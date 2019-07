Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA hőtérképen mutatta meg, amit a saját bőrünkön is érezhet(t)ünk: a város közepén hiába próbálunk elbújni a kánikula elől.","shortLead":"A NASA hőtérképen mutatta meg, amit a saját bőrünkön is érezhet(t)ünk: a város közepén hiába próbálunk elbújni...","id":"20190704_nasa_ecostress_nemzetkozi_urallomas_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_hohullam_europa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1234df2-0aaf-453a-9105-2ee33867433f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_nasa_ecostress_nemzetkozi_urallomas_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_hohullam_europa","timestamp":"2019. július. 04. 12:33","title":"A világűrből nézte végig a NASA az európai hőhullámot, és szomorú megállapításra jutottak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő egy hónappal azután, hogy tiltólistára tette a Huaweit az Egyesült Államok, jelentősen felpuhították a korábban hozott korlátozást. A Huawei-alapító Zsen Cseng-fej most válaszolt a döntésre.","shortLead":"Bő egy hónappal azután, hogy tiltólistára tette a Huaweit az Egyesült Államok, jelentősen felpuhították a korábban...","id":"20190704_huawei_bojkott_egyesult_allamok_kina_donald_trump_zsen_cseng_fej","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bf7371-68a3-4167-b76e-b8ef5193fc69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_huawei_bojkott_egyesult_allamok_kina_donald_trump_zsen_cseng_fej","timestamp":"2019. július. 04. 12:03","title":"Huawei-embargó: Reagált az alapító a felpuhított amerikai szankciókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A régészeti hatóság rendelete szerint 13 és 17 óra között zárva tartották a dombot, pénteken is erre számítanak. ","shortLead":"A régészeti hatóság rendelete szerint 13 és 17 óra között zárva tartották a dombot, pénteken is erre számítanak. ","id":"20190704_A_hoseg_miatt_kellett_zarni_az_Akropoliszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245015bc-a7cc-4f13-ab6b-a32bc7f3288e","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_A_hoseg_miatt_kellett_zarni_az_Akropoliszt","timestamp":"2019. július. 04. 20:17","title":"A hőség miatt le kellett zárni az Akropoliszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kormányhivatal rövid válasszal elintézte, hogy nem tudja elvégezni a kórházi ellátáshoz kötődő mikrobiológiai labormunkákat, mert nincs rá elég ember. A Miniszterelnökség két napja nem válaszol arra, ez csak Veszprém megyében probléma-e. ","shortLead":"A kormányhivatal rövid válasszal elintézte, hogy nem tudja elvégezni a kórházi ellátáshoz kötődő mikrobiológiai...","id":"20190703_A_Veszprem_megyei_kormanyhivatal_labor_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58e19ec-9598-40bc-8ced-9a738d2a74d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_A_Veszprem_megyei_kormanyhivatal_labor_korhaz","timestamp":"2019. július. 03. 17:32","title":"Labor nincs, de a Veszprém megyei kormányhivatal úgy tesz, mintha minden rendben volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52008c25-42f7-455b-a515-ab6c69f49f14","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Három nap alatt 5500 alkalommal kezdeményeztek a \"családvédelmi akcióterv\" elemeihez kapcsolódó ügyintézést a kormányablakokban, a babaváró hitel a legnépszerűbb.","shortLead":"Három nap alatt 5500 alkalommal kezdeményeztek a \"családvédelmi akcióterv\" elemeihez kapcsolódó ügyintézést...","id":"20190704_Mar_5500an_huztak_meg_a_babavaro_hitel_ravaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52008c25-42f7-455b-a515-ab6c69f49f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981af96f-2823-42bc-8f02-e7d7ecdf225a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Mar_5500an_huztak_meg_a_babavaro_hitel_ravaszat","timestamp":"2019. július. 04. 10:00","title":"Már 5500-an húzták meg a családvédelmi támogatások ravaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy semmi köze a kerülethez. Ferencvárosban pedig Baranyi Krisztinát támogatják.","shortLead":"Vagy semmi köze a kerülethez. Ferencvárosban pedig Baranyi Krisztinát támogatják.","id":"20190704_A_Kutyapart_csak_ott_allit_fovarosi_jeloltet_ahol_lehet_tudni_hogy_az_ellenzeki_indulo_egy_bunozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08d6f7a-ab2f-453a-a8b9-446af7ec8118","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_A_Kutyapart_csak_ott_allit_fovarosi_jeloltet_ahol_lehet_tudni_hogy_az_ellenzeki_indulo_egy_bunozo","timestamp":"2019. július. 04. 09:04","title":"A Kutyapárt csak ott állít fővárosi jelöltet, ahol „lehet tudni, hogy az ellenzéki induló egy bűnöző”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi feljelentette az igazgatót, de előbb ezt az eljárást megszüntették, majd az alkalmazott ellen indult eljárás hamis vád miatt. ","shortLead":"A férfi feljelentette az igazgatót, de előbb ezt az eljárást megszüntették, majd az alkalmazott ellen indult eljárás...","id":"20190703_Felmentettek_a_ferfit_aki_megvadolta_a_nagykanizsai_javitointezet_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee72b36-e3c7-437b-bb9d-5124e041f709","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Felmentettek_a_ferfit_aki_megvadolta_a_nagykanizsai_javitointezet_vezetojet","timestamp":"2019. július. 03. 18:55","title":"Felmentették a férfit, aki feljelentette a nagykanizsai javítóintézet vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz olyan rekkenő a hőség, délelőtt többfelé lehetnek záporok.","shortLead":"Nem lesz olyan rekkenő a hőség, délelőtt többfelé lehetnek záporok.","id":"20190704_Zaporok_teszik_elviselhetove_a_meleget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddcfdbf-6828-4fa0-8474-7d7b2abf07d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Zaporok_teszik_elviselhetove_a_meleget","timestamp":"2019. július. 04. 05:02","title":"Záporok teszik elviselhetővé a meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]