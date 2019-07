Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ragadozók eddig kerülték az emberek által gyakran látogatott helyeket, a támadás most viszont egy frissen kaszált legelőn történt. ","shortLead":"A ragadozók eddig kerülték az emberek által gyakran látogatott helyeket, a támadás most viszont egy frissen kaszált...","id":"20190701_Farkasok_vegezhettek_egy_borjuval_a_Zemplenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a26c0b-c094-427f-a7b1-ca77347a951f","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Farkasok_vegezhettek_egy_borjuval_a_Zemplenben","timestamp":"2019. július. 01. 16:30","title":"Farkasok végeztek egy borjúval a Zemplénben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1575a-3d75-44e0-bbe8-ec32baccaf5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,3 helyett 4 millió forintot kaphat augusztustól Karas Monika.","shortLead":"1,3 helyett 4 millió forintot kaphat augusztustól Karas Monika.","id":"20190701_Megtriplazzak_a_mediahatosag_elnokenek_fizeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46a1575a-3d75-44e0-bbe8-ec32baccaf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea16404-9cc3-46fb-9624-3e6cd2c7c02c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Megtriplazzak_a_mediahatosag_elnokenek_fizeteset","timestamp":"2019. július. 01. 06:46","title":"Megtriplázzák a médiahatóság elnökének fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfaa460-eec9-4dbd-8ecd-5871be6b3439","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A nem patrónus-kliens viszonyon alapuló támogatások elapadtak, az irodalmat száműzték a médiából, ezzel még erőteljesebbé vált az írók kiszolgáltatottsága – mondja Závada Pál, aki új regényében a hatalom iránti lojalitás és a szembeszegülés dilemmáját boncolgatja. Interjú.","shortLead":"A nem patrónus-kliens viszonyon alapuló támogatások elapadtak, az irodalmat száműzték a médiából, ezzel még...","id":"201926__zavada_pal_iro__azujratermelodo_tortenelmi_bunokrol__hazugsagokrol__ilyen_idoket_elunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dfaa460-eec9-4dbd-8ecd-5871be6b3439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4279f322-e408-40c7-aeda-5b7169138b64","keywords":null,"link":"/kultura/201926__zavada_pal_iro__azujratermelodo_tortenelmi_bunokrol__hazugsagokrol__ilyen_idoket_elunk","timestamp":"2019. június. 30. 20:00","title":"Závada Pál: Sokkal mélyebbek a szorongásaink, mint a demokratikus értékrendünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"","category":"kkv","description":"A Budapesten már működő Blinkee.city mellett újabb elektromosrobogó-megosztó cég indul el hamarosan. A robogókat a jövő héten mutatják be. ","shortLead":"A Budapesten már működő Blinkee.city mellett újabb elektromosrobogó-megosztó cég indul el hamarosan. A robogókat a jövő...","id":"20190630_Ujabb_kozossegi_robogo_erkezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c65d80-e715-492c-9de7-a635f0817cc6","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Ujabb_kozossegi_robogo_erkezik","timestamp":"2019. június. 30. 10:06","title":"Újabb közösségi robogó érkezik Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190630_huawei_embargo_feloldasa_google_maps_navigacio_hiba_gmail_dinamikus_email_europai_hohullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef371eab-f266-47fd-a45a-72dc71486207","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_huawei_embargo_feloldasa_google_maps_navigacio_hiba_gmail_dinamikus_email_europai_hohullam","timestamp":"2019. június. 30. 12:00","title":"Ez történt: megszületett a Trump-döntés, ami után százmilliók lélegezhetnek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"47 milliárd font forrása bizonytalan, és az egész program életképessége is.","shortLead":"47 milliárd font forrása bizonytalan, és az egész program életképessége is.","id":"20190701_brexit_farage","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d138f455-2102-47bb-8e32-9f882afc01cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_brexit_farage","timestamp":"2019. július. 01. 16:42","title":"Légvár Nigel Farage Brexit-mesterterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c982d134-e75e-4621-b4d9-95f383404286","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mától Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak hívják. ","shortLead":"Mától Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak hívják. ","id":"20190701_Megvaltozott_a_bevandorlasi_hivatal_neve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c982d134-e75e-4621-b4d9-95f383404286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fbb5ca-f249-425b-b471-06480681fce5","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Megvaltozott_a_bevandorlasi_hivatal_neve","timestamp":"2019. július. 01. 07:38","title":"Megváltozott a bevándorlási hivatal neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"90 nap elzárásból így lesz másfél év börtön.","shortLead":"90 nap elzárásból így lesz másfél év börtön.","id":"20190701_Nem_volt_jo_otlet_a_birosagi_folyoson_a_csaladjuk_kiirtasaval_fenyegetni_a_tanukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f773d5a-73a6-4843-8718-860e19ec3cf7","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Nem_volt_jo_otlet_a_birosagi_folyoson_a_csaladjuk_kiirtasaval_fenyegetni_a_tanukat","timestamp":"2019. július. 01. 07:11","title":"Nem volt jó ötlet a bírósági folyosón a családjuk kiirtásával fenyegetni a tanúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]