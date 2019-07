Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00a03870-1d75-46ac-ba8f-4983a7593262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon sokan ellenzik, hogy az Európai Néppárt lemondjon a bizottság elnöki posztjáról a szocialista Frans Timmermans javára más tisztségekért cserébe.","shortLead":"Nagyon sokan ellenzik, hogy az Európai Néppárt lemondjon a bizottság elnöki posztjáról a szocialista Frans Timmermans...","id":"20190630_Orban_orulhet_ugy_tunik_nem_lesz_semmi_a_Timmermansalkubol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00a03870-1d75-46ac-ba8f-4983a7593262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9dda6b-9c8d-40f5-bf17-c6197597babb","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Orban_orulhet_ugy_tunik_nem_lesz_semmi_a_Timmermansalkubol","timestamp":"2019. június. 30. 20:24","title":"Orbán örülhet: úgy tűnik, nem lesz semmi a Timmermans-alkuból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97f1792-8238-422b-a376-316f5e56eed8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok majdnem belepusztultak, hogy a tűző napra tették a dobozt, amiben voltak, de az utolsó pillanatban sikerült megmenteni őket. ","shortLead":"Az állatok majdnem belepusztultak, hogy a tűző napra tették a dobozt, amiben voltak, de az utolsó pillanatban sikerült...","id":"20190702_Harmincs_forinttal_hagyott_valaki_negy_kisfecsket_a_tuzo_napon_a_madarmentoknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e97f1792-8238-422b-a376-316f5e56eed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b3c7ad-2c55-4904-8e9a-2e187446019f","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Harmincs_forinttal_hagyott_valaki_negy_kisfecsket_a_tuzo_napon_a_madarmentoknel","timestamp":"2019. július. 02. 09:33","title":"Harminc forinttal hagyott valaki négy kisfecskét a tűző napon a madármentőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi a futómű mellé fészkelte be magát.","shortLead":"A férfi a futómű mellé fészkelte be magát.","id":"20190701_A_halalba_zuhant_egy_Londonba_tarto_utasszallito_potyautasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7013801-28b6-4493-83cb-61b073be61a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_A_halalba_zuhant_egy_Londonba_tarto_utasszallito_potyautasa","timestamp":"2019. július. 01. 21:03","title":"A halálba zuhant egy Londonba tartó utasszállító potyautasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Ijesztően hangzik az alternatív iskolákra nézve a köznevelési törvény módosításához benyújtott újabb passzus, de szakértők szerint a jogszabály annyira zavarosra sikeredett, hogy még nincs minden veszve. A változtatások okait sem értik: eddig is kaphattak osztályzatot a diákok, eddig is a NAT-hoz igazodtak a tanterveik, és biztosított volt az átjárhatóság. Update: elhalasztják a módosítóról szóló keddi szavazást.","shortLead":"Ijesztően hangzik az alternatív iskolákra nézve a köznevelési törvény módosításához benyújtott újabb passzus, de...","id":"20190702_alternativ_iskola_torvenyjavaslat_tanterv_oktatas_waldorf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5761d786-00ea-479f-95f4-a56800cb4900","keywords":null,"link":"/elet/20190702_alternativ_iskola_torvenyjavaslat_tanterv_oktatas_waldorf","timestamp":"2019. július. 02. 06:30","title":"Újabb iskoláknak menne neki az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b41b7fe-0507-4f73-92e9-5650777e1a02","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Országos kampánnyal célozza a Magyar Turisztikai ügynökség a 6-10 éves gyerekeket. A Kajla nevű kabalafiguráról elnevezett \"útlevelükkel\" ingyenesen vonatozhatnak, a kísérők kedvezményt kapnak.","shortLead":"Országos kampánnyal célozza a Magyar Turisztikai ügynökség a 6-10 éves gyerekeket. A Kajla nevű kabalafiguráról...","id":"20190630_A_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_rarepult_a_610_eves_gyerekekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b41b7fe-0507-4f73-92e9-5650777e1a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abfecb1-e027-4f94-809e-7cf4ae0ca22d","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_rarepult_a_610_eves_gyerekekre","timestamp":"2019. június. 30. 21:20","title":"A Magyar Turisztikai Ügynökség rárepült a 6-10 éves gyerekekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6625ff9a-48a8-407c-9711-e71885e26ee6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jóváhagyta az Országgyűlés az Egyesült Államok és Magyarország között megkötött egyezményt. ","shortLead":"Jóváhagyta az Országgyűlés az Egyesült Államok és Magyarország között megkötött egyezményt. ","id":"20190702_Cornstein_a_vedelmi_egyuttmukodesi_megallapodassal_mindenki_nyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6625ff9a-48a8-407c-9711-e71885e26ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cc2c91-79b1-4eba-9be6-0de69a6499cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Cornstein_a_vedelmi_egyuttmukodesi_megallapodassal_mindenki_nyer","timestamp":"2019. július. 02. 12:40","title":"Cornstein: a védelmi együttműködési megállapodással mindenki nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3543d908-2a81-4508-9ec7-59bf96fdf313","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti gyártó luxusszedánja egy duplaturbós V8-as motorból nyeri az erejét.","shortLead":"Az ingolstadti gyártó luxusszedánja egy duplaturbós V8-as motorból nyeri az erejét.","id":"20190702_itt_az_uj_audi_s8_az_571_loeros_uj_zaszloshajo_modell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3543d908-2a81-4508-9ec7-59bf96fdf313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b222f90-fc94-421f-97fb-f338576db843","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_itt_az_uj_audi_s8_az_571_loeros_uj_zaszloshajo_modell","timestamp":"2019. július. 02. 08:21","title":"Itt az új Audi S8: 571 lóerős új hibrid zászlóshajó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a852ea8-61d8-4d21-a5e5-3d6a7ad8aa5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen jelölését a Visegrádi Négyek is támogatják.","shortLead":"Ursula von der Leyen jelölését a Visegrádi Négyek is támogatják.","id":"20190702_EUcsucs_a_nemet_vedelmi_miniszter_az_uj_titkos_favorit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a852ea8-61d8-4d21-a5e5-3d6a7ad8aa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58246f95-a969-45a8-af0e-961cba453066","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_EUcsucs_a_nemet_vedelmi_miniszter_az_uj_titkos_favorit","timestamp":"2019. július. 02. 15:12","title":"EU-csúcs: a német védelmi miniszter az új titkos favorit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]