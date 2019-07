Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős nő szellőzés és klíma nélküli lakásában lett rosszul.","shortLead":"Az idős nő szellőzés és klíma nélküli lakásában lett rosszul.","id":"20190702_25_kilo_jegkockaval_hutottek_le_egy_eletveszelyes_allapotba_kerult_no_testet_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44ca886-c5ec-45ba-8db2-8c9bb6c90ec0","keywords":null,"link":"/elet/20190702_25_kilo_jegkockaval_hutottek_le_egy_eletveszelyes_allapotba_kerult_no_testet_Budapesten","timestamp":"2019. július. 02. 08:49","title":"25 kiló jégkockával hűtötték le egy életveszélyes állapotba került nő testét Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c785a9-c732-40b8-8a45-215a23e540a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint Timmermans egy jó harcos, csak hát ugyebár Sorosé.","shortLead":"A miniszterelnök szerint Timmermans egy jó harcos, csak hát ugyebár Sorosé.","id":"20190701_Orban_Viktor_EUcsucs_Frans_Timmermans_Manfred_Weber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0c785a9-c732-40b8-8a45-215a23e540a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18a649c-69d3-4356-a6ac-c3b7b6fae52e","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Orban_Viktor_EUcsucs_Frans_Timmermans_Manfred_Weber","timestamp":"2019. július. 01. 19:50","title":"Orbán: Krimiszerű volt a rendkívüli EU-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2018 első félévéhez képest nőtt a magyar kormány által az Apple-höz benyújtott adatigénylések száma, globálisan viszont kevesebb kérdést kapott a cég.","shortLead":"2018 első félévéhez képest nőtt a magyar kormány által az Apple-höz benyújtott adatigénylések száma, globálisan viszont...","id":"20190703_apple_atlathatosagi_jelentes_2018_masodik_felev_adatigenyles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e3da7c-a3f1-409f-b0ca-9991f7ad54e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_apple_atlathatosagi_jelentes_2018_masodik_felev_adatigenyles","timestamp":"2019. július. 03. 15:03","title":"A magyar állam is kért adatokat a felhasználókról az Apple-től – és kapott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Na, nem azért, mert szerencsésen ikszelt a lottón.","shortLead":"Na, nem azért, mert szerencsésen ikszelt a lottón.","id":"20190702_40_millio_forintot_kap_Kovacs_Akos_a_Szerencsejatek_Zrttol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799cdd6c-2a69-4306-9cd3-1fdae72a7100","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_40_millio_forintot_kap_Kovacs_Akos_a_Szerencsejatek_Zrttol","timestamp":"2019. július. 02. 08:54","title":"40 millió forintot kap Kovács Ákos a Szerencsejáték Zrt.-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai elnök leszerelte a magyar miniszterelnök civilek elleni nyomulását.","shortLead":"Az amerikai elnök leszerelte a magyar miniszterelnök civilek elleni nyomulását.","id":"20190703_Orban_Trump_segitseget_kerte_a_civilek_ellen_de_hiaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e8786c-b264-42b4-87a9-bfe58cff3076","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Orban_Trump_segitseget_kerte_a_civilek_ellen_de_hiaba","timestamp":"2019. július. 03. 09:38","title":"Orbán Trump segítségét kérte a civilek ellen, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63f8ed7-da3c-44c8-9a28-09ed6c0cdd64","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Warren Buffett eddig csaknem 10 ezer milliárd forintnyi dollárt osztott szét jótékonysági szervezetek közt, és most megint nem kis összeget ajánlott fel.","shortLead":"Warren Buffett eddig csaknem 10 ezer milliárd forintnyi dollárt osztott szét jótékonysági szervezetek közt, és most...","id":"20190701_1028_milliard_forintot_adomanyoz_el_a_vilag_egyik_leggazdagabb_es_legjotekonyabb_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b63f8ed7-da3c-44c8-9a28-09ed6c0cdd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f78667-8290-417e-a16e-bac120a343a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_1028_milliard_forintot_adomanyoz_el_a_vilag_egyik_leggazdagabb_es_legjotekonyabb_embere","timestamp":"2019. július. 01. 19:25","title":"1028 milliárd forintot adományoz el a világ egyik leggazdagabb és legjótékonyabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abcdbe75-7b6c-415f-b268-ba0fdc903cd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusban mutatta be az Apple hírekkel kapcsolatos új előfizetési szolgáltatását, kellemes bevételt ígérve a kiadóknak. Ám mintha valami nem stimmelne, legalábbis közel nem úgy jön a pénz, mint ahogyan azt tervezték.","shortLead":"Márciusban mutatta be az Apple hírekkel kapcsolatos új előfizetési szolgáltatását, kellemes bevételt ígérve...","id":"20190703_apple_news_plus_bevetel_elmaradasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abcdbe75-7b6c-415f-b268-ba0fdc903cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1aafe3a-c6bc-4330-91ad-e0ea741b3ab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_apple_news_plus_bevetel_elmaradasa","timestamp":"2019. július. 03. 16:03","title":"Gond van az Apple új hírszolgáltatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum előválasztáson elindult politikusa azt mondta, lehangoló tüntetés volt az MTA előtti. Szerinte egyre több fiatal fog elmenni.","shortLead":"A Momentum előválasztáson elindult politikusa azt mondta, lehangoló tüntetés volt az MTA előtti. Szerinte egyre több...","id":"20190703_KerpelFronius_Minel_tobbet_gyur_maga_ala_a_maffiaallam_annal_rosszabb_lesz_itt_elni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f8f882-f532-4636-823d-44d4b6da4eea","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_KerpelFronius_Minel_tobbet_gyur_maga_ala_a_maffiaallam_annal_rosszabb_lesz_itt_elni","timestamp":"2019. július. 03. 09:04","title":"Kerpel-Fronius: Minél többet gyűr maga alá a maffiaállam, annál rosszabb lesz itt élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]