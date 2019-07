Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író azt mondta, kimegy a Pride-ra. „Végül is egy nagy mulatság az egész, jólesik ott együtt lenni annyi meleggel. És még mindig csak egy ilyen nap van az évben, hogy zavartalanul lehet csókolózni az utcán.” Kiderült, Londonba költözik majd.","shortLead":"Az író azt mondta, kimegy a Pride-ra. „Végül is egy nagy mulatság az egész, jólesik ott együtt lenni annyi meleggel. És...","id":"20190704_Nadasdy_Kover_nyilvan_nem_tudja_de_a_gyerekei_pedagogusai_kozt_is_lehetnek_melegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bf4967-4ee7-44b1-ac7e-19d07bfac325","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Nadasdy_Kover_nyilvan_nem_tudja_de_a_gyerekei_pedagogusai_kozt_is_lehetnek_melegek","timestamp":"2019. július. 04. 09:27","title":"Nádasdy: Kövér nyilván nem tudja, de a gyerekei pedagógusai közt is lehetnek melegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3979f84f-3cf3-453b-8a8b-52d64eb75f0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI megvizsgálta a küldeményt, és nem találta nyomát szarinnak.","shortLead":"Az FBI megvizsgálta a küldeményt, és nem találta nyomát szarinnak.","id":"20190702_facebook_szarin_idegmereg_csomag_fbi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3979f84f-3cf3-453b-8a8b-52d64eb75f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a2693c-c479-4b36-b2f4-1e813c7600d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_facebook_szarin_idegmereg_csomag_fbi","timestamp":"2019. július. 02. 18:47","title":"Mégsem volt idegméreg a Facebooknak küldött csomagban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy szettben jutott be Fucsovics Márton a legjobb 64-be.","shortLead":"Négy szettben jutott be Fucsovics Márton a legjobb 64-be.","id":"20190702_Megnyerte_Fucsovics_az_elso_meccset_Wimbledonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624d2cc0-d383-4214-a539-551fec48651a","keywords":null,"link":"/sport/20190702_Megnyerte_Fucsovics_az_elso_meccset_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 02. 21:31","title":"Megnyerte Fucsovics az első meccsét Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a11a41-e281-4dd7-846a-10f68e105b2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Művészek, komikusok, írók sorát inspirálta.","shortLead":"Művészek, komikusok, írók sorát inspirálta.","id":"20190704_67_ev_utan_megszunik_a_MAD_humormagazin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0a11a41-e281-4dd7-846a-10f68e105b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1ebd47-5bee-40e0-af55-7d2fce5ec110","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_67_ev_utan_megszunik_a_MAD_humormagazin","timestamp":"2019. július. 04. 11:19","title":"67 év után megszűnik a MAD humormagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok ember él a világon, aki szerint a holdra szállás csak mese. Egy nem reprezentatív, de így is fontos felmérésben most a magyarok is elmondhatják a véleményüket.","shortLead":"Sok ember él a világon, aki szerint a holdra szállás csak mese. Egy nem reprezentatív, de így is fontos felmérésben...","id":"20190703_holdra_szallas_50_evfordulo_kerdoiv_neil_armstrong_apollo_11","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4779562f-ca74-48a1-88cb-2e25805a037c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_holdra_szallas_50_evfordulo_kerdoiv_neil_armstrong_apollo_11","timestamp":"2019. július. 03. 13:03","title":"Van pár perce? Arról kérdezik a magyarokat, szerintük hazugság-e a holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat a fején és a mellkasán harapta meg a gyereket.","shortLead":"Az állat a fején és a mellkasán harapta meg a gyereket.","id":"20190702_kutyatamadas_eletveszelyes_serules_csokako","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54aa6069-e8cf-4672-a374-6aadb8535993","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_kutyatamadas_eletveszelyes_serules_csokako","timestamp":"2019. július. 02. 15:29","title":"Kutyatámadás után életveszélyben van egy kétéves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722bd9ee-30d1-4096-a271-76603f2fd310","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Lelkiismereti szabadság vagy a diszkrimináció tilalma – mi a fontosabb? A lengyel alkotmánybíróság szerint az előbbi, és ez heves vitákat váltott ki. Következik-e a döntésből, hogy a szolgáltatók, kereskedők vallásukra hivatkozva megkülönböztethetik a vevőiket?","shortLead":"Lelkiismereti szabadság vagy a diszkrimináció tilalma – mi a fontosabb? A lengyel alkotmánybíróság szerint az előbbi...","id":"20190703_Egy_nyomdasz_miatt_futhat_zatonyra_a_lengyel_alkotmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=722bd9ee-30d1-4096-a271-76603f2fd310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef924a7-0fd5-4139-a1ea-bf3106b95932","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Egy_nyomdasz_miatt_futhat_zatonyra_a_lengyel_alkotmany","timestamp":"2019. július. 03. 14:49","title":"Egy nyomdász miatt futhat zátonyra a lengyel alkotmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3f513f-4b20-4e9b-8fa3-f9a2e413884e","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A LinkedIn a közelmúltban analizálta azon felhasználók profiljait, akik a legmagasabb szintű ismeretekkel rendelkeznek, hogy azonosítsák azokat a top képességeket, amelyeket a cégek az idei évben keresnek. 