legfrissebb hírek szerint egy kanárisárga változatot is piacra akar dobni a Galaxy S10-széria legolcsóbb tagjából, a Galaxy S10E-ből. Ezzel egyúttal az Apple-nek is üzenhet a cég.","shortLead":"A Samsung a legfrissebb hírek szerint egy kanárisárga változatot is piacra akar dobni a Galaxy S10-széria legolcsóbb...","id":"20190208_samsung_galaxy_s10e_okostelefon_android_szine","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d86e8314-5e90-4ec0-8af1-a3fa6951954e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581d5566-11c1-404a-9046-7c6eb2a05109","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_samsung_galaxy_s10e_okostelefon_android_szine","timestamp":"2019. február. 08. 19:03","title":"Menő új színben is elérhető lesz majd az egyik Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17bf14d-fedb-47e8-aacb-5204d8b23324","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elérhető árú sportkocsi erősen limitált szériás ünnepi változata nyáron érkezik meg hazánkba. ","shortLead":"Az elérhető árú sportkocsi erősen limitált szériás ünnepi változata nyáron érkezik meg hazánkba. ","id":"20190208_30_darab_a_30_szuletesnapra_magyarorszagra_jon_a_kulonleges_uj_mazda_mx5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c17bf14d-fedb-47e8-aacb-5204d8b23324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df903579-8481-495c-96aa-d21c280cb3c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_30_darab_a_30_szuletesnapra_magyarorszagra_jon_a_kulonleges_uj_mazda_mx5","timestamp":"2019. február. 08. 13:21","title":"30 darab a 30. születésnapra: Magyarországra jön a különleges új Mazda MX-5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"94-en jelentkeztek, hogy indulnánk Ukrajna elnöki posztjáért, összesen 44-et regisztrált közülük a választási bizottság.



","shortLead":"94-en jelentkeztek, hogy indulnánk Ukrajna elnöki posztjáért, összesen 44-et regisztrált közülük a választási...","id":"20190208_Kisebb_tomeg_palyazik_Ukrajna_elnoki_szekere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3aea58-1e4f-4b77-8559-da507bc9fa81","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Kisebb_tomeg_palyazik_Ukrajna_elnoki_szekere","timestamp":"2019. február. 08. 18:08","title":"Kisebb tömeg pályázik Ukrajna elnöki székére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Vita van a kormány és a ferihegyi repteret üzemeltető Budapest Airport között, ennek látványos megnyilvánulásaként pocskondiázott a Budapest-ügyi helyettes államtitkár. Lehet, hogy tényleg a kosz és a csikkek zavarják a kormányt, esetleg a tervezett vasúti kapcsolat miatt vitáznak, vagy amiatt, hogy egy stratégiai cég még nem az államé?","shortLead":"Vita van a kormány és a ferihegyi repteret üzemeltető Budapest Airport között, ennek látványos megnyilvánulásaként...","id":"20190208_ferihegy_repter_schneller_budapest_airport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6981b6-54b3-42a3-88f0-dd00e2969a1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_ferihegy_repter_schneller_budapest_airport","timestamp":"2019. február. 08. 14:15","title":"Nekiment a kormány a ferihegyi reptérnek, mi lehet a tét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]