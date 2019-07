Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5fb23fd-f6e4-4012-8f51-81d29304b409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nappal azután, hogy az Apple bejelentette a 2015-ös MacBook Prók visszahívását az akkumulátor esetleges hibás működése miatt, az egyik felhasználó gépe nagyon csúnya véget ért.","shortLead":"Egy nappal azután, hogy az Apple bejelentette a 2015-ös MacBook Prók visszahívását az akkumulátor esetleges hibás...","id":"20190704_apple_macbook_pro_akkumulator_tulmelegedes_tuz_visszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5fb23fd-f6e4-4012-8f51-81d29304b409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd990177-1cc2-4658-a835-fdc822679250","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_apple_macbook_pro_akkumulator_tulmelegedes_tuz_visszahivas","timestamp":"2019. július. 04. 08:33","title":"Fotók: Kilyukasztotta a MacBook Prót a felforrósodott akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c5c809-26f3-4aa0-a214-03af57c59c43","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Magyarországot is elérte az elvi vita, joga volt-e az unió állam- és kormányfőinek semmibe venni az európai polgárok szavazatát, és a csúcsjelöltek helyett egy saját bizottsági elnököt varázsolni a brüsszeli bürokrácia élére. A helyzet az, hogy a Tanács valóban felrúgta a népfelség elvét, de Orbán Viktornak ehhez volt demokratikus felhatalmazása.","shortLead":"Magyarországot is elérte az elvi vita, joga volt-e az unió állam- és kormányfőinek semmibe venni az európai polgárok...","id":"20190705_Elarulta_a_demokraciat_Orban_eppenseggel_ervenyt_szerzett_a_magyarok_akaratanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c5c809-26f3-4aa0-a214-03af57c59c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b9c226-00e0-45b1-b30b-8b654ff685a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Elarulta_a_demokraciat_Orban_eppenseggel_ervenyt_szerzett_a_magyarok_akaratanak","timestamp":"2019. július. 05. 15:20","title":"Elárulta a demokráciát? Orbán éppenséggel érvényt szerzett a magyarok akaratának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A parlament törvényalkotási bizottsága módosítaná az adótörvényeket.","shortLead":"A parlament törvényalkotási bizottsága módosítaná az adótörvényeket.","id":"20190704_Onero_nelkul_is_mehetnenek_a_nagy_sportberuhazasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c4e953-ca6d-4e38-9d5c-7435ecccb2c7","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Onero_nelkul_is_mehetnenek_a_nagy_sportberuhazasok","timestamp":"2019. július. 04. 16:06","title":"Önerő nélkül is mehetnének a nagy sportberuházások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d38e2a-54d6-44d9-817a-8a7529eacc80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Járóka Lívia EP-alelnöksége sem maradhatott ki a felsorolásból. ","shortLead":"Járóka Lívia EP-alelnöksége sem maradhatott ki a felsorolásból. ","id":"20190704_A_felfuggesztett_Fidesz_kepviselojenek_is_gratulalt_Manfred_Weber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3d38e2a-54d6-44d9-817a-8a7529eacc80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e95939-bbb5-42e8-8654-fb373b8847a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_A_felfuggesztett_Fidesz_kepviselojenek_is_gratulalt_Manfred_Weber","timestamp":"2019. július. 04. 16:33","title":"A felfüggesztett Fidesz képviselőjének is gratulált Manfred Weber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy jogszabály alapján nem fogadta el az OTP a babaváróhitel-kérelmeknél az adóigazolványt helyettesítő igazolásokat. A kormány a babaváró rendeletbe szó szerint azt írta, az adóazonosító jelet adóigazolvánnyal kell igazolni.","shortLead":"Egy jogszabály alapján nem fogadta el az OTP a babaváróhitel-kérelmeknél az adóigazolványt helyettesítő igazolásokat...","id":"20190705_Az_OTP_elarulta_miert_nem_fogadtak_el_az_adojeligazolasokat_babavaroigenyleseknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7735df1-429c-4645-8964-c875ab5e1863","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_Az_OTP_elarulta_miert_nem_fogadtak_el_az_adojeligazolasokat_babavaroigenyleseknel","timestamp":"2019. július. 05. 13:40","title":"Az OTP elárulta, miért nem fogadták el az adójel-igazolásokat babaváró-igényléseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a11a41-e281-4dd7-846a-10f68e105b2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Művészek, komikusok, írók sorát inspirálta.","shortLead":"Művészek, komikusok, írók sorát inspirálta.","id":"20190704_67_ev_utan_megszunik_a_MAD_humormagazin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0a11a41-e281-4dd7-846a-10f68e105b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1ebd47-5bee-40e0-af55-7d2fce5ec110","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_67_ev_utan_megszunik_a_MAD_humormagazin","timestamp":"2019. július. 04. 11:19","title":"67 év után megszűnik a MAD humormagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író azt mondta, kimegy a Pride-ra. „Végül is egy nagy mulatság az egész, jólesik ott együtt lenni annyi meleggel. És még mindig csak egy ilyen nap van az évben, hogy zavartalanul lehet csókolózni az utcán.” Kiderült, Londonba költözik majd.","shortLead":"Az író azt mondta, kimegy a Pride-ra. „Végül is egy nagy mulatság az egész, jólesik ott együtt lenni annyi meleggel. És...","id":"20190704_Nadasdy_Kover_nyilvan_nem_tudja_de_a_gyerekei_pedagogusai_kozt_is_lehetnek_melegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bf4967-4ee7-44b1-ac7e-19d07bfac325","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Nadasdy_Kover_nyilvan_nem_tudja_de_a_gyerekei_pedagogusai_kozt_is_lehetnek_melegek","timestamp":"2019. július. 04. 09:27","title":"Nádasdy: Kövér nyilván nem tudja, de a gyerekei pedagógusai közt is lehetnek melegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02263b6-8dff-4d77-81e1-aaaaa1f38adb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anyák és a gyerekek közti kötődés a klinikai szakpszichológus szerint nagyban meghatározza a felnőttkori kapcsolatokat. Vannak, akiknek súrlódásmentes, másoknak vesszőfutás az életük.","shortLead":"Az anyák és a gyerekek közti kötődés a klinikai szakpszichológus szerint nagyban meghatározza a felnőttkori...","id":"20190704_Kotodes_felnott_kapcsolatok_intimitas_bizalom_Grego_Eniko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b02263b6-8dff-4d77-81e1-aaaaa1f38adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474783de-9e07-4ab5-875d-0741b4623af6","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Kotodes_felnott_kapcsolatok_intimitas_bizalom_Grego_Eniko","timestamp":"2019. július. 04. 13:32","title":"Katasztrófa lehet abból, ha két, kötődési problémákkal küszködő ember egymásba szeret?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]