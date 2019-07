Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit külügyminiszter fel is szólalt emiatt. ","shortLead":"A brit külügyminiszter fel is szólalt emiatt. ","id":"20190709_Theresa_Mayt_sertegette_Trump_a_Twitteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c4d2a9-9aaa-46dc-83d5-fff5acd550cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Theresa_Mayt_sertegette_Trump_a_Twitteren","timestamp":"2019. július. 09. 19:37","title":"Theresa Mayt sértegette Trump a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Megerősítette a kínai állami média korábbi értesüléseit a Huawei alapítója, miszerint saját operációs rendszerük nem csak egy újabb felület lesz, számos előnnyel rendelkezik majd. Az egyik a gyorsaság.","shortLead":"Megerősítette a kínai állami média korábbi értesüléseit a Huawei alapítója, miszerint saját operációs rendszerük nem...","id":"20190708_zsen_cseng_fej_huawei_alapito_hongmeng_os_operacios_rendszer_android_amerikai_szankciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4204bf95-709d-40c2-93ee-7a510fab4e17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_zsen_cseng_fej_huawei_alapito_hongmeng_os_operacios_rendszer_android_amerikai_szankciok","timestamp":"2019. július. 08. 19:03","title":"Bemondta a Huawei-alapító: új operációs rendszerük mindenre felmegy, és az Apple-énél is jobb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük ki akarták szorítani őket az együttműködésből, ezért állt a Momentum és az LMP egy jobbikos jelölt mögé. ","shortLead":"Szerintük ki akarták szorítani őket az együttműködésből, ezért állt a Momentum és az LMP egy jobbikos jelölt mögé. ","id":"20190709_A_baloldali_partok_is_sajat_jeloltet_allitananak_Debrecenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75be80e3-6509-4fb8-9e38-898c314a3d41","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_A_baloldali_partok_is_sajat_jeloltet_allitananak_Debrecenben","timestamp":"2019. július. 09. 17:42","title":"A baloldali pártok is saját jelöltet állítanának Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828ad7f9-b285-4d07-9244-905312f254e0","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A Stranger Things várakozásokon felül teljesítette harmadik évadát: az alkotók szovjet terminátort, kisvárosi Dolgot, több űrhajónyi Alien-utalást, s egy váratlan musicalbetétet készítettek be a mikróban pattogtatott popcorn mellé. De ez a sorozat még mindig attól igazán szenzációs, ahogyan az érzelmekkel bánik. Kritika.","shortLead":"A Stranger Things várakozásokon felül teljesítette harmadik évadát: az alkotók szovjet terminátort, kisvárosi Dolgot...","id":"20190708_Meg_mindig_a_nyolcvanas_evekben_a_legundoritobbak_a_szornyek_es_a_legszebb_a_baratsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=828ad7f9-b285-4d07-9244-905312f254e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae96794-052e-4677-b2e8-aaddf240281e","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Meg_mindig_a_nyolcvanas_evekben_a_legundoritobbak_a_szornyek_es_a_legszebb_a_baratsag","timestamp":"2019. július. 08. 20:00","title":"Még mindig a 80-as években a legszebb a barátság és a legundorítóbbak a szörnyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b88641-a26d-4e62-a44b-2f3eda47d408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik magánvasút mozdonya zuhant bele kishíján a Fehérvári út fölé épülő híd munkagödrébe.","shortLead":"Az egyik magánvasút mozdonya zuhant bele kishíján a Fehérvári út fölé épülő híd munkagödrébe.","id":"20190708_erd_kisiklott_mozdony_train_hungary_mellekvagany_toltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67b88641-a26d-4e62-a44b-2f3eda47d408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb04f942-2b9e-404a-b467-3391730aa198","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_erd_kisiklott_mozdony_train_hungary_mellekvagany_toltes","timestamp":"2019. július. 08. 19:05","title":"Kiütötte a bakot, több méter magas töltés szélén állt meg egy vonat Érdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684de512-635e-4225-a6a3-6bdff254938a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem várható, hogy a férfi sprinterek között Jamaica megint a világ élére áll, mert nem jó a fiatalok hozzáállása.","shortLead":"Nem várható, hogy a férfi sprinterek között Jamaica megint a világ élére áll, mert nem jó a fiatalok hozzáállása.","id":"20190710_A_nok_okosabbak__Usain_Bolt_kritizalja_a_jamaikai_ferfi_futokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684de512-635e-4225-a6a3-6bdff254938a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969d4b26-55ab-4bbc-a5d7-ff3ab3215f17","keywords":null,"link":"/sport/20190710_A_nok_okosabbak__Usain_Bolt_kritizalja_a_jamaikai_ferfi_futokat","timestamp":"2019. július. 10. 11:05","title":"\"A nők okosabbak\" – Usain Bolt kritizálja a jamaicai férfi futókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy közeli és egy kimondottan távoli járat indítását jelentették be.","shortLead":"Egy közeli és egy kimondottan távoli járat indítását jelentették be.","id":"20190708_Erdelybe_es_Oroszorszagba_indit_uj_jaratokat_a_Wizz_Air","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13facd45-3a68-4e8f-be46-a0c04fd5fbb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Erdelybe_es_Oroszorszagba_indit_uj_jaratokat_a_Wizz_Air","timestamp":"2019. július. 08. 14:19","title":"Erdélybe és Oroszországba indít új járatokat a Wizz Air, de idővel az USA és India is elérhető lesz velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már nem a kereskedelmi háborúkat, hanem a klímaváltozást tekintik a legnagyobb üzleti kockázatnak a világ legnagyobb cégeinek vezetői. A világgazdaság növekedésébe vetett bizalom általában véve csökkent, az USA-ban viszont nagyot nőtt.","shortLead":"Már nem a kereskedelmi háborúkat, hanem a klímaváltozást tekintik a legnagyobb üzleti kockázatnak a világ legnagyobb...","id":"20190710_A_vilag_legnagyobb_cegeinek_vezetoi_mar_a_klimavaltozastol_tartanak_legjobban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb4f636-8a61-4c41-a3d1-429cf65d1a26","keywords":null,"link":"/kkv/20190710_A_vilag_legnagyobb_cegeinek_vezetoi_mar_a_klimavaltozastol_tartanak_legjobban","timestamp":"2019. július. 10. 12:57","title":"A világ legnagyobb cégeinek vezetői már a klímaváltozástól tartanak legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]